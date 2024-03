Kiko Matamoros atiza con ímpetu a Rocío Madrid tras lo que presenció en ‘Supervivientes’

Este domingo, ‘Supervivientes 2024‘ asistía a su primera expulsión definitiva entre los cuatro concursantes que estaban en Playa Limbo. Después de que Laura Matamoros se alzara ganadora de la prueba y se salvara del televoto, la audiencia decidió que la primera expulsada fuera Rocío Madrid. La actriz y presentadora se despedía después de haber denunciado bullying de parte de sus compañeros. Algo que ha hecho que Kiko Matamoros se pronuncie alto y claro contra ella.

Así, después de haber discutido de lo lindo con Aurah Ruiz en su equipo, tras su llegada a Playa Limbo, Rocío Madrid ha vivido también un fuerte desencuentro con sus nuevos compañeros. «No sé si es casi más duro quedarme con este percal porque estoy sufriendo lo más parecido al bullying que he vivido en mi vida«, llegó a soltar la actriz y presentadora este domingo en ‘Conexión Honduras’ provocando aún más que Kiko Jiménez y Laura Matamoros se echaran encima de ella y Sandra Barneda tuviera que intervenir.

«Estoy decepcionadísima, que quieres que te diga. La acusación no es que sea fuerte, es que es lo siguiente y solo hay que verla que se retira ella sola. Es muy lista», sostenía Laura. «Da miedo porque al final perdemos la noción de dónde estamos. No somos conscientes de que estamos en un reality. Hay un vocabulario mucho más extenso como para usar otra palabra y no decir cosas que verdaderamente hay gente que está sufriendo y son cosas muy duras y sigue», aseveraba por su lado Kiko Jiménez.

«Yo sinceramente lo he sentido así y claro que es una acusación muy grave. Para que yo diga esto es porque de verdad lo he sentido», destacaba Rocío Madrid después de que tanto Laura como Kiko la criticaran por lanzar acusaciones tan graves al decir que le estaban haciendo bullying. Un término que ha hecho que Kiko Matamoros explote en sus redes sociales.

Kiko Matamoros, alto y claro contra Rocío Madrid: «Falta de respeto por un problema social»

Así, después de haber visto todo lo que pasó este domingo y como Rocío Madrid acusaba a su hija Laura, a Kiko Jiménez y a Lorena Morlote de hacerle bullying, Kiko Matamoros no se ha podido contener en expresar lo que piensa de la que fue su compañera en ‘Crónicas marcianas’.

«Lo alucinante fue su alegato victimista y la utilización de un término, de forma ladina e irresponsable, que solo indica su falta de respeto por un auténtico problema social«, empieza diciendo el que fuera colaborador de ‘Sálvame’ y concursante de ‘Supervivientes 2022’.

«Habrá que recordar, que a esa señora la expulsaron sus compañeros primero y la audiencia después«, sentencia Kiko Matamoros dejando claro que a Rocío Madrid la habían nominado sus propios compañeros y que la audiencia la había expulsado hasta en dos ocasiones. Una el pasado jueves y otra este domingo al ser la primera expulsada definitiva de ‘Supervivientes 2024’.