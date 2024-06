Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del miércoles 19 de junio?

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ha alcanzado en los últimos capítulos su culmen con la huída de Begoña y Julia junto a Andrés y el disparo que recibió ella de parte de Jesús cuando las encontró fugándose.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Damián decidía reunir a toda su familia para explicarles a todos lo sucedido con Begoña. Eso sí, con mentiras. El patriarca les contaba que Begoña fue con Julia a la montaña y se metieron en un coto de caza y una bala pérdida alcanzó al estómago de la mujer de Jesús.

Sin embargo, tanto María como Marta dudaban de esa versión pues consideraban que era difícil que eso ocurriera por error. Andrés decidía callar la verdad y confesar que todo fue un accidente calmando así tanto a su mujer como a su hermana. Tras ello, Damián le pedía a Andrés que se vaya a Olite pero él aseguraba que no se va a ir y que no piensa dejar a Begoña en manos de Jesús tras intentar matarla.

En la fábrica, Luis le enseñaba a Sara todo lo que hace en su trabajo y se ve como poco a poco hay más confianza entre los dos hasta el punto de que él le confesaba después a Luz que siente algo por Sara. Paralelamente, en la tienda se producía la presentación del nuevo perfume. Un evento que Marta y Fina aprovechaban para hablar y para que De La Reina se sincerara con su amante y le contara que está buscando ser madre junto a Jaime.

Begoña se despertaba y Jesús trataba de cuidarla y de mostrarse cercano con ella asegurandole que nunca tuvo intención de hacer daño a nadie y ella le contaba que si Andrés volvió fue porque le pidió que le ayudara a alejarse de él porque no quería seguir junto a él tras descubrir que fue él quién mató a Clotilde y a Valentín.

Begoña se despertaba y al subir al desván descubría que todas las pruebas de que Jesús fue quién mató a Clotilde y Valentín han desaparecido. Entretanto, Damián la descubría allí y ella le acusaba de encubrir los crímenes de su hijo. Él no dudaba en amenazarla diciendo que por su bien no debería airear ese tipo de asuntos pero ella no se achantaba y le retaba a que la denunciara por adulterio y ella contará que Jesús ha intentado matarla. Lo que no se esperaba es que Damián iba a amenazar con acabar con su madre.

Andrés le contaba a María que hasta que Begoña no se recupere no se irán a Olite. Y es entonces cuando ella aprovechaba para decirle a su marido que está embarazada. Una noticia que dejaba al De La Reina sin palabras.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 82 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este miércoles? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 82 de ‘Sueños de libertad’

Damián le dice a Begoña que está en sus manos que todo siga igual que hasta ahora pero ella no desiste y amenaza con denunciar a Jesús. Justo entonces ella se desmaya en el desván. A la mañana siguiente Damián le pide a Jesús que no flaquee y que ha destrozado todas las pruebas sobre lo que pasó con Clotilde y Valentín para protegerle y que esté tranquilo porque Begoña no hará nada.

María confiesa su intención de irse ya hacia Olite cuando Marta le pide a Andrés que se quede un poco para ayudarla con todas las cosas de la fábrica ahora que Jesús está pendiente de la salud de Begoña. Y Andrés no duda en aprovechar la petición de su hermana para seguir allí y seguir cuidando de Begoña mientras María tacha a su cuñada de egoísta.

Luz visita a Begoña y le confiesa que sabe toda la verdad de lo que pasó cuando Jesús les interrumpe. Después, él sigue pidiéndole a su mujer que le perdone por todo lo sucedido pero ella le echa de la habitación pues no quiere tenerle cerca.

Luis y Sara siguen acercándose y ella opta por conocer mejor a Digna y a Gema para intentar ganarse aún más al Merino. Así, Sara no duda en indagar más sobre la familia y los Merino. Después, ella le cuenta que había hablado con su madre de su padre.

Andrés acude a visitar a Begoña para ver cómo se encuentra y ella le acusa de haberla devuelto al infierno al llevarla a casa con Jesús. Y él no duda en preguntarle si su huída tenía algo que ver con algo relacionado con Clotilde y Valentín pues no paraba de decir sus nombres cuando estaba inconsciente. Y justo entonces aparecía Jesús y echaba a su hermano de la habitación asegurando que allí solo iban a entrar las personas que él considerara. Tras ello, Begoña desistía y aseguraba que no le iba a denunciar pero que jamás le iba a volver a amar.

Jaime vuelve a sufrir una crisis cuando salía del dispensario y Luz le dice que tiene que operarse cuanto antes pero el doctor se niega pues cree que su vida ya está en las últimas. Justo entonces se escucha como sonaba un claxon y veían a Isidro desplomado y en parada cardiorespiratoria.