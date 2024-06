Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del miércoles 26 de junio?

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay sigue en su culmen en lo que a tramas se refiere tras el disparo que recibió Begoña cuando trataba de huir junto a Julia con la ayuda de Andrés.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, tras descubrir a Marta besándose con Fina, Jaime le revelaba a su mujer lo que vio al día siguiente y ella trataba de poner excusas asegurando que solo la estaba apoyando por el mal momento que atraviesa por el estado de su padre. El doctor le preguntaba si es lesbiana y le gustan las mujeres y ella le respondía que Fina es la única.

Tras sentirse humillado, Jaime no dudaba en amenazar a Marta en hacer pública su condición sexual a Damián tras descubrir su gran mentira después de que ella le dijera que ella ya no sigue con Fina y que quiere seguir con sus planes de quedarse embarazada y formar una familia.

En la cantina, Claudia compartía con Carmen las sospechas que tiene sobre don Agustín después de que el cura le dijera que su hermana le había robado. Así, la dependienta tiene claro que el párroco timó a todos sus feligreses tal y como había dicho Mateo.

Damián reunía a sus tres hijos para tratar de reconducir las cosas entre ellos y sobre todo entre Andrés y Jesús. Y es cuando Andrés aprovechaba para contarles a todos que ha decidido quedarse en Toledo y que su marcha a Olite queda cancelada, al menos por ahora. Algo que no le hace gracia ni a Damián ni a Jesús.

Poco después, Andrés le contaba a María su decisión de quedarse en Toledo. Algo que hace que ella explotara y montara en cólera porque no haya contado con ella para decidirlo y querer seguir allí para estar cerca de Begoña. Pero María le dejaba claro que va a luchar por su matrimonio y no va a dejar que le ningunee.

Paralelamente, Jesús trataba de seguir acercándose a Julia y su hija no duda en perdonarle al ver que le ha dejado estar cerca de Begoña. Pero quién no le perdonará es Begoña que le dejaba claro que hará el paripé delante de toda la familia y de la propia Julia para que todo esté bien pero no piensa perdonarle nunca todo lo que ha descubierto de él.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 87 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este miércoles? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 87 de ‘Sueños de libertad’

Andrés le comunica a Begoña su decisión de quedarse en Toledo para estar cerca suya y protegerla de Jesús. Ella le reprocha que no le haya hecho caso en su petición de que se marchara a Olite. Y justo después, Digna le entragaba una carta en la que María le confesaba que no podía más.

Fina acude a ver a Jaime para preguntarle por el estado de su padre. Pero además aprovecha para hablarle de lo que vio cuando descubrió que Marta y ella estaban liadas. La dependienta trata de excusar a su amada y le pide al doctor que no actúe por venganza.

Gema decide acudir a la fiesta a la que le invitó Ernesto en Madrid. Allí, el hombre no duda en conquistar a la sirvienta regalándole un reloj de oro. Por su parte, Sara ha conseguido una beca en San Sebastián y aunque está contenta con la noticia sufre por alejarse de Luis. Y él le pide que no se aleje de él y los dos terminan besándose.

Claudia y Carmen deciden contarle a Damián lo que han descubierto del párroco. Y tras enterarse de que don Agustín había estafado a sus feligreses, el De La Reina les dice a las dependientas que él se encargará de tomar una decisión con respecto al cura.

Jaime comparte con Luz que ha encontrado un tratamiento experimental que podría alargar la esperanza de vida de Isidro. Eso sí, es un proceso largo y caro. Luz no duda en decirle a su compañero que le parece admirable como está tomándose su compromiso con el padre de Fina. Asimismo, el doctor comparte con Luz que su vida personal no está en buen momento y los dos doctores acercan posturas.

Tras hablar con Isidro de que Tasio es hijo suyo, Damián le pide al trabajador que sea el nuevo chófer de los De La Reina ante la enfermedad de Isidro. Y Tasio no duda en aceptar la propuesta de su patrón aunque reconoce que es mucha responsabilidad pero el sueldo extra le anima a decir que sí.

Después de hablar con Andrés, Luis decide intentar acercar posturas con su hermano Joaquín y para ello le pide ayuda a Sara para cocinar para él. Justo después él le dice a Sara que no quiere que se vaya de su vida y que le gustaría poder seguir conociéndola.

Andrés acude a la iglesia para tratar de hablar con María y ella aprovecha para decirle que lo único que necesita su bebé es que sus padres se quieran y no duda en martirizarle por el daño que le ha hecho y le pide que le de su hueco en su corazón.

Jesús le cuenta a Damián que ha ido al notario para que Begoña y Julia tengan todo arreglado cuando él falte. Tras ello, le cuenta a su padre que ha decidido entregarse a la Guardia Civil pero Damián le para los pies. Desesperado por la decisión de su hijo, Damián acude ante Begoña y se arrodilla pidiéndole clemencia para su hijo. Tras ello, Begoña le dice a Jesús que si quiere su perdón debe quedarse junto a ella y su hija Julia.