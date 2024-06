Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del jueves 20 de junio?

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ha alcanzado en los últimos capítulos su culmen con la huída de Begoña y Julia junto a Andrés y el disparo que recibió ella de parte de Jesús cuando las encontró fugándose.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Damián le decía a Begoña que está en sus manos que todo siga igual que hasta ahora pero ella no desistía y amenazaba con denunciar a Jesús. Justo entonces ella se desmayaba en el desván. A la mañana siguiente Damián le pedía a Jesús que no flaquee y le contaba que ha destrozado todas las pruebas sobre lo que pasó con Clotilde y Valentín para protegerle y que esté tranquilo porque Begoña no hará nada.

María confesaba su intención de irse ya hacia Olite cuando Marta le pedía a Andrés que se quede un poco para ayudarla con todas las cosas de la fábrica ahora que Jesús está pendiente de la salud de Begoña. Y Andrés no dudaba en aprovechar la petición de su hermana para seguir allí y seguir cuidando de Begoña mientras María tachaba a su cuñada de egoísta.

Luz visitaba a Begoña y le confesaba que sabe toda la verdad de lo que pasó cuando Jesús les interrumpía. Después, él seguía pidiéndole a su mujer que le perdone por todo lo sucedido pero ella le echaba de la habitación pues no quiere tenerle cerca.

Luis y Sara seguían acercándose y ella optaba por conocer mejor a Digna y a Gema para intentar ganarse aún más al Merino. Así, Sara no dudaba en indagar más sobre la familia y los Merino.

Andrés acudía a visitar a Begoña para ver cómo se encuentra y ella le acusaba de haberla devuelto al infierno al llevarla a casa con Jesús. Y él no dudaba en preguntarle si su huída tenía algo que ver con algo relacionado con Clotilde y Valentín pues no paraba de decir sus nombres cuando estaba inconsciente. Y justo entonces aparecía Jesús y echaba a su hermano de la habitación asegurando que allí solo iban a entrar las personas que él considerara. Tras ello, Begoña desistía y aseguraba que no le iba a denunciar pero que jamás le iba a volver a amar.

Jaime volvía a sufrir una crisis cuando salía del dispensario y Luz le decía que tiene que operarse cuanto antes pero el doctor se negaba pues cree que su vida ya está en las últimas. Justo entonces se escuchaba como sonaba un claxon y veían a Isidro desplomado y en parada cardiorespiratoria.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 83 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este jueves? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 83 de ‘Sueños de libertad’

Luz y Jaime consiguen estabilizar a Isidro después del infarto que había sufrido estando en el coche. No obstante, la doctora tiene claro que al chófer le quedan solo unos días de vida. Tras enterarse, Fina llega al dispensario y su padre le confiesa que se está muriendo pero su hija se niega a asumirlo.

En la casa de los De La Reina, María vuelve a discutir con Andrés por seguir allí y no haberse ido a Olite. Pero además no duda en decirle que no entiende por qué no le ha dicho a nadie que está embarazada. Pero después los dos se reconcilian y acaban dándose un beso y ella trata de acostarse con él para conseguir quedarse embarazada.

Tras ello, Andrés le cuenta a Luis que Jesús no deja que nadie entre en la habitación de Begoña. Por su parte, Luz se enfrenta con Damián por amenazar a Begoña y obligarla a seguir con su hijo después de todo lo que ha sucedido. Después de esa discusión, Damián le pide a Jaime que sea él quien se encargue de Isidro y de Begoña pero Jaime le pide que confíe en ella.

Gema vuelve a Madrid y de repente un espontáneo le aborda por la calle y se interesa por su vida en Toledo. Al volver a casa, Gema se muestra feliz y al verla Joaquín le propone ir algún día juntos a Madrid para disfrutar juntos de la capital.

Damián acude a ver a Begoña y ella no duda en reprocharle su actitud y que sea capaz de ocultarle a Digna con todo lo que la quiere la verdad de lo que pasó con su hijo Valentín y que Julia es además su nieta y que los Merino se han quedado sin dinero porque Jesús se lo robó todo. Tras sentirse mal por lo que le había dicho Begoña, Damián decide incorporar definitivamente a Luis en la dirección de la empresa.

Tras ver que Julia estaba en la habitación con Begoña, Jesús echa a su hija de la habitación y le prohíbe volver a entrar. Begoña no duda en reprocharle su actitud pero Jesús le dice que lo único que está haciendo es proteger a la pequeña porque no recuerda nada de lo que pasó en realidad en la montaña.

Jaime le cuenta a Marta lo mal que está Isidro y que le queda poco tiempo de vida. Tras ello, es Fina quien le confiesa a Marta que no asume la realidad y que su padre se pueda morir. Ella trata de apoyarla darla un abrazo y la propone quedarse a dormir a su lado. Tras ver las miradas y la complicidad de su mujer y la dependienta, Jaime empieza a sospechar.