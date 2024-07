Juan del Val no tolera lo que ve en ‘Espejo Público’ e irrumpe airado: «Es vergonzoso»

Juan del Val no se ha contenido este martes cuando ‘Espejo Público’ ha aireado los rumores de crisis que rodean a su relación con Nuria Roca. Lorena García y sus tertulianos se encontraban debatiendo sobre la última polémica de la pareja y su comunicado posterior cuando recibieron al colaborador de ‘El Hormiguero’ por teléfono para aclarar la situación. Sin embargo, el guionista, algo alterado, acabó mandando un recado al magacín por cómo estaban enfocando la noticia.

Después de que un artículo hiciese saltar todas las alarmas sobre la posible separación entre Nuria Roca y del Val, la pareja aprovechó para mandar un mensaje sobre las dinámicas tóxicas que se están normalizando. Cabe destacar que los rumores de crisis comenzaron porque ambos estarían disfrutando de sus vacaciones por separado. Y el compañero de Pablo Motos ha querido pronunciarse alto y claro en el programa.

«Nosotros jamás hemos desmentido una crisis, porque no perdemos el tiempo en desmentir ninguna información que por supuesto es falsa», comenzó advirtiendo Juan del Val al inicio de su intervención en el programa. «Lo que nosotros invitamos ayer en un artículo conjunto fue a una reflexión sobre los mensajes que se están dando a la sociedad, sobre todo a los más jóvenes. Nosotros consideramos que se dan mensajes tóxicos que pueden perjudicar mucho a personas que en este momento se están formando», continuó explicando el tertuliano.

Juan del Val entra en directo en ‘Espejo Público’: «Hay frases que provocan vergüenza»

El guionista insistió entonces en el peligro detrás de las dinámicas de pareja cada vez más establecidas y que no van con el tipo de relación que él y la comunicadora mantienen desde hace años. «Nos llenamos la boca de intentar no identificar el amor con la posesión, que las parejas tienen que tener su espacio… cuando lo tiene, ahora hablamos de que se preocupan por nosotros», sentenció el televisivo.

Juan del Val conecta por teléfono con ‘Espejo Público’

«Nosotros no desmentimos una crisis, una crisis que por supuesto no existe, sino que ponemos el foco en los argumentos y las pistas por las cuales se supone que nosotros estamos en crisis. Hay frases que provocan vergüenza ajena como que Nuria se ríe demasiado, reflejando que no me echa de menos. Es vergonzoso, dañino y tóxico, por eso decidimos hacer un artículo conjunto», insistió Juan del Val sobre el motivo detrás del comunicado conjunto.

Aún así, insistió en que «entienden cómo funciona la prensa del corazón, que vive de pasar un buen rato comentando las vidas de personajes populares». Pero quiso mantener en todo momento que no están desmintiendo una crisis, si no haciendo un comentario crítico. «Tenemos las espaldas muy anchas como para que estas cosas nos afecten, pero queríamos hacer una reflexión sobre los motivos que se dan para hablar de una crisis. Que una pareja se dé su espacio no es una pista sobre una crisis, ¡faltaría más!», aseguró del Val.

«El enfoque es absurdo»

Después de una breve pausa para publicidad, la propia presentadora se dirigió al entrevistado algo sorprendida para preguntarle por su enfado tras escuchar los rumores. «Te he visto especialmente molesto, enfadado, hasta el punto que has querido entrar, teniendo en cuenta que estás de vacaciones», señaló Lorena García. Sin embargo, Juan del Val negó cualquier tipo de molestia.

«No, en absoluto. Quizá a veces me traiciona un poco el tono vehemente que utilizo, pero lo único que queremos es invitar a la reflexión sobre los mensajes perniciosos que muchas veces se lanzan de los medios de comunicación», pero el guionista reveló entonces lo que le había molestado del enfoque que ‘Espejo Público’ le había dado al asunto. «Cuando he visto la introducción del tema en el programa os he llamado porque sois todos amigos y quería aclarar esto», aseveró el entrevistado.

«Evidentemente no estamos desmintiendo ninguna crisis, porque no queremos desmentir una crisis que evidentemente no existe. El enfoque de que desmentimos esta crisis es absurdo, porque no es verdad, nosotros invitamos a la reflexión sobre los mensajes que se dan», apuntó Juan del Val, lanzando un claro recado al equipo del magacín. «Creo que en eso podemos coincidir todos, debemos poner el foco en ello», señaló el tertuliano para finalizar su espontánea justificación en el espacio de Antena 3