Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del martes 25 de junio?

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay sigue en su culmen en lo que a tramas se refiere tras el disparo que recibió Begoña cuando trataba de huir junto a Julia con la ayuda de Andrés.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, después de que María le contara lo de su embarazo, Begoña le reprochaba a Andrés que no se lo hubiera dicho él. Tras ello, no dudaba en pedirle que se vaya con su mujer a Olite y trate de ser feliz con su mujer allí y se olvide de ella. Pero él le decía que no piensa dejarla sola con Jesús.

Fina no soporta pensar que a su padre le queda poco tiempo de vida y por ello no duda en pedirle a Jaime y a Luz que hagan todo lo que sea posible para salvar la vida de Isidro. Pero ellos tienen claro que la enfermedad del chófer no tiene solución.

Joaquín se siente muy dolido con Luis al ver que ahora se comporta como sus primos y su tío al ser uno más en la empresa mientras él sigue siendo el chico de los recados después de que no le deje tener una tarde libre con su mujer para ir a la capital. Tras ello, Joaquín se reunía con su tío y le decía que está harto de ser el papanatas de la familia y Damián optaba por darle un dinero recompensádole todo el trabajo que ha realizado.

Begoña le decía a Jesús que Julia necesita ayuda de un profesional después de todo lo que ha vivido y que no piensa quedarse de brazos cruzados. Y aunque tiene sus dudas pues no confían en ella ni él ni Damián, Luz examinaba a Julia y dejaba claro que tiene un trastorno por la situación dramática que ha vivido y que lo que necesita es tener una situación estable en casa.

Después de que Joaquín no pueda acudir a su cita con ella, Gema decidía ir a Madrid sin él. Y en la capital volvía a encontrarse con Ernesto, el apuesto hombre que trató de ayudarla cuando tuvo un incidente con su zapato. Él decide invitarla a una fiesta y la sirvienta le decía que hará lo posible por acudir.

Begoña le contaba a Jesús que Luz ha determinado que lo que necesita Julia es estabilidad y un entorno feliz pero ella no puede volver a formar parte de una familia feliz como si nada. Por eso, decidían fingir para que la pequeña sienta que todo vuelve a la normalidad.

Jaime se cansaba de esperar a Marta tras haber quedado con ella. Y harto, decidía ir en su búsqueda con un ramo de flores. Lo que el doctor no esperaba es lo que iba a descubrir. Y es que el médico veía a su mujer y a Fina besándose en el almacén cuando creen que nadie las veía.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 86 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este martes? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 86 de ‘Sueños de libertad’

Tras descubrir a Marta besándose con Fina, Jaime le revela a su mujer lo que vio al día siguiente y ella trataba de poner excusas asegurando que solo la estaba apoyando por el mal momento que atraviesa por el estado de su padre. El doctor le preguntaba si es lesbiana y le gustan las mujeres y ella le respondía que Fina es la única.

En la cantina, Claudia comparte con Carmen las sospechas que tiene sobre don Agustín después de que el cura le dijera que su hermana le había robado. Así, la dependienta tiene claro que el párroco timó a todos sus feligreses tal y como había dicho Mateo.

Tras sentirse humillado, Jaime no duda en amenazar a Marta en hacer pública su condición sexual a Damián tras descubrir su gran mentira después de que ella le dijera que ella ya no sigue con Fina y que quiere seguir con sus planes de quedarse embarazada y formar una familia.

Después, Marta le cuenta a Fina que Jaime les pilló besándose en el almacén y que ahora todo ha estallado por los aires. La dependienta le pide perdón a su jefa por haberla puesto en peligro pero la De La Reina le tranquiliza y le dice que su relación no está perdida.

Damián reune a sus tres hijos para tratar de reconducir las cosas entre ellos y sobre todo entre Andrés y Jesús. Y es cuando Andrés aprovecha para contarles a todos que ha decidido quedarse en Toledo y que su marcha a Olite queda cancelada, al menos por ahora. Algo que no le hace gracia ni a Damián ni a Jesús.

Poco después, Andrés le cuenta a María su decisión de quedarse en Toledo. Algo que hace que ella explote y monte en cólera porque no haya contado con ella para decidirlo y querer seguir allí para estar cerca de Begoña. Pero María le deja claro que va a luchar por su matrimonio y no va a dejar que le ningunee.

Damián acude a ver a Isidro a su habitación y al hablar de su familia, el De La Reina se abre en canal con su chófer y le revela que tiene un cuarto hijo que nadie sabe y le dice que es Tasio después de ver que su familia se desmorona por la situación que atraviesan Andrés y Jesús.

Paralelamente, Jesús trata de seguir acercándose a Julia y su hija no duda en perdonarle al ver que le ha dejado estar cerca de Begoña. Pero quién no le perdonará es Begoña que le deja claro que hará el paripé delante de toda la familia y de la propia Julia para que todo esté bien pero no piensa perdonarle nunca todo lo que ha descubierto de él.

Joaquín le hace un regalo a Gema para pedirle perdón por no haberle podido acompañar a Madrid como le había prometido. Pero pese a todo, ella no duda en aceptar la cita con Ernesto. Por su parte, Andrés trata de aconsejarle a Luis que arregle las cosas con Joaquín pero los primos terminan discutiendo.