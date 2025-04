Pepe del Real clama justo lo que muchos creen de 'Supervivientes' tras la expulsión de Laura Cuevas

Tras protagonizar un dramático puente de la concordia junto a su marido, Laura Cuevas terminó convirtiéndose en la última expulsada de 'Supervivientes 2025'. Y si bien, con la desaparición de Playa Misterio, la gaditana debería haber puesto rumbo a España el jueves pasado tras la decisión del público, el programa tenía preparado otro destino para la concursante. Y Pepe del Real, entre otros colaboradores de 'Vamos a ver' no ha dudado en sentenciar su paso por el reality.

Con el forzoso abandono de Almácor tras su aparatosa lesión en una de las pruebas, la organización de 'Supervivientes 2025' decidió equilibrar la balanza de concursantes reteniendo a la antigua residente de Cantora en una nueva estancia: 'Zona Parásito'. Desde entonces, la andaluza convive en una plataforma elevada, aislada de todos sus compañeros y ejerce como "parásito" al depender de la comida que los otros supervivientes le quieran ceder.

Además, en la gala de este jueves Laura Cuevas conocerá cómo va a cambiar y qué nueva e insólita situación va a tener que afrontar en Zona Parásita, tras un giro que anuncia el programa de Telecinco.

Pepe del Real sentencia su clara opinión sobre Laura Cuevas en 'Supervivientes': "Da más juego que muchos de los que están concursando"

"Da más juego Laura Cuevas de parásita que muchos que están concursando en la isla. Laura es fundamental, tiene que estar ahí, tiene que estar más tiempo porque creo que siempre es un plus. Siempre da contenido", ha sentenciado Pepe del Real en un vídeo para la web de Telecinco sobre el papel de la gaditana, que continúa en los Cayos Cochinos sin ser concursante oficial.

Así, el colaborador de 'Vamos a ver' no se ha cortado en reivindicar el papel de Laura Cuevas en todas las tramas de esta edición y la importancia de conservarla frente al resto. "Es cierto que en las pruebas y demás... pero yo soy de los que aboga por el contenido en los realities, y que viva Laura, que siga robando y ya está", señaló el periodista, restando importancia al dudoso rendimiento de la gaditana en muchos de los retos del concurso.

"Es muy complicado estar en esa situación, sin hacer nada en todo el día y además, que no come casi. Así que está bien que la hayan dejado porque nos va a dar momentos, todos se acercan a hablar con ella y ahí se generan tramas, pero no sé que pasará con ella", añadió Adriana Dorronsoro coincidiendo con Pepe del Real en que la continuidad de Cuevas es indispensable para esta edición.

"Todo lo que ha pasado con su marido la ha desestabilizado por completo"

Sin embargo, tras su expulsión contra Carmen Alcaide, y al ser la primera superviviente que no cuenta con otra oportunidad en Playa Misterio, Laura Cuevas tendrá que abandonar la isla una vez el programa considere que la 'Zona Parásito' ha cumplido su función. "Está pasando muy mal momento, todo lo que ha pasado con su marido creo que la ha desestabilizado por completo, así que entiendo como está", señaló Alejandra Rubio sobre el estado en el que se encuentra la andaluza tras el fuerte desencuentro con su pareja.