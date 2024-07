María Patiño pega esta contundente réplica a Santi Acosta por su pronunciamiento del ‘Deluxe’

Después de que este miércoles Telecinco hiciera balance de los buenos datos que ha cosechado ‘¡De Viernes!’ tras cerrar junio con su mejor media anual con un 12,2%, parece que no cesa la guerra entre Santi Acosta y María Patiño y los colaboradores de ‘Ni que fuéramos’, por los dardos hacia el ‘Deluxe’ al hablar de la diferencia entre el espacio que presentaba Jorge Javier Vázquez y el que ofrece Telecinco ahora los viernes.

Así, durante un encuentro con la prensa, Santi Acosta fue claro al contestar a lo que había dicho de él María Patiño después de unas declaraciones del propio Acosta en enero. «El Deluxe fue una época de Telecinco, pero nosotros tenemos otra forma de trabajar y de afrontar los temas. Es diferente, pero no es ni mejor ni peor. Creo que, si el entrevistado se siente como en casa y se relaja, es cuando te puede contar más cosas», destacaba el presentador según recoge El Confi TV.

Este jueves, ‘Ni que fuéramos’ se hacía eco de las declaraciones de Santi Acosta y de la rueda de prensa de ‘De Viernes’ durante la Quickie Ronda y como era de esperar tanto María Patiño como Belén Esteban y Kiko Matamoros se deslenguaban contra ellos.

«Dicen que han hecho un 12,2%, no sé si han llegado a un 13. Es verdad que ‘Sálvame’ era duro y que entrevistábamos a la gente igual que hacen ellos. Pero nosotros hacíamos preguntas que quería saber la gente y no íbamos de programa blanco. Y ahora en este programa nuevo bonito y blanco si hemos escuchado a un hijo que su madre le metía orfidales en un biberón y como quería dar a entender que había otro tipo de relación. Si lo decís por darnos una ostia a los de ‘Sálvame’, espero que estéis 14 años como estuvimos nosotros», soltaba Belén Esteban sin cortarse un pelo en alusión a lo que dijo Ángel Cristo de Bárbara Rey.

María Patiño responde alto y claro por la comparación de ‘De Viernes’ y el ‘Deluxe’

Después era María Patiño la que tomaba la palabra para contestar a Santi Acosta y Beatriz Archidona por sus declaraciones y por la comparación que hizo Mediaset respecto a como ‘De Viernes’ superó en junio la media que anotó el ‘Deluxe’ en junio de 2023 en un punto. «Esta polémica llega un momento que me empieza a producir, y no quiero ser maleducada, cierta pereza», aseveraba.

«Aquí cada uno en el programa que hacíamos tenía una personalidad pero desde luego Santi Acosta y Bea Archidona tienen una manera y una personalidad que no me siento diferente a ellos. Una buena entrevista es una buena entrevista sin color ninguno. Saber preguntar sobre la actualidad es algo que solamente saben hacer los profesionales y tampoco tiene color, ni blanco, ni negro ni rojo», sentenciaba Patiño.

«No entiendo esta manera de justificarse constantemente y llegaron a sacar ayer un comunicado para decir que el Deluxe el año pasado no llegó al 12% de cuota y es verdad, pero ojalá me hubiesen dado a mí la pasta que tienen esta gente para poder haber traído a los invitados y poderlos haber entrevistado en condiciones. Ojalá hubiese tenido 90.000 euros para poder pagar a un invitado de actualidad y ahí me voy a quedar», zanjaba María Patiño.