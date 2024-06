Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del jueves 27 de junio?

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay sigue en su culmen en lo que a tramas se refiere tras descubrirse que Jesús mató a Clotilde y Valentín y el disparo que recibió Begoña cuando trataba de huir con Julia tras descubrir la verdadera cara de su marido.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Andrés le comunicaba a Begoña su decisión de quedarse en Toledo para estar cerca suya y protegerla de Jesús. Ella le reprochaba que no le haya hecho caso en su petición de que se marchara a Olite. Y justo después, Digna le entragaba una carta en la que María le confesaba que no podía más.

Fina acudía a ver a Jaime para preguntarle por el estado de su padre. Pero además aprovechaba para hablarle de lo que vio cuando descubrió que Marta y ella estaban liadas. La dependienta trataba de excusar a su amada y le pedía al doctor que no actúe por venganza.

Gema decidía acudir a la fiesta a la que le invitó Ernesto en Madrid. Allí, el hombre no dudava en conquistar a la sirvienta regalándole un reloj de oro. Por su parte, Sara ha conseguido una beca en San Sebastián y aunque está contenta con la noticia sufre por alejarse de Luis. Y él le pedía que no se aleje de él y los dos terminan besándose.

Claudia y Carmen decidían contarle a Damián lo que han descubierto del párroco. Y tras enterarse de que don Agustín había estafado a sus feligreses, el De La Reina les decía a las dependientas que él se encargará de tomar una decisión con respecto al cura.

Jaime compartía con Luz que ha encontrado un tratamiento experimental que podría alargar la esperanza de vida de Isidro. Eso sí, es un proceso largo y caro. Luz no dudaba en decirle a su compañero que le parece admirable como está tomándose su compromiso con el padre de Fina. Asimismo, el doctor compartía con Luz que su vida personal no está en buen momento y los dos doctores acercaban posturas.

Tras hablar con Isidro de que Tasio es hijo suyo, Damián le pedía al trabajador que sea el nuevo chófer de los De La Reina ante la enfermedad de Isidro. Y Tasio no dudaba en aceptar la propuesta de su patrón aunque reconoce que es mucha responsabilidad pero el sueldo extra le anima a decir que sí. Después de hablar con Andrés, Luis decidía intentar acercar posturas con su hermano Joaquín y para ello le pedía ayuda a Sara para cocinar para él. Justo después él le decía a Sara que no quiere que se vaya de su vida y que le gustaría poder seguir conociéndola.

Andrés acudía a la iglesia para tratar de hablar con María y ella aprovechaba para decirle que lo único que necesita su bebé es que sus padres se quieran y no dudaba en martirizarle por el daño que le ha hecho y le pide que le de su hueco en su corazón.

Jesús le contaba a Damián que ha ido al notario para que Begoña y Julia tengan todo arreglado cuando él falte. Tras ello, le contaba a su padre que ha decidido entregarse a la Guardia Civil pero Damián le paraba los pies. Desesperado por la decisión de su hijo, Damián acudía ante Begoña y se arrodillaba pidiéndole clemencia para su hijo. Tras ello, Begoña le decía a Jesús que si quiere su perdón debe quedarse junto a ella y su hija Julia.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 88 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este jueves? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 88 de ‘Sueños de libertad’

Después de que Jaime le explicara que han descubierto un tratamiento que podría alargar su vida, Isidro se niega a llevarlo a cabo. Algo que Fina no entiende y trata de que su padre acepte y para ello le pide a Jaime que interceda pero el doctor le dice que es una decisión que debe tomar el propio Isidro.

Damián celebra con Jesús que Begoña haya decidido perdonarle. Y justo entonces, Jesús recibe una llamada de Los Cerros comunicándole que desde que Begoña no acude a verla, su madre Mercedes ha empeorado. Una noticia que él decide ocultarle a su mujer. Cuando ella le pide poder ir ver a su madre él se lo niega.

Sara y Joaquín descubren el reloj de oro que lleva Gema y que le regaló Ernesto y Joaquín no duda en decirle a su mujer que quiere celebrar su aniversario con una cena. Paralelamente, Gema decide seguir quedando con Ernesto y no duda en chantajear a María para que le cubra recordándole que ella guarda el secreto de que engañó a Andrés y a todos con lo de su falso embarazo.

Damián le pide explicaciones a don Agustín después de lo que le contaron Claudia y Carmen. El párroco le pide que no haga caso de lo que dicen las dependientas pero el De La Reina no está dispuesto a quedarse callado. Y cuando amenaza con denunciarle, el cura no duda en recordarle que él puede contar lo que pasó con la muerte de Gervasio, su socio. Y finalmente, Damián opta por no despedir al párroco.

Luis le pide perdón a Andrés por la discusión que tuvieron cuando él le recomendoó que arreglara sus cosas con Joaquín. Y le cuenta que su relación con Sara va viento en popa mientras él le recomienda a Andrés que luche por su familia después de decidir quedarse en Toledo.

Luz no entiende que Begoña haya optado por perdonar a Jesús y no denunciar lo que hizo su marido. La doctora no duda en reprocharle a su amiga que se está equivocando con su actitud y que no debe bajar la guardia después de saber que Jesús es un asesino.