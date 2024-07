Rosa Villacastín da carpetazo a Jorge Javier y este es el motivo real: «No quiero saber nada»

Rosa Villacastín se despide de los focos tras más de cincuenta años de en la televisión. La periodista vivió una emotiva despedida de la mano de Jordi González en ‘Lazos de sangre’, pero ha querido echar la vista atrás y hacer balance de su carrera en una reciente entrevista para El País. Y la comunicadora no ha perdido la oportunidad de pronunciarse sobre su desencuentro con Jorge Javier Vázquez y cuál es su relación actual con el presentador.

La historia entre Villacastín y el presentador de ‘Supervivientes’ se remonta a los inicios de Jorge Javier en el mundo de la comunicación. La periodista recordó cómo el de Badalona fue hacerle una entrevista cuando aún trabajaba en la revista Pronto y ella presentaba ‘Extra Rosa’.

“Jorge era muy bueno y le ofrecí trabajo en Antena 3. Vino, firmó y mira dónde está”, recuerda Rosa Villacastín sobre el comunicador, que durante años presumió como su «gran descubrimiento en la televisión», pero todo cambió por un desencuentro que ella define como «una chorrada».

Rosa Villacastín sobre Jorge Javier Vázquez: «Me molestó que me lo dijera en directo»

«Un día le mandé un WhatsApp mientras él estaba en pantalla hablando de Rocío Carrasco. Me dijo: ‘Rosa, estás en tu casa sin hacer nada, dándole al dedito. Déjalo», ha asegurado la periodista a El País. Y es que, el gesto que el presentador tuvo desde plató no le gustó nada a la colaboradora de ‘Lazos de sangre’ y por eso se mantiene distanciada de él.

«Si me lo hubiera dicho en privado, me habría hecho gracia. Pero me molestó que lo dijera en directo», añade Rosa Villascastín, que parece que no tiene ninguna intención de arreglar las cosas con el antiguo presentador de ‘Sálvame’. «No quiero saber nada. Cuando paso página, paso página», termina sentenciando.

Sobre el mundo del corazón, asegura que «no le interesa nada». «Ahora los personajes salen de ‘Gran Hermano’ y ‘Supervivientes’. Yo comí con Carlos de Inglaterra y la Presyler… ¿Cómo me van a interesar chavales de ‘Gran Hermano’? No tienen nada interesante que contar», asevera la periodista ahora que se despide de la crónica social a la que tantos años de su carrera ha dedicado.