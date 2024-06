Rocío Madrid aclara si está vetada en Mediaset tras desmontar a la dirección de ‘Supervivientes’

Hace unas semanas Rocío Madrid compartía un demoledor comunicado sobre su paso por ‘Supervivientes 2024’. Todo ello después de que Kiko Matamoros desvelara en ‘Ni que fuéramos’ las órdenes que la dirección del reality dio, supuestamente, a los concursantes: «Cuando llega Rocío Madrid a Playa Limbo lo que dice Lorena Morlote es que llega el director y les dice: ‘Oye, los tres a por esta'».

Tras esta revelación de Matamoros, la propia Rocío Madrid hacía público un comunicado durísimo contra el programa. «Ojalá estas palabras no existiesen. Ojalá mi experiencia de crear un término para ponerle nombre a algo tan horrible. Pero insisto, las palabras son creadas para usarlas cuando son necesarias para denunciar una situación. Soy muy consciente de lo que significa la palabra bullying. Quizá hubiese sido más adecuado decir mobbing, pero vamos…», reflexionaba la actriz y presentadora sobre el trato recibido por sus compañeros de Playa Limbo.

Rocío Madrid niega estar vetada de Telecinco

Además, reconocía estar muy arrepentida de haber participado en ‘Supervivientes 2024’, y se mostraba muy dura con la organización del reality: «Aquí juegan constantemente en una línea muy delgada que puede llegar a ser peligroso para la salud emocional de un ser humano. Me convencieron de que sería algo que no fue y por eso quise salir rápido de allí en cuanto vi la realidad».

Tras este comunicado, se especuló con la posibilidad de que Rocío Madrid hubiera sido vetada de Telecinco y de las galas de ‘Supervivientes’. Nada más lejos de la realidad, según se ha apresurado a desmentir ella misma a través de sus redes sociales. «No estoy vetada en ningún sitio. No voy a las galas porque emocionalmente no puedo, me estoy cuidando y protegiendo. Nada ni nadie es más importante para mí que yo misma y mi salud mental. Le deseo lo mejor a todo el equipo, aunque mantenga firmemente mi opinión y no quiera (pueda) seguir vinculada a ellos», sentencia.