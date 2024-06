Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del martes 18 de junio?

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay alcanzó la semana pasada su culmen con la huída de Begoña y Julia junto a Andrés y el disparo que recibió ella de parte de Jesús cuando las encontró fugándose.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Andrés accedía a llevar a Begoña a casa pese a su miedo por lo que pueda hacer Jesús y lo que pueda afectarles a su relación. Al llegar allí, Andrés trataba de pedirle ayuda a Jaime para salvar la vida de Begoña pero él no responde al estar con sus propios problemas de salud. Después, Luz conseguía que Jaime se recuperara y le diera la penicilina para intentar salvar la vida de Begoña. Poco a poco, entre los dos médicos conseguían estabilizar a Begoña.

Al ver que Jesús entró en la habitación de Begoña, Andrés se encaraba con él y le amenazaba con denunciarle pero Damián intercedía para evitar males mayores. Tras ello, Damián le pedía a Andrés que no denuncie a su hermano y que piense en su sobrina pero al ver que su hijo no está dispuesto a callar, le amenazaba con denunciarle a él y a Begoña por adulterio y que hará lo que sea por proteger a cualquiera de sus hijos.

Tras reencontrarse con María, Andrés trataba de calmarla pero ella no paraba de reprocharle que la dejara plantada en la capital cuando iban a iniciar una nueva vida en Olite. Y aunque él trataba de justificarse, su mujer se sentía dolida y humillada y le decía que no le va a creer más.

Mateo recibía una sorpresa en la cantina con una fiesta de despedida antes de su marcha para ordenarse sacerdote. Aunque Don Agustín echaba todo al traste al sugerirle que debería echar de su vida a Claudia. Sin embargo, él daba la cara por la dependienta. Tras ello, Mateo visitaba a Claudia en su habitación para despedirse de ella y los dos se fundían en un abrazo.

Por la noche, Jaime le decía a Jesús que Begoña está fuera de peligro y que todo se debe gracias a lo que había hecho Luz por ella y no dudaba en decirle que debería agradecérselo. Tras despertar y ver que estaba en su habitación junto a Jesús, Begoña sufría un ataque de ansiedad.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 81 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el próximo martes? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 81 de ‘Sueños de libertad’

Damián decide reunir a toda su familia para explicarles a todos lo sucedido con Begoña. Eso sí, con mentiras. El patriarca les cuenta que Begoña fue con Julia a la montaña y se metieron en coto de caza y una bala pérdida alcanzó al estómago de la mujer de Jesús.

Sin embargo, tanto María como Marta dudaban de esa versión pues consideraban que era difícil que eso ocurriera por error. Andrés decide callar la verdad y confesar que todo fue un accidente calmando así tanto a su mujer como a su hermana. Tras ello, Damián le pide a Andrés que se vaya a Olite pero él asegura que no se va a ir y que no piensa dejar a Begoña en manos de Jesús tras intentar matarla.

En la fábrica, Luis le enseña a Sara todo lo que hace en su trabajo y se ve como poco a poco hay más confianza entre los dos hasta el punto de que él le confiesa después a Luz que siente algo por Sara. Paralelamente, en la tienda se produce la presentación del nuevo perfume. Un evento que Marta y Fina aprovechan para hablar y para que De La Reina se sincere con su amante y le diga que está buscando ser madre junto a Jaime.

Begoña se despierta y Jesús trata de cuidarla y de mostrarse cercano con ella asegurandole que nunca tuvo intención de hacer daño a nadie y ella le cuenta que si Andrés volvió fue porque le pidió que le ayudara a alejarse de él porque no quería seguir junto a él tras descubrir que fue él quién mató a Clotilde y a Valentín.

Don Agustín queda con Susana, su supuesta hermana para ayudarle a comprar una casa. Justo entonces aparece un hombre para atracarles. Sin embargo el cura había caído en la trampa pues los dos estaban conchabados para robarle el dinero.

Begoña se despierta y al subir al desván descubre que todas las pruebas de que Jesús fue quién mató a Clotilde y Valentín han desaparecido. Entretanto, Damián la descubre allí y ella le acusa de encubrir los crímenes de su hijo. Él no duda en amenazarla diciendo que por su bien no debería airear ese tipo de asuntos pero ella no se achanta y le reta a que la denuncie por adulterio y ella contará que Jesús ha intentado matarla. Lo que no se esperaba es que Damián iba a amenazar con acabar con su madre.

Andrés le cuenta a María que hasta que Begoña no se recupere no se irán a Olite. Y es entonces cuando ella aprovecha para decirle a su marido que está embarazada. Una noticia que deja al De La Reina sin palabras.