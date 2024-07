Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del miércoles 3 de julio? 

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay sigue en su culmen en lo que a tramas se refiere tras descubrir toda la verdad sobre Jesús.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Begoña le agradecía a Jesús el esfuerzo que está haciendo por reconciliarse con ella y sobre todo por haber aceptado llevar a su madre a casa pese a su enfermedad. La presencia de Mercedes en casa ha hecho que Jesús recuerde a su madre y hable de ella con Begoña.

Mientras Marta escribía en un diario sus pensamientos sobre lo sucedido en su vida, Jaime le abordaba. Ella no dudaba en decirle a su marido que va a ser una esposa ejemplar y que ha roto con Fina definitivamente pero parece que las cosas entre ellos siguen sin ir bien.

Después, el doctor hablaba con Luz y ella le preguntaba por qué discutió con su mujer y él no aguanta más y le contaba que su esposa se ha enamorado de una mujer. Y Luz le recomendaba que se olvide de Marta y le de libertad para que pueda vivir su vida.

Andrés volvía a encararse con Jesús por lo que pasó con Begoña y su hermano le decía que no tiene derecho a meterse en su relación con su mujer y Andrés le recordaba que Begoña sabe que tipo de hombre es y que si está con él es porque no tiene otra elección y que si ahora está animada es porque tiene a su madre cerca.

Tras inventarse lo de su embarazo, María le confesaba a Gema que tiene una falta. La mujer se mostaba ilusionada de pensar que quizás ahora si es verdad que está embarazada. Si se confirma, ahora no tendrá que inventarse ni justificar nada después de haberles dicho a todos que lo estaba.

Por su lado, Sara le decía a Luis que está pensando en no ir a San Sebastián y que podría quedarse e ir a Madrid a estudiar hostelería. Pero él, le pedía que no abandone su deseo de estudiar hostelería en San Sebastián.

Jaime les anunciaba a Fina y a Digna que si el tratamiento experimental no llega, su padre puede fallecer en cualquier momento y les sugería que aprovecharan todo el tiempo del mundo para estar con él y para despedirse de él. Después, en su lecho de muerte, Isidro advertía a Digna de que Damián tiene una cara oscura y le pedía que no se fíe de él. Mientras, Damián estrechaba sus vínculos con Tasio ante la tristeza que tiene por la situación de Isidro.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 92 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este miércoles? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 92 de ‘Sueños de libertad’

Tras sufrir una nueva crisis, Isidro aguanta con vida para que Fina y él puedan despedirse. El chófer le pide a su hija que le prometa que intentará ser feliz con la persona que ame sea quien sea. Tras ello, Fina le pide a Marta que sea su pareja pero la De La Reina le vuelve a dar calabazas y le dice que no puede dar ese paso estando Jaime en medio.

Después, es Fina la que le pide perdón a Jaime por haberle acusado de querer vengarse de ella a través de su padre por su relación con su mujer. El doctor le dice que no tiene que perdonarla y justo en ese instante aparece Luz con el tratamiento.

María le enseña a Andrés toda la ropita que ha comprado para su bebé. Y justo aparece Begoña y María aprovecha para compartir con ella también todo lo que ha comprado. Además no duda en decirle a su cuñada que debería tener un hijo con Jesús para darle un hermanito a Julia.

Digna no se corta en reprocharle a Damián su actitud con Isidro al negarse a despedirse de él y no duda en decirle que el chófer le advirtió sobre él y que no se fiara porque no es como parece y el patriarca le dice que le duele que desconfíe de él con todo lo que han vivido.

María le aconseja a Gema que se olvide de Ernesto y celebre su aniversario con Joaquín. Pero la sirvienta tiene claro que hará los dos planes. Primero quedará con Ernesto y después hará lo propio con su marido. Por otro lado, tras su conversación, Sara le anuncia a Luis que ha decidido irse a San Sebastián y él no duda en desearle suerte a su amada

Andrés le dice a Luis que no es el momento para hacer un desembolso como el que propone para el laboratorio. Algo que provoca que los primos vuelvan a tener un desencuentro después de que el Merino sienta que una vez más se le dé de lado.

Después de verla con Julia, Begoña habla con su madre y Mercedes no duda en decirle a su hija que debería abandonar la mansión antes de que la casa termine atrapándola.

Paralelamente Damián volvía a amenazar a su nuera diciéndole que o se arregla con su hijo o su madre tendrá que volver al sanatorio. Después ella no duda en hablar con Jesús sobre su situación sentimental y le dice que tras darle vueltas tiene que pasar página y que está dispuesta a seguir con su matrimonio. Y él le confiesa que si acabó con Clotilde y Valentín y que solo quiere estar en paz.