Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del lunes 24 de junio?

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay sigue en su culmen en lo que a tramas se refiere tras el intento de huida de Begoña con Julia y Andrés y el disparo que le dio Jesús a su mujer.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Luis llegaba a su casa y les cuenta a todos que Damián le ha propuesto entrar a formar parte de la junta de dirección de la empresa tras el éxito de ventas del último perfume. Una noticia que ponía muy feliz a Digna pero que hacía que Joaquín desconfíe de que esto pueda suponer que los Merino recuperen el sitio que les pertence.

María decidía contarle a Gema que le ha hecho creer a Andrés que está embarazada para tratar de retenerle y que ahora está preocupada porque debe quedarse embazarada como sea. Y la doncella no dudaba en decirle que eso es bastante rastrero y como Andrés se entere será el final de su matrimonio.

Durante el desayuno, María no dudaba en contarle a toda la familia la noticia de que está embarazada sin consultarlo con Andrés. Algo que hacía que él se cabree con su mujer por actuar así. Tras ello, María optaba por visitar a Begoña para restregarle su embarazo y le pedía que convenza a Andrés para que puedan irse juntos a Navarra y ser felices porque con ella cerca jamás podrán ser una familia feliz.

Jaime le contaba a Luz que Damián no quiere que ella trate de curar a Begoña ni a Isidro y no dudbaa en preguntarle qué ha ocurrido para tratar de entender lo que ha pasado y la doctora le dice que hizo lo mejor para Begoña. Tras ello, el doctor le pedía a su compañera que no se enfrente con su suegro.

Isidro parece que se recupera pero Fina se mostraba muy preocupada y tras verla en la tienda Marta volvía a decirle que cuente con ella para lo que necesite. Por otro lado, Isidro empezaba a sentirse celoso y molesto al ver un nuevo acercamiento entre Digna y Damián después de haber sido alentado por don Agustín.

Jesús decidía recuperar el cariño de Julia pero la niña no se mostraba muy cercana con él y le reprochaba que la aleje de Begoña. Es entonces cuando Jesús sorprendía a las dos al permitir que la pequeña visitara a Begoña en la habitación y desayunaran juntas.

Cuando están a solas, Julia le contaba a Begoña lo que le pasó cuando pensaba que se iba a morir. Eso si le decía que no recuerda nada de lo que pasó ni por qué acabaron en una cabaña. Al tratar de levantarse, Begoña sufría un pequeño mareo y la pequeña al ver que su madrastra se puede morir y se puede quedar sola con Jesús se terminaba orinando en el suelo por miedo.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 85 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este viernes? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 85 de ‘Sueños de libertad’

Después de que María le contara lo de su embarazo, Begoña le reprochaba a Andrés que no se lo hubiera dicho él. Tras ello, no duda en pedirle que se vaya con su mujer a Olite y trate de ser feliz con su mujer allí y se olvide de ella. Pero él le dice que no piensa dejarla sola con Jesús.

Fina no soporta pensar que a su padre le queda poco tiempo de vida y por ello no duda en pedirle a Jaime y a Luz que hagan todo lo que sea posible para salvar la vida de Isidro. Pero los doctores no tienen esperanzas pues la enfermedad del chófer no tiene solución.

Joaquín se siente muy dolido con Luis al ver que ahora se comporta como sus primos y su tío al ser uno más en la empresa mientras él sigue siendo el chico de los recados después de que no le deje tener una tarde libre con su mujer para ir a la capital. Tras ello, Joaquín también tiene una reunión con su tío y le dice que está harto de ser el papanatas de la familia y Damián opta por darle un dinero recompensádole todo el trabajo que ha realizado.

Begoña le dice a Jesús que Julia necesita ayuda de un profesional después de todo lo que ha vivido y que no piensa quedarse de brazos cruzados. Y aunque tiene sus dudas pues no confían en ella ni él ni Damián, Luz examina a Julia y deja claro que tiene un trastorno por la situación dramática que ha vivido y que lo que necesita es tener una situación estable en casa.

Sara acude al dispensario para tratar de indagar sobre Luz y la relación que tuvo con Luis para saber a que se debe atener ahora que ella y el Merino están empezando a conocerse y la doctora le recomienda que siga su propio camino y que no siga sus pasos.

Don Agustín no para de beber en la cantina y al estar borracho no duda en contarle a Claudia todo lo que le ha sucedido y el robo en el que se vio inmerso por culpa de Susana, su supuesta hermana.

Damián acude a visitar a Isidro y el chófer aprovecha la ocasión para aconsejarle a su jefe que no tire la toalla y que no se aleje de sus hijos y trate de que ellos se reconcilien pues como padre lo único que tiene que hacer es cumplir con esa labor o se arrepentirá de por vida como le hubiera pasado a él si no decide perdonar a Fina.

Después de que Joaquín no pueda acudir a su cita con ella, Gema decide ir a Madrid sin él. Y en la capital vuelve a encontrarse con Ernesto, el apuesto hombre que trató de ayudarla cuando tuvo un incidente con su zapato. Él decide invitarla a una fiesta y la sirvienta le dice que hará lo posible por acudir.

Begoña le cuenta a Jesús que Luz ha determinado que lo que necesita Julia es estabilidad y un entorno feliz pero ella no puede volver a formar parte de una familia feliz como si nada. Por eso, deciden fingir para que la pequeña sienta que todo vuelve a la normalidad.

Jaime se cansa de esperar a Marta tras haber quedado con ella. Y harto, decide ir en su búsqueda con un ramo de flores. Lo que el doctor no esperaba es lo que iba a descubrir. Y es que el médico ve a su mujer y a Fina besándose en el almacén cuando creen que nadie las ve después de que Marta no soportara ver a la dependienta llorando al asumir que su padre se muere.