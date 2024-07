Marta Peñate se planta y se va de ‘Supervivientes’ tras destaparse amenazas a Sofía Suescun

La relación entre Sofía Suescun y Marta Peñate ha hecho saltar por los aires La Palapa de la cuarta entrega de ‘Supervivientes All Stars‘. Si los ánimos de por sí ya estaban caldeados, todo ha explotado cuando Sofía Suescun ha hecho referencia a unas imágenes en las que Marta Peñate le reprochaba un detalle de la convivencia a Lola Mencía, su íntima amiga.

Aunque esta última ha negado haberse sentido mal por el reproche de Marta Peñate e incluso ha intentado restarle importancia, Jorge Javier ha corroborado la versión de Sofía Suescun. Un hecho que ha hecho explotar a Marta: «No tengo que dar explicaciones a nadie. Ni ella ni él ni nadie tienen por qué meterse en mis amistades. No he visto un vídeo de esta señora que no sea hablando e mí. Preocúpate de ti o de tu programa».

«Has hecho vídeos hablando de mí y metiéndote donde no te llaman», le ha vuelto a recordar a su actual enemiga íntima. Por su parte, Sofía Suescun le ha soltado: «Ubícate, bases estables y a partir de ahí vamos construyendo». Aunque tras este tenso momento se ha emitido un vídeo, la trifulca entre ambas ha proseguido cuando Sofía Suescun ha sacado a la luz la seria advertencia que le ha hecho Marta: «Lo de esta chica. No sé si está desvariando, si tiene algún problema o no sabe lo que dice. Acaba de decir que si se lo propone me hace llorar cada mañana, ¿qué pretendes?».

Visiblemente afectada, Marta Peñate ha explicado: «Estábamos discutiendo y dijiste que conmigo no puedes». De igual manera, la canaria no ha tardado en marcar sus líneas rojas frente a Sofía Suescun: «Relájate diva, a mí no me hagas sh que no soy un perro. Te pido por favor que tengas educación. Por eso te digo, a mí no me provoques, a mí no me busques y métete en tus amistades. Bastante tuviste con cargarte la nuestra por ser una falsa». «Hablas mucho y se te olvida lo que vas diciendo en el camino», le ha recordado Sofía Suescun.

La advertencia en firme de Marta Peñate que hará peligrar el concurso de Sofía Suescun

Un comentario que ha provocado la ira de Marta Peñate, quien no ha tenido reparo en sacar a relucir la cara oculta de Sofía Suescun. «Sí lo dije. Igual que tú has dicho lo de Logan, lo de Adara… ¿Quieres que empiece a decir toda la mierda que tú has dicho para que la gente sepa el tipo de persona que eres y la televisión tan sucia que haces? ¿Quieres que lo diga? Porque haces una televisión muy sucia, de los años noventa. No tienes alegría, no hay un vídeo tuyo riéndote ni siendo feliz. Todos son tuyos amargada e intentando hundirme… Todo el día metiendo mierda y hablando mal».

Por su parte, Sofía Suescun le ha reprendido, insistiendo en esas amenazas fuera de cámaras: «No cambio de opinión de un momento a otro y mucho menos amenazo a una persona». «Me estabas provocando y diciéndome que tú conmigo no puedes», le ha recordado Marta Peñate. De igual manera, la canaria no ha dudado en amenazar con irse: «¿Sabes qué pasa? Que si lo hice fue un patine que hice… Es una televisión sucia y por eso prefiero salir nominada y si me tengo que ir, me voy. No puedo con esta televisión, me quiero ir a mi casa, con mi novio, con mi familia que sé que no me van a apuñalar. No puedo más».

Marta Peñate abandona La Palapa en plena gala de ‘Supervivientes’

«Lo que quieres es buscar que alguien se equivoque para machacarme ahora», ha vuelto a reiterar la concursante al tiempo que le ha mandado un directísimo mensaje a Sofía Suescun: «Me tienes amargada, hasta me quiero ir. Es lo que tú quieres conseguir. Cállate y siéntate, me tienes loca». Frente a ello, Sofía Suescun asistía atónita a las declaraciones de Marta Peñate, quien no ha tenido problema en abandonar La Palapa después de ver a Lola Mencía al borde del ataque de ansiedad.

«Me quiero ir. Estoy por cogerme mis cosas e irme. Por mi madre que me quiero ir. Es más, ¿me puedo pirar? No puedo más. Te lo juro. ¿Has visto el bicho que tengo al lado, que esta señora es un bicho?», ha comentado instantes antes de marcharse de Palapa. Finalmente y pocos minutos después, Marta Peñate volvía al plató hondureño visiblemente más tranquila, aunque evitando en todo momento un nuevo choque con Sofía Suescun.