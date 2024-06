Javier Ungría aclara cuál es su verdadera relación con Ángel Cristo fuera de ‘Supervivientes’

Javier Ungría sigue aún adaptándose a la normalidad después de su aventura en Honduras, pero tiene claro a quién se lleva del concurso y a quién no. El concursante de ‘Supervivientes’ ha reaparecido recientemente ante los medios y se ha sincerado sobre cuál es su relación actual con muchos de sus compañeros de isla. El empresario no se ha cortado al revelar su último encuentro con Ángel Cristo y cómo se llevan tras el concurso.

El ex de Elena Tablada acudió a la presentación de la nueva imagen del hotel NH Collection Eurobuilding y se sinceró con los micrófonos de Europa Press sobre cómo ha vivido el fin de la edición. «Yo tenía otros ganadores, pero a Pedro le quiero mucho y estoy contento de que ganase. Tiene un gran mérito», comenzó asegurando el concursante.

Javier Ungría sobre Ángel Cristo: «Tuvimos idas y venidas en la isla»

Pero a Javier Ungría le hubiese gustado ver el oro de la edición en manos de alguno de sus dos grandes amigos en la isla. «A Pedro no le quito ningún mérito, me parece un tío tremendo y tiene su tema de superación que es brutal, pero para mí el día a día había otros que quizás podrían haber ganado por Gorka o Rubén, primero por afinidad y luego también porque creo que en temas meritorios era un poquito más lo suyo», señaló el superviviente.

Fue entonces cuando, hablando sobre afinidad con sus compañeros de aventura, se pronunció sobre su relación actual con Ángel Cristo. «Tuve idas y venidas allí en la isla«, confesó Ungría, que reveló a su vez que ya ha «estado con él varias veces» en España y la cosa ha ido «muy bien» entre ambos. «Me parece un tío muy interesante, peculiar pero interesante», confesó el abogado.

Aún así, no quiso pronunciarse sobre la reciente polémica entre el superviviente y su madre a raíz de la última exclusiva de Ángel en ‘De viernes’. «Estoy absolutamente ajeno a todo esto, a Ángel o a cualquier otra persona que se mueva en este mundo yo le quiero como persona, por como le conozco», explicó Javier Ungría a Europa Press.

Y es que, el antiguo concursante de ‘Supervivientes’ dejó claro que quiere mantenerse desvinculado de toda la parafernalia de entrevistas y exclusivas que se ha formado a raíz de esta edición. «Todo esto que hacen los viernes y tal, yo no tengo ni idea de lo que hablan. No es un tema que me competa ni lo valoro para nada», sentenció Ungría para zanjar el asunto.