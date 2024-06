Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del lunes 1 de julio? 

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay sigue en su culmen en lo que a tramas se refiere tras descubrirse que Jesús mató a Clotilde y Valentín y el disparo que recibió Begoña cuando trataba de huir con Julia tras descubrir la verdadera cara de su marido.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Jesús quería seguir reconquistando a Begoña y le entregaba un anillo y le decía que está muy arrepentido de todo el daño que le ha hecho. Ella le pedía que no le presione y que por favor le deje visitar a su madre pero él le decía que debería esperar a estar un poco más recuperada.

Marta celebraba con Fina que gracias a la intervención de Damián, Isidro haya aceptado someterse al tratamiento experimental que podría alargar su esperanza de vida. Fina aprovechaba para pedirle perdón por haberla puesto en peligro después de que Jaime les pillara juntas. Las dos decidían enterrar su idilio para siempre para evitar que les pueda ocurrir algo.

Don Agustín no se lo pensaba e increpaba a Claudia y a Carmen en el almacén por haberle contado todo a Damián. Y Carmen no dudaba en ponerse seria con él y amenazarle con destapar todo ante todos los trabajadores y feligreses.

Tasio llevaba a Begoña a escondidas a la fábrica para que ella se reuniera con Luz y le rogaba a la doctora que fuera a visitar a su madre al sanatorio pues ella no podía porque Jesús no le deja. Tras visitarla en Los Cerros, la doctora le contaba a Begoña que el centró llamó y habló con Jesús para alertar del estado de salud de Mercedes.

Luis acudía a su primera reunión del Consejo y proponía gratificar al equipo que ha trabajado tanto por sacar adelante el perfume con una bonificación. Una propuesta que a Jesús le hacía gracia y que no dudaba en rechazar provocando un nuevo enfrentamiento entre los De La Reina.

Tras descubrir que le ha ocultado el estado de su madre, Begoña volvía a encararse con Jesús. Pero lo que no esperaba es que su marido le tenía una sorpresa preparada: su madre estaba en casa. Y finalmente, Mateo reaparecía en la cantina reconvertido en sacerdote.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 90 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el próximo lunes? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 90 de ‘Sueños de libertad’

Tras la sorpresa que le tenía preparada a Begoña, Jesús da un paso más allá y ha decidido aceptar que la madre de su esposa viva con ellos pese a su enfermedad. Una decisión que sorprende a los De La Reina y sobre todo a Damián que no entiende la decisión de su hijo.

Después de que ella y Luis hayan iniciado una relación, Sara está echa un mar de dudas sobre si aceptar la beca que tanto deseaba que le haría irse a San Sebastián o si quedarse en Toledo para estar cerca de su amado. Y más después de que Luis le deje claro que la va echar mucho de menos.

Gema le cuenta a Joaquín que tiene que irse a Madrid a un curso de costura mientras él le dice a su esposa que tienen que cuidar a Sara porque ha iniciado una relación con su hermano. El Merino se muestra muy zalamero y le deja claro que tienen que celebrar el aniversario del día que se conocieron pero ella le da largas porque coincide con un concierto al que le invitó Ernesto.

En el despacho y cuando está abriendo la correspondencia Jesús descubre que alguien le ha enviado el sello de Brasil que Begoña descubrió que faltaba en la colección que tenía Damián. Ese sello que el propio Jesús utilizó para enviar la carta de Valentín diciendo que se iba a Brasil.

Damián no duda en decirle a su hijo que le ha sorprendido su decisión de que Mercedes viva en la casa para tratar de reconciliarse con Begoña. Algo que ha conseguido pues su mujer ha aceptado volver a dormir juntos. Pero el patriarca le dice a Jesús que deberían tener cuidado al tratarse de una mujer enferma.

Luis ha conseguido sacar adelante su idea de gratificar a los trabajadores que se dejaron la piel en sacar adelante el nuevo perfume con una bonificación. Algo que sin duda hace que todos los trabajadores estén encantados con Luis y el hecho de que él empiece a preocuparse por los trabajadores. Todo después de que Damián desautorizara a su hijo Jesús al considerar que era una medida necesaria para tener contentos a los trabajadores.

Marta no duda en presentarse en el dispensario para encararse con Jaime y cuestionarle por si estaba vengándose de su idilio con Fina a través de Isidro y no cuidarle como debería. Algo que provoca una fuerte discusión entre la pareja mientras Luz les escucha.

Después de que Tasio se haya convertido en el nuevo chófer de los De La Reina ante la enfermedad de Isidro, el joven pasa más tiempo con Damián al que no duda en volver a hablarle de su padre biológico diciendo que le encantaría poder tenerlo cara a cara. Lo que él desconoce es que en realidad ya lo tiene delante. Por su parte, Carmen se disculpa con el patrón por cómo le puso en un aprieto por lo que pasó con don Agustín.

En Madrid, Gema parece arrepentirse del idilio que está teniendo con Ernesto mientras el hombre se muestra cada vez más enamorado de la sirvienta. Y aunque pretendía cancelar el concierto por coincidir con una celebración familiar a la que no podía faltar, Gema cambia de opinión.

Isidro no duda en decirle a Damián que debería abrirse y ser sincero con Tasio y contarle que él es su padre biológico. Y durante la conversación, no duda en decirle que guarda demasiados secretos aludiendo el anillo de Valentín que encontró en su coche. Algo que hace que el De La Reina se ponga furioso. Tras ello, Isidro no tiene reparos en decirle al patrón que debería ser leal con Digna y contarle que su hijo está muerto si tanto la quiere. Y Damián no duda en desafiarle diciéndole que como siga hablando de eso o se lo cuente a alguien no le pagará el tratamiento que necesita.