Carmen Maura mete la pata con lo que filtra sin querer a Motos: «Nos dieron unas instrucciones»

Carmen Maura fue la estrella invitada de este martes en ‘El Hormiguero’. La actriz acudió junto a Eva Longoria para presentar su nueva serie, ‘Tierra de mujeres’, que se estrenará el 26 de junio en Apple TV+. En su visita, la actriz metió la pata con una filtración y en mitad de una de las pruebas que las hormigas hacen en el programa, la invitada de Pablo Motos sorprendió con una controvertida confesión sobre los premios Goya.

Hacia el final de su visita por ‘El Hormiguero’, madre e hija ficticias se sometieron a una sección titulada ‘Decisión imposible’. Y pese al título, Maura no tuvo ningún tipo de dificultad en contestar si aceptaría conducir una gala de los premios Goya cuando la hormiga le preguntó.

Carmen Maura no aceptaría presentar los Goya ni por 10 millones de dólares

«Os ofrecen presentar los Goya, pero tiene que ser diez años seguidos. Y te dan diez millones de dólares», planteó petancas a sus invitadas antes de que Carmen Maura respondiese de forma tajante. «Para empezar es que eso no me lo creo», comenzó explicando la actriz, que aseguró que ya ha rechazado en numerosas ocasiones presentar la gala.

Pero mientras Maura intentaba explicarse, Eva Longoria parecía algo perdida sin entender muy bien de qué se trataba. «Es como los Oscars pero con polémicas todos los años…», aclaró una de las hormigas antes de que su compañera se sincerase por completo. «Es que presentar los Goya es un coñazo», sentenció la invitada entre risas y aplausos del público.

Pablo Motos, Carmen Maura y Eva Longoria en ‘El Hormiguero’

«Ni por diez millones», aseguró de fondo la hormiga mientras Carmen Maura hacía el gesto de cerrar la boca. «Lo digo en plan cariñoso, los he presentado pero ya llega un momento en que…», explicó la intérprete, que recordó su última participación en los premios en 2023. «Los últimos que estuve fue cuando le dimos el homenaje a Saura y pasó lo que pasó», recordó la madre de Eva Longoria en ‘Tierra de mujeres’.

Y es que, justo ese año el homenaje al cineasta estuvo envuelto en una gran polémica. «Es un compromiso enorme, todo el mundo se va a meter contigo al día siguiente», continuó explicando la invitada antes de que Motos ofreciese su más sincera opinión sobre la gala. «Si tú presentas una gala, cada vez hay más gente enfadada, porque de cada cuatro se lo lleva uno, tres se enfadan. Cada vez hay más gente que no se lleva el premio y que se caga en todo», señaló el presentador.

Además de añadir que la ceremonía se hace «larguísima», la actriz señaló uno de los mayores inconvenientes de la mítica fiesta del cine español. «Muchas veces te dan textos que no te hacen ninguna gracia. He visto presentaciones de Goyas que tienen unos textos que no tienen ninguna gracia», sentenció Carmen Maura para zanjar el tema. Pero no fue su único momento polémico de la entrevista.

«¡Pero no reveles el final!»

La actriz se sobrepasó al compartir los detalles de la peculiar historia que protagoniza junto a Eva Longoria. En ‘Tierra de mujeres’, madre e hija regresan a su pueblo de origen, donde el personaje de Maura no para de encontrarse con todos los potenciales padres de su hija. Siendo la identidad del padre una de las mayores incógnitas de la trama, la invitada olvidó mantener el secreto.

«Al final no se llega a saber», reveló Carmen Maura antes de que el presentador intentase cortarla. «¡Pero no reveles el final!», espetó Motos mientras comenzaba a sonar música de tensión de fondo. Con cara de arrepentimiento, la actriz miró a su compañera en busca de auxilio. «Bueno, no sabemos», añadió Eva Longoria para intentar salvar la situación.

«Nos han dicho que no contemos nada. Nos dieron unas instrucciones de lo que se podía decir y lo que no…», aseguró Maura entre risas. «Y no te lo leíste», replicó el presentador desatando los aplausos en plató. Fue entonces cuando Motos cambió radicalmente de tema para preguntar a Longoria por su afición al pádel, dejando atrás el embarazoso momento.