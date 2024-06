Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del viernes 28 de junio?

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay sigue en su culmen en lo que a tramas se refiere tras descubrirse que Jesús mató a Clotilde y Valentín y el disparo que recibió Begoña cuando trataba de huir con Julia tras descubrir la verdadera cara de su marido.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, después de que Jaime le explicara que han descubierto un tratamiento que podría alargar su vida, Isidro se negaba a llevarlo a cabo. Algo que Fina no entiende y trataba de que su padre acepte y para ello le pedía a Jaime que interceda pero el doctor le dice que es una decisión que debe tomar el propio Isidro.

Damián celebraba con Jesús que Begoña haya decidido perdonarle. Y justo entonces, Jesús recibía una llamada de Los Cerros comunicándole que desde que Begoña no acude a verla, su madre Mercedes ha empeorado. Una noticia que él decidía ocultarle a su mujer. Cuando ella le pedióia poder ir ver a su madre él se lo negaba.

Sara y Joaquín descubrían el reloj de oro que lleva Gema y que le regaló Ernesto y Joaquín no dudaba en decirle a su mujer que quiere celebrar su aniversario con una cena. Paralelamente, Gema decidía seguir quedando con Ernesto y no dudaba en chantajear a María para que le cubra recordándole que ella guarda el secreto de que engañó a Andrés y a todos con lo de su falso embarazo.

Damián le pedía explicaciones a don Agustín después de lo que le contaron Claudia y Carmen. El párroco le pedía que no haga caso de lo que dicen las dependientas pero el De La Reina no está dispuesto a quedarse callado. Y cuando amenazaba con denunciarle, el cura no dudaba en recordarle que él puede contar lo que pasó con la muerte de Gervasio, su socio. Y finalmente, Damián optaba por no despedir al párroco.

Luz no entiende que Begoña haya optado por perdonar a Jesús y no denunciar lo que hizo su marido. La doctora no dudaba en reprocharle a su amiga que se está equivocando con su actitud y que no debe bajar la guardia después de saber que Jesús es un asesino.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 89 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este viernes? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 89 de ‘Sueños de libertad’

Jesús quiere seguir reconquistando a Begoña y le entrega un anillo y le dice que está muy arrepentido de todo el daño que le ha hecho y que espera que deje atrás el rencor y todo lo vivido y puedan empezar una nueva vida juntos. Ella le pide que no le presione y que por favor le deje visitar a su madre pero él le dice que debería esperar a estar un poco más recuperada.

Marta celebra con Fina que gracias a la intervención de Damián, Isidro haya aceptado someterse al tratamiento experimental que podría alargar su esperanza de vida. Fina aprovecha para pedirle perdón por haberla puesto en peligro después de que Jaime les pillara juntas. Las dos deciden enterrar su idilio para siempre para evitar que les pueda ocurrir algo.

Don Agustín no se lo piensa e increpa a Claudia y a Carmen en el almacén por haberle contado todo a Damián. Y Carmen no duda en ponerse seria con él y amenazar con destapar todo ante todos los trabajadores y feligreses.

Tasio lleva a Begoña a escondidas a la fábrica para que ella se reúna con Luz y le ruega a la doctora que vaya a visitar a su madre al sanatorio pues ella no puede porque Jesús no le deja. Tras visitarla en Los Cerros, la doctora le cuenta a Begoña que el centró llamó y habló con Jesús para alertar del estado de salud de Mercedes.

Luis acude a su primera reunión del Consejo y propone gratificar al equipo que ha trabajado tanto por sacar adelante el perfume con una bonificación. Una propuesta que a Jesús le hace gracia y que no duda en rechazar provocando un nuevo enfrentamiento entre los De La Reina.

Gema vuelve a reunirse con Ernesto en la capital y él no duda en ivnitarle a un concierto. Una invitación que la sirvienta decide aceptar. Por su parte, Fina habla con Isidro y comparte con él su preocupación y le dice que se fía más de la doctora Borrell y le dice que debería ser ella quién se encargue de su tratamiento.

Tras descubrir que le ha ocultado el estado de su madre, Begoña vuelve a encararse con Jesús. Pero lo que no esperaba es que su marido le tenía una sorpresa preparada: su madre estaba en casa. Y finalmente, Mateo reaparecía en la cantina reconvertido en sacerdote.