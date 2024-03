Rocío Madrid denuncia «bullying» en ‘Supervivientes’ por lo ocurrido fuera del directo

Rocío Madrid está al límite en ‘Supervivientes 2024‘. Como prueba de ello, el último momento de tensión que se ha vivido en los Cayos Cochinos. Un episodio que ha enfrentado a Rocio Madrid con sus compañeros de Playa Limbo. En concreto, la concursante se jugaba su continuidad en el concurso de supervivencia. Antes de dar a conocer el nombre de uno de los salvados, la actriz ha vertido una gravísima acusación contra Kiko Jiménez, Laura Matamoros y Lorena Morlote.

«No sé si es casi más duro quedarme con este percal porque estoy sufriendo lo más parecido al bullying que he vivido en mi vida«, ha asegurado Rocío respecto a lo que ha ocurrido fuera del directo. Una afirmación que ha levantado la polémica entre sus compañeros: «Ahí ya te pasas, eso está fuera de lugar». «Ya os contaré en plató si me tengo que ir con calma porque es alucinante», ha proseguido diciendo Rocío Madrid.

Al escuchar dicha afirmación, Sandra Barneda le ha pedido que lo detallase. Como respuesta, Rocío Madrid ha asegurado: «Desde que llegué ha sido un constante criticarme a dos planos de mí, constantemente hablando e voz bajo poniéndome como un trapo. Cero cariño, cero comprensión y cero empatía». «Es todo falso, es todo mentira. Que quede claro que es todo falso y todo mentira, que lo que se ha visto es lo que hay», ha clamado Kiko Jiménez.

En su línea, Rocío Madrid ha proseguido advirtiendo: «Hay mucha maldad Sandra y ellos tres se han puesto de acuerdo para hundirme, quitarte las ganas. De hecho, me han preguntado que si iba a abandonar y ese es el objetivo de ellos, que me hunda y que me quiera hundir». Una crítica que ha hecho brotar a Laura Matamoros: «La única que se ha apartado has sido tú». «No puedes decir que me he apartado», ha sentenciado ella al tiempo que ha clamado: «Estoy agotada». «Te juro que estaba en un punto intermedio y poniéndome a favor entre unos y otros y lo de ahora mismo no lo entiendo nada y lo hace porque se quiere quedar», ha insistido Laura Matamoros.

Un conflicto sin solución

A pesar del vídeo con toques de humor sobre la actitud de Rocío Madrid, el conflicto seguía enquistado entre ambos. Aunque los concursantes aseguraban haber empleado el humor, Rocío Madrid volvía a cuestionar la actitud de sus compañeros. «Ahora se le llama humor a hacer el vacío a una compañero», les ha afeado. «Yo con las injusticia no puedo. Yo para que salte en tu situación, le estás dando una vuelta al asunto totalmente absurdo porque nos hemos intentado integrar», le ha criticado Matamoros. Ante ello, Rocío les ha criticado por criticar y cuchichear contra ella.

«Eso no es cuchichear, es hablar delante tuyo. Si pones la oreja, te enteras», ha incidido Laura Matamoros. Frente a ello, Rocío Madrid ha compartido: «No paráis, soy el monotema desde que llegue». De igual manera ha vuelto a acusarles de hacerle bullying, lo que ha avivado aún más el conflicto. «La palabra bullying es muy fuerte y yo no voy a consentir que me acuses a mí o a alguno de mis compañeros de que te hagamos bullying porque la única que te apartas eres tú», ha terminado diciendo Laura Matamoros visiblemente molesta.

Sandra Barneda, obligada a intervenir

Poco más tarde, Sandra Barneda ha vuelto a conectar con ellos y el tema ha seguido coleando. «Estoy decepcionadísima, que quieres que te diga. La acusación no es que sea fuerte, es que es lo siguiente y solo hay que verla que se retira ella sola. Es muy lista», ha sentenciando Laura Matamoros visiblemente molesta. «A lo mejor Rocío quieres matizar un poco», le ha animado la presentadora. «Yo sinceramente lo he sentido así y claro que es una acusación muy grave. Para que yo diga esto es porque de verdad lo he sentido», se ha defendido ella al tiempo que ha criticado a sus compañeros.

También Kiko Jiménez se ha pronunciado: «Da miedo porque al final perdemos la noción de dónde estamos. No somos conscientes de que estamos en un reality. Hay un vocabulario mucho más extenso como para usar otra palabra y no decir cosas que verdaderamente hay gente que está sufriendo y son cosas muy duras y sigue». Este alegato ha provocado que los concursantes se volvieran a enzarzar en una nueva y sonada discusión, que ha obligado a Sandra Barneda a intervenir: «Rocío, creo que hay que empezar a tratar de arreglar las cosas y a ser conciliadores todos. Somos adultos y no somos niños y creo que podéis gestionar la situación mejor de lo que la estáis gestionando. Me voy a poner un poco seria… Os quedan minutos los cuatro en esta isla y me gustaría de verdad como adultos que pudierais solucionar las cosas».

«Desde el principio he intentado pescar, cocinar, el fuego e intentar integrarme y no me lo han puesto fácil», ha denunciado Rocío Madrid al tiempo que les ha afeado a sus compañeros que no le hayan dado ninguna oportunidad. «Yo no tengo ni idea de lo que va a pasar porque no me dicen nunca quien va a salir o quien no porque no lo quiero saber, pero quiero que por favor hagáis un compromiso los cuatro para poner tierra de por medio a todo lo que está sucediendo porque son acusaciones muy graves y creo de verdad que tenéis que gestionarlo mejor y como adultos tenéis que dar ejemplo a toda la gente que nos está viendo de que tenéis vuestras diferencias y que podéis sostener vuestras diferencias y aunque no tenéis el ambiente adecuado, no hagáis este tipo de acusaciones. ¡Va por todos!», ha concluido la presentadora.