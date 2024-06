Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del viernes 21 de junio?

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ha alcanzado en los últimos capítulos su culmen con la huída de Begoña y Julia junto a Andrés y el disparo que recibió ella de parte de Jesús cuando las encontró fugándose.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Luz y Jaime conseguían estabilizar a Isidro después del infarto que había sufrido estando en el coche. No obstante, la doctora tiene claro que al chófer le quedan solo unos días de vida. Tras enterarse, Fina llegaba al dispensario y su padre le confesaba que se está muriendo pero su hija se niega a asumirlo.

En la casa de los De La Reina, María volvía a discutir con Andrés por seguir allí y no haberse ido a Olite. Pero además no dudaba en decirle que no entiende por qué no le ha dicho a nadie que está embarazada. Pero después los dos se reconciliaban y acaban dándose un beso. Ahora ella solo puede pensar en conseguir quedarse embarazada de verdad.

Luz se enfrentaba con Damián por amenazar a Begoña y obligarla a seguir con su hijo después de todo lo que ha sucedido. Después de esa discusión, Damián le pedía a Jaime que sea él quien se encargue de Isidro y de Begoña pero Jaime le contestaba que confíe en ella.

Damián acudía a ver a Begoña y ella no dudaba en reprocharle su actitud y que sea capaz de ocultarle a Digna con todo lo que la quiere la verdad de lo que pasó con su hijo Valentín y que Julia es además su nieta y que los Merino se han quedado sin dinero porque Jesús se lo robó todo. Tras sentirse mal por lo que le había dicho Begoña, Damián decidía incorporar definitivamente a Luis en la dirección de la empresa.

Tras ver que Julia estaba en la habitación con Begoña, Jesús echaba a su hija de la habitación y le prohíbía volver a entrar. Begoña no dudaba en reprocharle su actitud pero Jesús le decía que lo único que está haciendo es proteger a la pequeña porque no recuerda nada de lo que pasó en realidad en la montaña.

Jaime le contaba a Marta lo mal que está Isidro y que le queda poco tiempo de vida. Tras ello, es Fina quien le confesaba a Marta que no asume la realidad y que su padre se pueda morir. Ella trataba de apoyarla dándola un abrazo y la proponía quedarse a dormir a su lado. Tras ver las miradas y la complicidad de su mujer y la dependienta, Jaime empieza a sospechar.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 84 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este viernes? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 84 de ‘Sueños de libertad’

Luis llega a su casa y les cuenta a todos que Damián le ha propuesto entrar a formar parte de la junta de dirección de la empresa tras el éxito de ventas del último perfume. Una noticia que pone muy feliz a Digna pero que hace que Joaquín desconfíe de que esto pueda suponer que los Merino recuperen el sitio que les pertence.

María decide contarle a Gema que le ha hecho creer a Andrés que está embarazada para tratar de retenerle y que ahora está preocupada porque debe quedarse embazarada como sea. Y la doncella no duda en decirle que eso es bastante rastrero y como Andrés se entere será el final de su matrimonio.

Después durante el desayuno, María no duda en contarle a toda la familia la noticia de que está embarazada sin consultarlo con Andrés. Algo que hace que él se cabree con su mujer por actuar así. Tras ello, María opta por visitar a Begoña para restregarle su embarazo y le pide que convenza a Andrés para que puedan irse juntos a Navarra y ser felices porque con ella cerca jamás podrán ser una familia feliz.

Jaime le cuenta a Luz que Damián no quiere que ella trate de curar a Begoña ni a Isidro y no duda en preguntarle qué ha ocurrido para tratar de entender lo que ha pasado y la doctora le dice que hizo lo mejor para Begoña. Tras ello, el doctor le pide a su compañera que no se enfrente con su suegro.

Isidro parece recuperarse pero Fina se muestra muy preocupada y tras verla en la tienda Marta vuelve a decirle que cuente con ella para lo que necesite. Por otro lado, Isidro empieza a sentirse celoso y molesto al ver un nuevo acercamiento entre Digna y Damián después de haber sido alentado por don Agustín.

Jesús decide recuperar el cariño de Julia pero la niña no se muestra muy cercana con él y le reprocha que la aleje de Begoña. Es entonces cuando Jesús sorprende a las dos al permitir que la pequeña visite a Begoña en la habitación y desayunen juntas.

Cuando están a solas, Julia le cuenta a Begoña lo que le pasó cuando pensaba que se iba a morir. Eso si le cuenta que no recuerda nada de lo que pasó ni por qué acabaron en una cabaña. Al tratar de levantarse, Begoña sufre un pequeño mareo y la pequeña al ver que su madrastra se puede morir y se puede quedar sola con Jesús se termina orinando en el suelo por miedo.