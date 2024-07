Telecinco saca pecho de ‘De Viernes’ y descarta cambios sin cerrar la puerta a Alejandra Rubio

‘¡De Viernes!’ está de enhorabuena pues ha cerrado junio con su mejor media mensual del año con un 12,2% y ha cerrado su primera temporada siendo el mejor programa de estreno en entretenimiento en la cadena en esta temporada. Por ello, Mediaset y Mandarina han querido sacar pecho en un desayuno informativo con la prensa, al que ha acudido El Televisero, de sus datos y de haber cumplido sus objetivos.

Y es que, aunque ‘¡De Viernes!’ continuará en emisión durante todo el verano con Santi Acosta y Beatriz Archidona como presentadores, salvo una semana en agosto en la que está previsto emitir un recopilatorio con las mejores entrevistas, es momento de hacer balance y de mirar al futuro.

Así, Jaime Guerra, director de producción de contenidos de Mediaset celebraba los grandes datos que ha cosechado ‘¡De Viernes!’ tras cerrar la temporada con una media del 11,2%. Unos datos que pese a estar lejos de lo que cosechó ‘Viernes Deluxe’ en su mejor momento suponen un soplo de aire fresco a la cadena. «El objetivo se ha cumplido. Queríamos tratar la crónica social desde un punto de vista amable y entretenido», destacaba el directivo.

Asimismo, Jaime Guerra recalcaba que con ‘¡De Viernes!’ han conseguido algo que es marcar la agenda del corazón. «Es referencia en la crónica social porque ha llevado personajes que hacía años que no daban entrevistas o que incluso nunca se habían sentado en un plató con colaboradores», aseveraba.

En este sentido, Julia Tapia, la directora del programa producido por Mandarina se vanagloriaba porque ‘¡De Viernes!’ fue el espacio que descubrió a los que sin duda han sido los personajes del año y los invitados más buscados por todos los programas y revistas: Ángel Cristo y Carlo Costanzia. «Queríamos grandes invitados y los hemos conseguido y que muchos quieran volver es una gran noticia de que estamos en el buen camino», señalaba la directora.

Al respecto de los invitados, Beatriz Archidona reconocía que aunque hay algunos invitados que se les han resistido han acabado aceptando. «Hay algunos que incluso han pedido venir ellos después de haber hablado con amigos y compañeros que han venido», confesaba. «Lo importante es el buen rollo que se genera en el plató. Hay un buen ambiente entre todos y eso el invitado lo nota y el espectador también», añadía la presentadora.

Por su parte, Santi Acosta ha querido poner en valor junto a Julia Tapia, lo importante que han sido los scoop. «Nos han abierto la ventana a contar historias de otra manera», afirmaba la directora. «El hacer entrevistas íntimas primero ha hecho que el invitado cuente muchísimas más cosas que si estuviera en plató», apostillaba el presentador.

‘¡De Viernes!’ celebra la llegada de Terelu y descarta, por ahora, el fichaje de Alejandra Rubio

Beatriz Archidona y Santi Acosta junto a Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset, y Julia Tapia, directora de ‘De Viernes’.

Desde su estreno en noviembre, Mediaset quiso apostar por cinco colaboradores exclusivos a los que no ver y escuchar en otros programas. Desde entonces las caras han cambiado con la reciente incorporación de Terelu Campos y los fichajes de Antonio Montero y Patricia Pérez que se han sumado a los veteranos Ángela Portero y José Antonio León.

Por ahora no está previsto ningún otro fichaje. Así, desde Mediaset han desmentido el fichaje de Alejandra Rubio por ‘¡De Viernes!’ según adelantó Belén Esteban en ‘Ni que fuéramos’. Así, cuando se le preguntaba a Jaime Guerra por este rumor, el directivo era claro. «Vivimos del rumor continuo. El tema de los colaboradores es algo que va fluyendo. No diría ni que sí ni que no. Si te dijera que no, te mentiría, que diría un gallego«, reconocía dejando la puerta abierta a un futuro fichaje de la hija de Terelu.

«Siempre intentamos tener a los colaboradores más interesantes en cada momento. Ahora mismo, estamos encantados con los que tenemos y no tenemos previsión a corto plazo de hacer ningún cambio», recalcaba después. Quienes si estarán este viernes como invitados serán Carmen Borrego y su marido José Carlos Bernal.

Sobre el regreso de Terelu Campos a Telecinco tras formar parte de los rostros vetados del universo ‘Sálvame’, en la cadena tienen claro que por ahora será solo para ‘De Viernes’. «Si consideráramos que puede venir a otro programa, podría hacerlo, pero en principio no es la intención», destacaba al respecto Guerra. Al igual que tampoco descartan que si hay alguna noticia nueva en su vida Terelu salte de colaboradora a invitada.