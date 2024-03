Rocío Madrid y Kiko Jiménez tienen un indigesto enganchón en ‘Supervivientes’ y acaba así

Rocío Madrid sigue dando de lo que hablar en ‘Supervivientes 2024‘. La concursante, que fue expulsada por la audiencia tras protagonizar algunos de los enfrentamientos más sonados de la edición, continúa en el ojo del huracán. En esta ocasión, la náufraga ha copado el interés de la edición dominical del concurso por su tormentosa relación con los habitantes de Playa Limbo, especialmente con Kiko Jiménez.

Nada más conectar con Sandra Barneda, la concursante se ha mostrado especialmente débil: «A mí la parte de la supervivencia es lo que me está fascinando y la parte de convivencia y reality me está resultando durísimo. Me estoy encontrando en cada situación que no sé cómo reaccionar. Esta mañana he hecho una reflexión de mira tómatelo todo a coña, ríete de todo porque cuando salga de aquí voy a tener que ir a terapia«. En la misma línea, ésta ha compartido: «Me siento súper atacada, como si fuera un saco de boxeo para determinadas personas y yo no sé realmente qué es lo que estoy haciendo mal. No doy crédito con lo que pasa y ahora llego aquí y sigue el tema de Aurah».

Precisamente al escuchar eso, Kiko Jiménez ha explotado asegurando: «Tendremos que hablar de algo». «Una cosa es hablar y otra atacar, sobre todo vosotros que no tenéis conocimiento de nada, es que no lo habéis vivido«, le ha interrumpido ella. Kiko no se ha quedado callado y le ha asestado un nuevo golpe: «Son las cuatro palabras aprendidas: ataque y vulnerable porque te gusta ser víctima». No ha sido el único enfrentamiento entre los dos puesto que durante la emisión dominical se ha podido ver un fortísimo enfrentamiento en el que Kiko Jiménez le afea a Rocío Madrid que se pusiese a barrer la playa mientras duermen para dar la impresión de que trabaja.

Kiko hundiendo a Rocío en menos de 10 segundos “tienes las 4 palabras aprendidas. Ataque, vulnerable, porque quieres ser víctima. Te gusta ese rol”



Bravo Kiko 👏🏻👏🏻👏🏻#ConexiónHonduras3 pic.twitter.com/3qns1T5P6O — MOMC (@marioorlandomc) March 24, 2024

El tensísimo encontronazo entre Kiko y Rocío Madrid

«Toca dormir porque es de noche y cuando sea de día nos movemos. No lo entiendo y luego no se levanta nadie a por el fuego. No ves que le han echado y está reventada. Está intentado hacer, moverse, para que se la vea», le ha reprendido Kiko, quien ha continuado diciendo: «A ti te interesa quedar bien y quedar de proactiva, de superviviente diez y quieres quedar de que los demás no hacemos y sí hacemos». Ante este ataque, Rocío ha compartido: «No tengo ningún tipo de necesidad de hacer la tele que tú haces«. «La que más necesita estar aquí eres tú que llevas sin salir en la tele un montón de tiempo, ¡estás olvidadísima!».

Rocío Madrid no se ha quedado callada y, al escucharle, le ha asestado un nuevo golpe: «Ese comentario es tan triste. Créete lo que te dé la gana, me da igual lo que tú pienses de mí». «Tú vienes expulsada, que no se te ole, la segunda expulsada del grupo. Ves como detrás de cámara, cómo te pones, y tú vienes aquí a contaminarme», le ha respondido Kiko Jiménez visiblemente molesto. «Estamos hablando, haces burlas, te pones a hablar… y ni puta gracia», ha continuado diciendo.

La tensión ha ido a más puesto que la actriz ha comentado: «Para hacer buen teatro hay que entender de teatro y dudo mucho que tú vayas al teatro Kiko«. Un comentario que ha colmado la paciencia de Kiko Jiménez: «¿Por qué das por hecho que no voy al teatro? Ves como eres muy sibilina. Llámame tonto si es lo que deseas… Esa es Rocío Madrid, una sibilina que dice las cosas sin decir porque no tiene valor, es una cobarde. Eso es lo que eres«. Al escuchar estas críticas, Rocío ha asegurado sentir vergüenza ajena, lo que ha motivado un nuevo ataque de Kiko: «Solo sabe decir eso, todo el mundo le da vergüenza ajena. ¿Tú te has parado a pensar lo que produces en la gente? Igual cuando salgas te das cuenta».