Qué es ‘La vida prometida’, la nueva serie que lanza Antena 3 para batir a ‘Supervivientes All Stars’

Antena 3 quiere un verano diferente, y para eso quiere dotar su parrilla televisiva de nuevos productos de todas partes de Europa. El último ejemplo ha sido la serie neerlandesa ‘Máxima‘, que se estrenó este pasado miércoles 19 de junio, y cautivó a la audiencia por completo. La ficción puede presumir de haber sido líder en su noche de estreno, con un 13,3% y 1.031.000 espectadores de media. Sí, quizá los datos no sean para tirar cohetes. Aunque debemos ponerlo todo en contexto, ya que estamos en una época en la que la televisión lineal no tiene los números de antaño. Pero Antena 3, envalentonada con este nuevo liderazgo, ya tiene otra serie internacional para su prime time de los jueves y tratar de batir a las galas de ‘Supervivientes All Stars’: ‘La vida prometida’.

La serie italiana se estrenó en 2018 y tuvo dos temporadas, aunque de pocos episodios. Pese a ello, funcionó muy bien en el país (pese a algunas críticas un tanto demoledoras, que la calificaban de «ridícula») y ahora Antena 3 quiere aprovechar dándole una nueva vida en su parrilla. Así, este próximo jueves 27 de junio, a las 22:45 horas, llega a nuestras pantallas ‘La vida prometida’, un culebrón sobre la nueva vida de una familia italiana. Carmela Carrizzo, con cuatro hijos a su cuidado, decide poner tierra (y mar) de por medio, y lanzarse a la aventura al Nuevo Mundo cuando las cosas en su ciudad natal se tuercen. Es decir, rumbo a Nueva York. Obviamente, los problemas le seguirán hasta allí, como buena ficción enrevesada.

Luisa Rainieri es la protagonista de ‘La vida prometida’, y juega constantemente con un personaje que nos puede recordar a otras películas similares, que centraron sus esfuerzos en los duros años 20 en Europa, y cómo Estados Unidos era el destino querido, y a veces, necesitado, por todos . El reparto principal lo completan Francesco Arca, Thomas Trabacchi, Cristiano Caccamo Emilio Fallarino Giuseppe Spata Francesca Di Maggio Francesca Di Maggio y Vittorio Magazzù.

Una nueva vida le espera a Carmela Carrizzo en la tumultuosa Nueva York de los años 20.

¿De qué va ‘La vida prometida’?

En la dura campiña de Sicilia, a principios de los años veinte, Carmela Carrizzo y sus hijos Antonio, Alfredo, Michele y María, sufren el acoso de Vincenzo Spanò, el terrateniente del pueblo que siente una loca pasión por Carmela. Rocco, el otro hijo de Carmela, es acusado injustamente de robo y es golpeado por los hombres de Spanò. Como consecuencia, intenta suicidarse pero termina sufriendo lesiones cerebrales permanentes. Salvatore, el padre de Rocco, se enfrenta a Spanò y éste lo mata.

Carmela decide huir a Estados Unidos dejando absolutamente todo atrás, incluida a su hija gravemente enferma y a punto de morir, como unica salida para ella y su familia. Su gran temor es que su hijo Rocco no supere los exámenes médicos a los que deberá someterse para entrar en el país debido a su discapacidad. Afortunadamente, durante el viaje, Carmela conoceré al hombre que hará posible la entrada de toda su familia al pais; Amadeo Ferri.

Así son los personajes de ‘La vida prometida’

Carmela Carrizzo

Valiente y de carácter fuerte, es la típica madre sureña que defiende a su familia con uñas y dientes, que ama más allá de todo límite y comete graves errores para proteger a sus hijos, arriesgando su alejamiento.

Vincenzo Spanò

Temido y respectado a partes iguales. Es el villano de ‘La vida prometida’. Tiene un sentimiento obsesivo por Carmela, acentuado aún más por el constante rechazo de la mujer. Encantador y agresivo, en el fondo Vincenzo siente que ama a Carmela pero no puede evitar expresarlo con violencia.

Sr. Amedeo Ferri

Adinerado caballero de origen italiano pero nacionalizado estadounidense. Tras conocer a Carmela y sus hijos, se convierte en una especie de mentor para ellos.

💥 #LaVidaPrometida llega muy pronto a @antena3com



➡️ Sicilia, los años 20 y una mujer capaz de todo para proteger a su familia pic.twitter.com/yjW7lNc46u — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) May 30, 2024

Michele

Es el hijo mayor de la familia Carrizzo, que desde la muerte de su padre ha asumido la responsabilidad de proteger y mantener a Carmela y a toda la familia. Es el más guapo y fuerte de los hermanos, un gran trabajador que nunca se echa atrás.

Rocco

Víctima del acoso de Spanò y sus secuaces, Rocco intenta suicidarse pero es Carmela quien le salva. Quedará lisiado de por vida.

Antonio

Es el exaltado de la familia, un tipo con el que no hay que meterse. Ha sufrido en silencio la injusticia que se cometió con su hermano Rocco, pero este dolor ha llevado dentro de él la idea de que, para redimirse, uno puede estar dispuesto a todo.

María

La única hija de Carmela está enamorada de Alfio, un campesino siciliano del que tiene que despedirse cuando la familia Carrizzo abandona precipitadamente sus tierras para emigrar.

Alfredo

El más pequeño de la familia y el más estudioso y aplicado. Pupilo del Sr. Ferri, aprende álgebra, inglés y los principios de las leyes de la bolsa y los trucos para ‘hacer dinero con dinero’.