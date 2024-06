Los 7 estrenos semanales más esperados en Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+, MAX y Antena 3

Llega ya el final de junio y con ello, el comienzo real del verano. No solo esta semana disfrutaremos de la noche de San Juan, sino de varios estrenos muy sorprendentes, y muy diferentes entre sí. El primero que destacamos es la comedia romántica de Netflix ‘Un asunto familiar’, que cuenta con Nicole Kidman y Zack Efron como protagonistas. Empiezan fuerte nuestras recomendaciones, ¿verdad? Pues agarrarse que vienen curvas, porque también tendremos otra comedia repleta de mujeres con Eva Longoria y Carmen Maura. Estamos hablando de ‘Tierra de mujeres’, y llega a AppleTV+ esta semana.

Junto a estos dos estrenos, también tendremos por fin la oportunidad de ver una de las sensaciones del género del terror de este año: ‘El último late night’, que estuvo en el centro de la polémica por su uso de IA para una de sus secuencias. Además, nos llega el documental denuncia de ‘Lucrecia: un crimen de odio’ a Disney Plus; una Harley Quinn pasada por el filtro de la animación japonesa o la nueva apuesta internacional de Antena 3, ‘La vida prometida’. Y, para los fans de la artista legendaria Celine Dion, también podremos ver el esperado documental sobre su enfermedad y cómo esta le ha apartado de los escenarios.

Estrenos en Netflix

Un asunto familiar (PELÍCULA)

Sinopsis: Un sorprendente romance desencadena cómicas consecuencias para una joven, su madre y su jefe, una estrella de cine, que habrán de enfrentarse a las complicaciones del amor, el sexo y la identidad.

Nicole Kidman y Zac Efron se vuelven a encontrar 12 años después de la sorprendente y reivindicable ‘El chico del periódico’. En este caso, para una historia diametralmente opuesta, ya que ‘Un asunto familiar’ es una comedia romántica de Netflix. Como esas que hace la plataforma como churros. Junto a la joven actriz Joey King, estamos ante una propuesta más cercana a ‘La idea de tenerte’, esa película de Anne Hathaway y Nicholas Galitzine de Prime Video. Nicole Kidman es la gran estrella de esta nueva apuesta de Netflix y confiesa a The Hollywood Reporter que necesitaba un proyecto así. “Me dejé el alma en ‘Expatriadas‘ (serie en Prime Video) y cuando me llegó esto pensé: ‘Ok, aquí no me toca producir nada, soy una actriz más que está feliz de aparecer a la hora que me digan, ser parte del equipo y pasarlo bien».

Fecha de estreno: 28 de junio

Estrenos en Prime Video

Soy Celine Dion (DOCUMENTAL)

Sinopsis: Retrato de una época decisiva en la vida y la carrera de una de las artistas más reconocidas y exitosas de la historia de la música pop, la canadiense Celine Dion. Es un viaje por el pasado y el presente de Celine mientras revela su lucha con el Síndrome de la Persona Rígida (SPR) y los esfuerzos que ha hecho para continuar actuando para sus queridos y leales fans. Desde visitar su vestuario de alta costura y sus objetos personales en su gira hasta pasar tiempo en el estudio de grabación, el documental captura la vida privada nunca antes vista de la estrella.

Dirigido por la cineasta nominada al Oscar Irene Taylor, este documental es una honesta y cruda mirada detrás de los escenarios de la lucha de la icónica superestrella contra una enfermedad que le ha cambiado la vida. Sirviendo de carta de amor a sus fans, este inspirador documental muestra la música que ha guiado su vida a la vez que la resiliencia del espíritu humano. Porque, ¿quién no se ha emocionado con alguna de las canciones de la cantante canadiense? ‘My heart will go on’ es uno de los temas musicales más importantes de la historia del cine, y cada que escuchamos sus acordes, se nos pone la piel de gallina…

Prime Video promociona el documental como «una carta de amor emotiva, energética y poética a la música. ‘Soy Celine Dion ‘engloba más de un año de grabación mientras la legendaria cantante navega su camino hacia vivir una vida abierta y auténtica con su enfermedad.

Fecha de estreno: 25 de junio

Estrenos en MAX

Suicide Squad ISEKAI (SERIE)

Sinopsis: Harley Quinn es transportada a un mundo fantástico en el estilo del género anime «Isekai» («Otro Mundo»). Además aparecerán otros personajes de los cómics «Escuadrón Suicida» y otros cómics de DC, como Joker o Amanda Waller.

FilmTwitter lleva emocionado con este proyecto de DC y MAX desde hace bastante tiempo. ¿Una Harley Quinn con estilo de animación japonesa? ¡Lo queremos ya! Así que el grupo de inadaptados sociales con superpoderes peligrosos llamado Escuadrón Suicida, se verá inmerso en una nueva misión. En este caso, transportados a un mundo de fantasía que se enmarca en el género del ‘isekai’. ¿Y qué es eso? Aunque suene raro, lo hemos visto decenas de veces, en historias como ‘Las crónicas de Narnia’ o ‘Alicia en el país de las maravillas’. Este tipo de historias cuentan cómo uno o varios personajes son transportados a un mundo muy diferente, ya sea de fantasía, un mundo virtual, o incluso en otro momento temporal o un universo paralelo. En este caso, a un universo de anime.

