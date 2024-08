Cruz Morcillo revela en exclusiva los efectos de su separación de Ana Rosa: «Fue complicado»

‘Y Ahora Sonsoles’ ha liderado de forma contundente en Antena 3 frente a sus rivales en durante toda la temporada televisiva 2023/2024. De esta forma, el equipo que lidera Sonsoles Ónega ha conseguido derrotar a Ana Rosa Quintana y su programa ‘TardeAR’, que se estrenaba en septiembre sustituyendo a ‘Sálvame’, pero sin la fortuna de su antecesor en cuanto a liderazgo.

Entre los colaboradores que han sido protagonistas durante la segunda temporada del magazine de Antena 3, está Cruz Morcillo, la periodista de sucesos que tras más de una década colaborando en Telecinco de la mano de Ana Rosa Quintana, fichaba por Atresmedia, alimentando aún más la competición que han librado Ónega y Quintana. ¿Cómo vivió la andaluza este cambio de cadena? Nos lo cuenta en exclusiva

ENTREVISTA A CRUZ MORCILLO

Cruz, tienes un nombre muy peculiar.

CRUZ – Es muy andaluz. Cruz es muy andaluz y además es de hombre y de mujer. Así que yo siempre he jugado con esa dualidad. Ahora la gente me conoce y sabe que soy una chica, pero cuando trabajaba solo en prensa escrita, llamaba todo el mundo preguntando. Todo el mundo llamaba preguntando por el señor Cruz, porque decían que escribía como un tío.

¿Y cómo escribe un tío?

CRUZ – Eso me pregunto yo. Se supone que son temas duros. Mis temas siempre han sido temas duros y a lo mejor en una época, ahora no, pero a lo mejor en una época estaban asociados a que lo hiciera un hombre. Yo creo que era por eso.

Al final, es una temporada en la que habéis sido líderes cada tarde. ¿Cuál ha sido el momento con el que tú te quedas? ¿Alguno que recuerdes?

CRUZ – Uf, ha habido muchos, pero para mí ha sido un año muy especial. Era mi primera temporada en Antena 3, mi primera temporada en ‘Y Ahora Sonsoles’. Yo empecé en Antena 3 hace muchos años, lo que pasa es que pasa es que nadie se acuerda. Pero además, yo había trabajado muchísimo con Sonsoles, nos conocemos hace mucho, con la directora… Ha habido momentos muy emotivos.

A mí me gustan mucho las entrevistas que hace Sonsoles, esas entrevistas muy personales, y ha habido una en concreto que fue a la madre de un niño que asesinaron, a la que yo conozco hace mucho tiempo, y me costó. De hecho, se me saltaron las lágrimas. Yo trato de ser muy contenida.

Para mí ese momento fue muy emocionante. Sé que no es el momento televisivo, pero la verdad es que estaba todo el plató en absoluto silencio. Pero la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien, pese a los temas que a veces son muy duros, hay una parte más distendida y se agradece.

Claro, porque para vosotros tiene que ser duro

CRUZ – Fíjate, toda la primera parte arrancamos con Sancho, con Daniel Sancho, aquella reconstrucción terrible. Que pensábamos «A ver cómo resulta, a ver cómo sale». Era una temporada muy competitiva, porque todos los que teníamos enfrente son muy buenos, ha sido muy dura la tarde y ha sido durísima, pero también lo hemos pasado muy bien y hay un equipo fantástico y yo estoy muy contenta.

Has llegado a Antena 3 desde Telecinco…

CRUZ – Once años. Esta ha sido mi primera temporada en Antena 3, como te decía, sí. Y bueno, claro, trabajé muy a gusto allí también, obviamente. Tengo muchísimos amigos y mucho cariño. Y mucho respeto, porque hacer televisión y hacerla bien es muy difícil. Hay una competencia feroz. Y yo creo que lo tenemos que haber hecho bien, ¿no? Para liderar.

¿Cómo ha sido esa competición entre Ana Rosa y Sonsoles? Porque para ti entiendo que habrá sido especial, ya que venías de estar con Ana Rosa…

CRUZ – Sí, fue un poco complicado, no te lo niego. Lo que pasa es que yo creo que más ese duelo lo crearon los propios medios por esa expectativa. Ana Rosa conoce muy bien este medio. Lleva toda la vida. Yo he aprendido muchísimo de ella, no puedo decir nada, solo puedo hablar bien, obviamente. Pero claro que desde fuera es raro. Imagínate para Sonsoles… Para mí Sonsoles ya llevaba una temporada. Cuando yo me senté aquí, venía justo de estar en el otro lado.

Es como si roba el Madrid al Barca o al revés, ¿no?

CRUZ – Bueno, y además hubo algún titular por ahí en ese sentido y raro, ¿no? Pero yo insisto, yo no sé si sé hacer televisión, lo que sé hacer es información de la mía, y la hago lo mejor que sé, lo más honestamente posible. Si he contribuido en algo a que el programa haya ido bien, es una alegría enorme, porque fue un fichaje importante y la cadena apostó por mí y estoy muy agradecida, muy contenta, claro.

¿Tienes contacto a día de hoy con Ana Rosa?

CRUZ – Bueno, es que ha sido complejo todo, claro, pero no, no. Sí tengo con gente del equipo. Obviamente no le hizo gracia que me fuera, es normal. Pero bueno, son oportunidades, todos somos profesionales.

Y que la tele va y viene, y que a lo mejor el año que viene, vuelves a estar de vuelta.

CRUZ – Efectivamente. Pero bueno, yo le tengo todo el respeto, todo el cariño, todo el agradecimiento por todo lo que he aprendido.

Uno de los momentos del año ha sido la polémica con el reportero. ¿Cómo lo vivisteis vosotros?

CRUZ – Pues mira, yo justo ese día no estaba en plató, estaba en casa, pero es que eso se hace todos los días. Alguien, yo creo que le contó mal a Ana Rosa la información, porque vosotros lo sabéis, se hace habitualmente compartir invitado, compartir compañero, compartir todo. Esto se hace a diario. Yo creo que alguien, ese plano, no llegó a hacerlo del todo bien.

Y, evidentemente, mi compañero estaba haciendo su trabajo y el reportero para mí siempre tiene que ser quien manda. El reportero es quien se come los marrones, como vosotros ahora mismo. Yo estoy de fiesta, pero he sido mucho tiempo reportera y el reportero es el rey y que nadie se meta con el reportero, que me enfado mucho.

Una de las declaraciones que ha dicho Ana Rosa es que a lo mejor vosotras habéis liderado porque vais sin publicidad. ¿Esto tú cómo lo valoras?

CRUZ – Bueno, mira, antes hubo una temporada en que Antena 3, cuando lideraba Ana Rosa, decían que era porque no había reality. Ahora ellos dicen que es porque no hay publicidad. Yo creo que no, han sido muchos días ganando, bueno, no sé, a lo mejor, el programa en franja de coincidencia estricta también hemos ganado. Yo creo que eso es lo que de verdad cuenta, la franja de coincidencia estricta.

Pero bueno, hay que tomárselo esto con una cierta deportividad. Yo entiendo que ya es muy morboso, pero también hay que tomárselo con un cierto relax. Claro, yo nunca voy a alimentar esas llamaradas de mal rollo y aparte que tengo muchos amigos en ambos sitios. Los tenía antes y los sigo teniendo.

Cruz, muchísimas gracias.

CRUZ – Muchas gracias, un placer.