Sonsoles Ónega enfrenta una situación inaudita en plató con dos miembros del público: «Horroroso»

No es la primera vez que Sonsoles Ónega se ve obligada a paralizar su programa por un motivo similar: el aburrimiento del público presente. Este martes 25 de junio, en ‘Y ahora Sonsoles’ estaban debatiendo sobre la condena a dos años de cárcel a la madre de Bosco Martínez-Bordiú por un delito de explotación laboral.

Sin embargo, en un momento dado, la presentadora se ha visto obligada a interrumpir a sus colaboradores para abroncar a dos personas del público. Y es que, tras ver cómo una señora se quedaba dormida nada más comenzar la emisión del programa, Sonsoles Ónega ha presenciado, estupefacta, cómo otro de los asistentes también estaba adormilado.

«¿Ustedes se creen que no los tengo fichados?», les ha preguntado la periodista a ambos asistentes, quienes habían acudido en autobús al programa desde diferentes puntos de la geografía española. Por tal motivo, la comunicadora se ha quejado de que lleguen cansados al plató. «¿No les interesa lo de Pocholo o qué?», ha preguntado al señor que estaba dando cabezadas en ese momento.

«Esto es horroroso. Me hunden en la miseria», reconoce Sonsoles Ónega

Ambos han pedido disculpas. Pero, aún así, Sonsoles Ónega les ha explicado el motivo de su enfado: «Yo percibo las energías. Por lo que, si veo a alguien durmiendo, me vengo abajo. Yo me he deprimido al ver a la señora durmiendo y yo necesito estar alegre». Dicho esto, ha pedido a los asistentes que duerman en el viaje de vuelta: «Esto es horroroso. Me hunden en la miseria».

Ya al comienzo del programa de este martes, una señora se ha quedado dormida. Tal era su cansancio que el equipo del espacio vespertino de Antena 3 ha intentado despertarla. «Ahora mismo tenemos la autoestima en el suelo», ha confesado una de las colaboradoras que trataban el tema de Clotilde Martínez-Bordiú mientras su hijo está concursando en ‘Supervivientes All Stars’.