Lo que ha hecho Iñaki López con un reportero de ‘Más Vale Tarde’ era imposible de prever

La victoria de España contra Inglaterra en la final de la Eurocopa ha acaparado la atención de todos los programas este lunes. Pero en el caso de ‘Más vale tarde’, ha sido motivo de revolución. Iñaki López no tardó en recordar la última apuesta de Javier Bastida en el programa el pasado viernes, cuando aseguró que si La Roja ganaba la Eurocopa, se raparía la cabeza en directo. Y para su sorpresa, el presentador de La Sexta acudió maquinilla en mano.

«Han visto a Cucurella meter la copa en el autobús, le ha costado más meter el pelo que la copa. Y hablando de pelo…», anunció con sorna el presentador de ‘Más vale tarde’ después de que el programa tirase de hemeroteca para recordar el reto que Javier Bastida aceptó antes del partido.

A regañadientes, el colaborador se levantó junto a Iñaki López y Cristina Pardo, que lo condujeron hacia el otro extremo del plató, donde le esperaba una silla de peluquería que anunciaba lo que estaba a punto de pasar. «Madre mía Bastida, ahora que habías ligado…», lamentó la presentadora mientras el periodista pedía encarecidamente que le rapasen «al dos».

Iñaki López: «Lo mejor va a ser ponerlo al cero»

«Mira que bien le queda a Gonzalo Miró», bromeó el conductor de ‘Más vale tarde’ mientras acomodaba a Bastida con maquinilla en mano. «Se lo hacemos en todo caso al dos y si vemos que es poco al uno», sugirió Cristina Pardo haciendo caso de las súplicas del colaborador, que horrorizado por los planes del comunicador intentó disuadirle en varias ocasiones.

Pues estrenamos look veraniego jeje https://t.co/r0rt5KCWpm — javimaba (@javimaba) July 15, 2024

Pero Iñaki López no se demoró más para cobrar la apuesta y comenzó a pasar la maquinilla eléctrica por el pelo del periodista. «¿Pero esto está funcionando?», preguntaron los dos presentadores algo confundidos al ver que no desaparecía nada de pelo. Fue ahí cuando la peluquera del programa entró a plató para ajustar el utensilio. Entonces, no hubo marcha atrás.

«Lo mejor va a ser ponerlo a cero eh», insistió el presentador asegurando que «solo le había cortado las puntas». «Ponlo en la raíz», insistía la peluquera desde una esquina mientras Iñaki continuaba con la tarea. En el último momento, Gonzalo Miró se unió a la escena y acabó rapando por completo la cabeza del colaborador. «¿Pero por qué me ha hecho esto?», preguntaba lamentándose Javier Bastida mientras el resto se sumía en risas.