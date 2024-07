Varapalo para Javier Ungría en su guerra con Elena Tablada con esta dura consecuencia

Elena Tablada ha puesto un punto final a la larga batalla legal que inició con Javier Ungría hace más de dos años. La que fue concursante de ‘Bailando con las estrellas’ ha ganado finalmente el juicio por la custodia de Camila, la hija que tienen en común. Tras su mediático divorcio y una prolongada guerra judicial, las primeras palabras de la diseñadora dejan claro que para ella esto no es «una victoria absoluta».

Ha sido el periodista Aurelio Manzano quién se ha hecho cargo de promulgar la victoria de Tablada en los juzgados a través de un comunicado en sus redes sociales. «Le conceden la custodia total. El informe del detective privado y pruebas presentadas por Elena fueron determinantes«, anunció el colaborador de ‘Fiesta’. Y tras la repercusión de la noticia, la empresaria ha querido romper su silencio.

Elena Tablada: «Es una pena haber tenido que llegar hasta aquí»

Elena Tablada no ha dudado en responder al mencionado periodista sobre la resolución del juicio. «Es una pena haber tenido que llegar hasta aquí, pero gracias a Dios hemos llegado al fin y la única victoriosa aquí será Camila y por consiguiente su hermana», sentenció la ex de Javier Ungría, que lamenta el proceso tan largo al que han tenido que enfrentarse.

Según el entorno de la antigua pareja, se habría acordado «una manutención mínima» para la pequeña, pero la diseñadora está dispuesta a seguir luchando para que Camila crezca con «la misma calidad de vida» que la hija que tiene junto a David Bisbal. Tablada también ha asegurado que, pese a alegrarse por el resultado, después de tanto tiempo de disputas legales «nunca se llega a una felicidad plena».

Y es que, la crispación entre Elena Tablada y Javier Ungría llegó a tales extremos que tuvieron que recurrir a los tribunales. Tras un proceso lento y lleno de aplazamientos, el pasado abril ambos tuvieron que encontrarse por orden de un juez de forma telemática, debido a que el empresario se encontraba concursando en ‘Supervivientes’.

«Estoy contenta porque he contado la realidad. Nunca me han gustado los conflictos y siempre he puesto de mi parte para que todo sea lo menos traumático posible», explicaba la diseñadora tras la vista con el juez. Y tras tantos años luchando, la diseñadora ha conseguido por fin la custodia completa de la pequeña Camila.