El sorpresivo anuncio sobre la serie más aclamada de Disney+ que debes conocer

Disney Plus no tendrá el catálogo de producciones propias que tiene Netflix. Quizá nadie lo tenga, pero es verdad que poco a poco ha ido creando imagen de marca, más allá de Star Wars o Marvel. Y una de esas series, que además le ha traído prestigio a la plataforma, es ‘The Bear‘, la serie creada por Christopher Storer, cuya primera temporada pudimos ver en 2022. Lo que en un principio parecía ser una serie limitada, tuvo tanto éxito que era lógico que renovara por una segunda temporada. Ha sido tal la acogida, que desde FX (la productora tras la serie) han querido seguir estirando la historia de la familia Berzatto.

Por ahora sabíamos que habría una tercera temporada, que llega este próximo mes de junio. Pero según ha desvelado Deadline, al parecer se habrían rodado la tercera y la cuarta temporada a la vez. Algo que se hace de vez en cuando en series o producciones con protagonistas con agendas muy apretadas.

Y es lo que pasa con ‘The Bear’, ya que tanto Jeremy Allen White como Ayo Edebiri están muy solicitados después de su multitud de premios gracias a la serie. Allen White participa en la película ‘The Iron Claw’ junto a Zac Efron. Edebiri acaba de triunfar dando voz a personajes en las películas de ‘Spider-Man: cruzando del multiverso’ y ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Caso mutante’. Y a todo esto hay que añadir a Ebon Moss-Bachrach, último fichaje de Marvel para ‘Los Cuatro Fantásticos’.

Aún no ha trascendido la sinopsis de la cuarta temporada (ni siquiera de la tercera), pero sabemos que la segunda terminó con Carmy abriendo por fin el restaurante (y él encerrado en la nevera, provocando la ruptura con su nueva pareja). Así que, presumiblemente, esta nueva tanda de episodios nos mostrará su funcionamiento y si son capaces de llevarlo a buen puerto.

¿De qué va ‘The Bear’?

Un joven chef procedente del mundo de la alta cocina regresa a Chicago para llevar la tienda de sándwiches de su familia.

La nueva temporada empezó a rodarse en diversas localizaciones de Chicago (Armor Square , Lincoln Park, Wicker Park…) el pasado mes de febrero. Gracias a estas fotos de rodaje, se ha podido confirmar que Ayo Edebiri dirigirá uno de los episodios de esta tercera temporada. Ahora solo nos queda esperar a la confirmación oficial por parte de Disney ya no solo la fecha de estreno de estos nuevos episodios, sino el del anuncio de la cuarta temporada. Tampoco queda descartada una quinta… pero para eso tendremos que esperar un poco más.