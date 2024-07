Santi Acosta verbaliza este recado a María Patiño ante sus críticas a ‘De Viernes’ en Telecinco

Este miércoles, Telecinco ha celebrado un desayuno para celebrar los resultados de ‘¡De Viernes!’ tras haber sido el mejor estreno de la temporada. Y en él Santi Acosta y Beatriz Archidona han respondido a la prensa sobre las audiencias y las comparaciones que se hicieron al principio con respecto al ‘Deluxe’.

Durante todo el desayuno tanto los responsables de Mediaset, Mandarina así como los presentadores se han vanagloriado de lo que han conseguido desde el estreno en noviembre. En ese sentido, todos han presumido del buen ambiente que se genera en el plató. «El hacer entrevistas íntimas primero ha hecho que el invitado cuente muchísimas más cosas que si estuviera en plató», destacaba Santi Acosta al respecto al aludir a los scoop.

En un encuentro con la prensa y según recoge El Confi TV, tanto Santi Acosta como Beatriz Archidona han dejado claro que no era fácil ocupar la noche de los viernes y recuperar la apuesta por el corazón después de que la gente tuviera el ‘Deluxe’ como referente. «Creo que faltaba esto para las noches de los viernes, un programa de entrevistas tranquilo. Yo me sentía huérfana de este tipo de contenido. Por lo que teníamos la sensación de que un programa así podía funcionar», reconoce Archidona.

Por su parte, Santi Acosta volvía a soltar una pullita hacia los colaboradores del ‘Deluxe’. «Los formatos que acaban, acaban porque la gente deja de requerirlos o porque tú no has sabido evolucionar con el gusto de la gente«, sentenciaba el presentador.

La respuesta de Santi Acosta a María Patiño

Al preguntarles por las comparaciones con el ‘Deluxe’, Beatriz Archidona no lo dudaba. «Nuestro tono es más amable, pero cuando hay que hacer la pregunta complicada también se hace. No tenemos problemas de afrontar temas más conflictivos o peliagudos», defiende la presentadora. «El Deluxe fue una época de Telecinco, pero nosotros tenemos otra forma de trabajar y de afrontar los temas. Es diferente, pero no es ni mejor ni peor. Creo que, si el entrevistado se siente como en casa y se relaja, es cuando te puede contar más cosas», añadía.

Hace unas semanas, María Patiño se quejaba en ‘Ni que fuéramos’ de unas declaraciones que había dado Santi Acosta que no le habían gustado nada al considerar que era una crítica hacia su trabajo y él que él mismo hizo en ‘Salsa rosa’. «Parece que no preguntamos, que solamente hacemos show, que no somos personas honestas y no tenemos reputación. Solo digo que tienes una reputación y una trayectoria como los que estamos aquí sentados», sostenía la presentadora.

Este miércoles Santi Acosta ha querido responder a esas palabras de la que fuera presentadora sustituta de ‘Viernes Deluxe’. «Las entrevistas y el mundo del corazón han evolucionado desde que se inventaron en el siglo XIX. Las imágenes de las persecuciones eran brutales y lo hacíamos nosotros. El corazón ha ido cambiando. Esto no es una evolución respecto a Sálvame, sino que es una evolución del mundo del corazón«, trataba de matizar el presentador.

«Yo no hago ninguna comparación con nadie. A mí todo el mundo me parece un excelente profesional. Nosotros hacemos lo que nos gusta y, en esa evolución del corazón, hemos llegado a este punto. Por ahora, nos ha funcionado», concluye Santi Acosta zanjando cualquier tipo de polémica.