Fecha de estreno: 27 de junio

Estrenos en Disney Plus

Lucrecia: un crimen de odio (DOCUMENTAL)

Sinopsis: Cómo el asesinato a tiros de una mujer negra e inmigrante en las ruinas de una discoteca de Madrid en 1992 conmociona a la sociedad española y provoca una reacción social sin precedentes.

Tras la imagen de país moderno y democrático que España ha proyectado al mundo con las Olimpiadas de Barcelona y la Expo’92 celebrada en Sevilla, crece un movimiento inquietante que conecta directamente con la actualidad: los grupos extremistas, el racismo y la violencia. Tres décadas después, la historia de Lucrecia Pérez se convierte en un viaje a las raíces del odio. Un relato emocionante con material de archivo inédito y testimonios en primera persona del crimen que pasó a la historia como el primer asesinato racista de España. Y Disney lleva a cabo un documental muy necesario para entender el presente de nuestro país. Porque solo sabiendo de dónde venimos podemos saber dónde vamos.

‘Lucrecia: un crimen de odio‘ está dirigida por David Cabrera y Garbiñe Armentia. Justin Webster es guionista y productor ejecutivo de esta serie documental original de Disney+ junto a Sumpta Ayuso, que funciona como productora ejecutiva.

Fecha de estreno: 27 de junio

Estrenos en AppleTV+

Tierra de mujeres (SERIE)

Sinopsis: Una mujer de la alta sociedad neoyorquina se ve obligada a escapar con su madre y su hija a un encantador pueblo vinícola español. Allí tendrá que acostumbrarse a las excentricidades de sus vecinos y enfrentarse a los secretos más profundos de su familia, así como a un par de sicarios incompetentes.

‘Tierra de mujeres‘ está creada por Ramón Campos, Gema R. Neira y Paula Fernández, y está dirigida por el ganador del Premio Iris Carlos Sedes. Pero lo importante es que está inspirada en una novela de Sandra Barneda y que tiene como protagonistas a Carmen Maura y Eva Longoria. De hecho la actriz estadounidense, a la que conocimos en ‘Mujeres desesperadas’, es la productora ejecutiva, y la que ha llevado a buen puerto esta adaptación. Junto a la debutante Victoria Bazúa, ‘Tierra de mujeres’ promete ser una serie muy divertida, y que de haber sido estrenada en Netflix, o incluso en televisión en abierto, podría convertirse en un gran éxito. Veremos qué destino le depara AppleTV+…

Fecha de estreno: 26 de junio

Estrenos en Filmin

El último late night (PELÍCULA)

Sinopsis: Una transmisión de televisión en directo en 1977 sale terriblemente mal, desatando el mal en las casas de todo el país.

Una de las películas de terror más aclamadas de este año. Dirigida por Cameron y Colin Cairnes y ganadora del Premio al Mejor Guion en la última edición del Festival de Sitges, donde fue una de las películas más comentadas y aplaudidas por el público y la prensa especializada. Los hermanos Cairnes citan como gran referente de ‘El último late night’ un programa de televisión australiano de los años 80, ‘The Don Lane Show’. «Don era una figura curiosa, ni siquiera era australiano; de hecho, era un artista de un club nocturno del Bronx de más de metro noventa que, gracias a su perseverancia y un poco de buena suerte, terminó presentando el programa de entrevistas más exitoso de Australia».

Con David Dastmalchian como protagonista, ‘El último late night’ basa mucha de su fuerza en su interpretación. «Fue una alegría particular ver a David asumir el papel del encantador e imperturbable presentador y al mismo tiempo observarlo, lenta pero inexorablemente, dejar que la audiencia se enterara de la problemática vida interior de su personaje».

Fecha de estreno: 28 de junio

Estrenos en Antena 3

La vida prometida (SERIE)

💥 #LaVidaPrometida llega muy pronto a @antena3com



➡️ Sicilia, los años 20 y una mujer capaz de todo para proteger a su familia pic.twitter.com/yjW7lNc46u — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) May 30, 2024

Sinopsis: Ambientada en la Sicilia de los años ’20 del siglo pasado y luego en la Nueva York de la era de la prohibición, esta apasionante serie cuenta la historia de una familia de inmigrantes. En Sicilia, Carmela es víctima de las atenciones y obsesiones del cruel y despiadado Vincenzo Spanò y, con la esperanza de escapar de ese destino siniestro, decide partir hacia el Nuevo Mundo, ansiosa por comenzar una nueva vida.

Antena 3, después del éxito que ha supuesto el estreno de ‘Máxima‘ en su horario de prime time, quiere seguir apostando por series internacionales. En este caso, hablamos de una serie italiana estrenada en 2018, que podría ser una mezcla entre ‘Érase una vez en América…’ y ‘Brooklyn’: ‘La vida prometida‘. Hay muchos elementos que ya hemos visto varias veces, y en este caso los retuercen un poco para hacer la historia más culebronesca. Funcionó muy bien en el país transalpino, y ahora nos llega el 27 de junio a Antena 3 a las 22.45 horas. ¿Conseguirá repetir el éxito de ‘Máxima’, la serie neerlandesa sobre la reina Máxima de Holanda?

Fecha de estreno: 27 de junio

Más estrenos semanales