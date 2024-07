Kiko Jiménez denuncia lo sucedido para propiciar la expulsión de Sofía Suescun en ‘Supervivientes’

Kiko Jiménez ya no puede más ante lo que está sucediendo en ‘Supervivientes All Stars’ con Sofía Suescun. El joven denuncia cómo se está potenciando una imagen negativa de ella por parte de Marta Peñate en la isla y por parte de la mayoría de los colaboradores en plató con el claro objetivo de propiciar su expulsión.

Una campaña salvaje no solo desde el estudio de ‘SV’, sino también desde otros programas de la cadena, en el momento más crítico, pues Sofía Suescun está nominada precisamente con Marta y Lola Mencía y, hoy lunes, corre el serio peligro de ser expulsada definitivamente del concurso a las puertas de la gran final.

El instante culmen de la gala de ‘Conexión Honduras’ se produjo cuando un enfrentamiento entre Kiko Jiménez y Tony Spina en publicidad acabó con este último abandonando el plató súbitamente por un comentario del jienense que, según él, iba dirigido a hacer daño con los problemas de Marta Peñate para quedarse embarazada.

«Se que no está siendo fácil», empatizó Sandra Barneda, pidiéndole a Kiko bajar revoluciones y evitar ese tipo de provocaciones. Y para calmar las aguas, el programa emitió entonces un emotivo vídeo de Sofía Suescun hablando de él y de sus sentimientos y de lo idílica que es la relación que mantienen.

«Gracias por el vídeo», reaccionó Kiko Jiménez con retintín, pues no es la primera vez que cuestiona el enfoque de los contenidos que se ofrecen sobre su novia. «Yo creo que necesitabas estas imágenes», le espetó la presentadora. «No lo necesitaba, no te creas, no, estoy superado por muchas otras cosas porque para mi no es fácil. A la vez que nos ama mucha gente, también nos odia mucha gente», empezó a lamentar.

«Hace un momento hemos visto a una tía haciendo unas pruebas impresionantes y es que siento como que se pasa de puntillas, que se pasa por alto las cosas que de verdad tendríamos que estar comentando y diciendo ‘qué bien lo ha hecho y qué maravilla’», denunció alto y claro.

Kiko Jiménez siente que no se reconocen los méritos que está consiguiendo Sofía en el concurso



«Sin embargo, no, es todo lo contrario, incluso se desea que pierda», añadió un Kiko Jiménez al borde de la lágrima. «No, no», le negó Sandra Barneda. «Bueno, yo es lo que siento y me siento como un saco de boxeo al que todos dan golpes. Y yo lo siento así», clamó muy dolido e indignado.

Respecto al episodio con Tony, Kiko reveló la provocación que él también había recibido por parte del italiano en publicidad. «He dicho ‘estoy deseando que vuelva, porque ya no puedo más, ya no puedo más’. Y me ha respondido Tony ‘pues ya mismo la tienes en casa’. Encima con ese alarde de superioridad que se cree van a echar a Sofía», protestó, acusando tanto a Tony como a su novia Marta de estar liderando una campaña de victimismo respecto a ellos y de desprestigio hacia su chica.