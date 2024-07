Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del martes 2 de julio? 

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay sigue en su culmen en lo que a tramas se refiere tras descubrirse que Jesús mató a Clotilde y Valentín y el disparo que recibió Begoña cuando trataba de huir con Julia tras descubrir la verdadera cara de su marido.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, tras la sorpresa que le tenía preparada a Begoña, Jesús daba un paso más allá y ha decidía aceptar que la madre de su esposa viva con ellos pese a su enfermedad. Una decisión que sorprendía a los De La Reina y sobre todo a Damián que no entendía la decisión de su hijo.

Después de que ella y Luis hayan iniciado una relación, Sara está echa un mar de dudas sobre si aceptar la beca que tanto deseaba que le haría irse a San Sebastián o si quedarse en Toledo para estar cerca de su amado. Y más después de que Luis le haya dejado claro que la va echar mucho de menos.

En el despacho y cuando estaba abriendo la correspondencia Jesús descubría que alguien le había enviado el sello de Brasil que Begoña descubrió que faltaba en la colección que tenía Damián. Ese sello que el propio Jesús utilizó para enviar la carta de Valentín diciendo que se iba a Brasil.

Marta no dudaba en presentarse en el dispensario para encararse con Jaime y cuestionarle por si estaba vengándose de su idilio con Fina a través de Isidro y no cuidarle como debería. Algo que provocaba una fuerte discusión entre la pareja mientras Luz les escuchaba.

Después de que Tasio se haya convertido en el nuevo chófer de los De La Reina ante la enfermedad de Isidro, el joven pasa más tiempo con Damián al que no duda en volver a hablarle de su padre biológico diciendo que le encantaría poder tenerlo cara a cara. Lo que él desconoce es que en realidad ya lo tiene delante. Por su parte, Carmen se disculpaba con el patrón por cómo le puso en un aprieto por lo que pasó con don Agustín.

En Madrid, Gema parece arrepentirse del idilio que está teniendo con Ernesto mientras el hombre se muestra cada vez más enamorado de la sirvienta. Y aunque pretendía cancelar el concierto por coincidir con la celebración de su aniversario a la que no podía faltar, Gema cambiaba de opinión.

Isidro no dudaba en decirle a Damián que debería abrirse y ser sincero con Tasio y contarle que él es su padre biológico. Y durante la conversación, no dudaba en decirle que guarda demasiados secretos aludiendo el anillo de Valentín que encontró en su coche. Algo que hacía que el De La Reina se pusiera furioso. Tras ello, Isidro no tenía reparos en decirle al patrón que debería ser leal con Digna y contarle que su hijo está muerto si tanto la quiere. Y Damián no dudaba en desafiarle diciéndole que como siga hablando de eso o se lo cuente a alguien no le pagará el tratamiento que necesita.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 91 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este martes? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 91 de ‘Sueños de libertad’

Begoña le agradece a Jesús el esfuerzo que está haciendo por reconciliarse con ella y sobre todo por haber aceptado llevar a su madre a casa pese a su enfermedad. La presencia de Mercedes en casa ha hecho que Jesús recuerde a su madre y hable de ella con Begoña.

Mientras Marta escribía en un diario sus pensamientos sobre lo sucedido en su vida, Jaime le abordaba. Ella no duda en decirle a su marido que va a ser una esposa ejemplar y que ha roto con Fina definitivamente pero parece que las cosas entre ellos siguen sin ir bien.

Después, el doctor habla con Luz y ella le pregunta por qué discutió con su mujer y él no aguanta más y le dice que su esposa se ha enamorado de una mujer. Y Luz le recomienda que se olvide de Marta y le de libertad para que pueda vivir su vida.

Andrés vuelve a encararse con Jesús por lo que pasó con Begoña y su hermano le dice que no tiene derecho a meterse en su relación con su mujer y Andrés le recuerda que Begoña sabe que tipo de hombre es y que si está con él es porque no tiene otra elección y que si ahora está animada es porque tiene a su madre cerca.

Tras inventarse lo de su embarazo, María le confiesa a Gema que tiene una falta. La mujer se muestra ilusionada de pensar que quizás ahora si es verdad que está embarazada. Si se confirma, ahora no tendrá que inventarse ni justificar nada después de haberles dicho a todos que lo estaba.

Por su lado, Sara le dice a Luis que está pensando en no ir a San Sebastián y que podría quedarse e ir a Madrid a estudiar hostelería. Pero él, le pide que no abandone su deseo de estudiar hostelería en San Sebastián.

Jaime le anuncia a Fina y a Digna que si el tratamiento experimental no llega, su padre puede fallecer en cualquier momento y les sugiere que aprovechen todo el tiempo del mundo para estar con él y para despedirse de él. Después, en su lecho de muerte, Isidro advierte a Digna de que Damián tiene una cara oscura y le pide que no se fíe de él. Mientras, Damián estrecha sus vínculos con Tasio ante la tristeza que tiene por la situación de Isidro.