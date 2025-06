Jorge Javier da un palo inesperado a Sánchez y alerta de consecuencias nefastas: "Ya no hay salida"

Pedro Sánchez y el PSOE continúan en el centro de la polémica tras la dimisión de Santos Cerdán y la trama de presunta corrupción que ha azotado al partido. El último en sumarse al debate popular ha sido Jorge Javier Vázquez, que en su entrada más reciente para Lecturas ha confesado su decepción además de lanzar su predicción sobre lo que ocurrirá con el presidente del gobierno.

"No he sido capaz de conectar con ningún programa de televisión en el que se trate el tema porque muero de pena. Me informo por los periódicos. Leo un artículo y descanso. Al rato otro. Voy naufragando entre la tristeza, la desesperación, la inquietud y la incomprensión", comienza escribiendo el presentador en la última publicación de su blog semanal en la revista.

Jorge Javier Vázquez, contundente sobre el futuro de Pedro Sánchez: "Ha fallado estrepitosamente"

Y es que, Jorge Javier Vázquez no da crédito a lo que se ha gestado en el seno del Partido Socialista. "Pero ¿cómo han podido campar a sus anchas semejantes personajes durante tantos años? ¿Cuántos controles han fallado en el PSOE?", subraya el conductor de 'Supervivientes', que aún así no quiere perder la esperanza. "Quiero pensar en algo bueno del asunto para no hundirme del todo. Y lo encuentro. Necesito creer que los corruptos siempre acaban cayendo, que no es tan fácil meter la mano y salir indemne", añade el comunicador de Mediaset.

"Que recibirán su correspondiente castigo pero además cargarán el resto de su vida con una mochila repleta de algo tan viscoso como el sentimiento de culpa", insiste el comunicador antes de pronunciarse de lleno sobre la situación del presidente. "Pedro Sánchez llegó al gobierno prometiendo regeneración y ha fallado estrepitosamente escogiendo a cargos tan importantes como secretarios de organización", recuerda el presentador.

"Se sale muy difícilmente de un descalabro de esta categoría. Doctores tiene la Iglesia para manejar crisis. Estoy deseando ver cómo surfean esta, la más complicada a la que se ha enfrentado Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa. E incluso a lo mejor, quién sabe, ya no hay salida", sugiere Jorge Javier Vázquez, augurando lo que puede ocurrir tras este escándalo.

Así, el presentador de 'El diario de Jorge' termina reflexionando sobre el verdadero daño que hace este caso a la democracia, más allá de los problemas que enfrenta el PSOE. "Lo peor de todo es que gente tan indeseable como el trío calavera envía un mensaje falso y distorsionado. El peligroso 'Todos son iguales', de consecuencias nefastas para la democracia", termina aseverando el comunicador.