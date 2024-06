Kiko Jiménez se entera de que Sofía Suescun se va a ‘Supervivientes All Stars’ y así reacciona

Uno de los momentos más destacados de la reaparición de Kiko Jiménez tras ser expulsado de ‘Supervivientes‘ se ha vivido a su llegada a plató. Allí se ha podido reencontrar con su pareja, Sofía Suescun. Junto a ella, el exconcursante ha podido enterarse de distintos asuntos que se han sucedido en su ausencia: uno de ellos ha sido el fichaje de Sofía Suescun por la versión ‘All Stars’ del reality de supervivencia.

Antes de que se produjese esa revelación, Sofía Suescun ha entrado en plató para reencontrarse con Jorge Javier, quien le ha recordado su paso por ‘Supervivientes’. «Nos brindaste una edición superlativa», ha remarcado el presentador, quien también le ha preguntado por su reaparición: «Llevabas tres años sin pisar Telecinco, ¿cómo te sientes?».

La respuesta por parte de Suescun no se ha hecho esperar. «Aquí estamos de nuevo. Bueno, la verdad es que estoy tranquila. Se nota que he estado mucho tiempo aquí y he vivido de todo: he llorado, desamores, reconciliaciones y bueno, sí, tengo un bonito recuerdo», ha recordado ella.

Con Kiko Jiménez ya en plató, Jorge Javier se ha dirigido a él diciendo: «Acabas de llegar de ‘Supervivientes’ y te tenemos que comunicar algo. Es algo que tiene que ver con una persona muy importante en tu vida. Es algo para lo que no sabemos si estás preparado». «Estoy nervioso, me tiemblan las rodillas», ha confesado él. «Sofía ha querido estar a tu lado en este momento. Eso quiere decir mucho, sabes que hacía mucho que no venía a esta casa y ha decidido que tenía que estar a tu lado en estos momentos», ha proseguido diciendo el presentador.

Antes de confirmarle la participación de Sofía Suescun en la versión ‘All Stars’, el presentador le ha hecho creer que podría llegar a ser padre: «¿En algún momento valorasteis la posibilidad de ser más?». «¿Cómo? Ua tenemos suficiente con la Maite, no me jodas», ha reaccionado él. Poco después, el exconcursante ha podido ver con sus propios ojos la confirmación de Sofía Suescun como concursante de la versión ‘All Stars’.

En primer lugar, Kiko Jiménez ha ironizado sobre el poco tiempo que tiene de ver a su pareja: «Menos mal que me ha dado tiempo. Gracias audiencia por haberme echado, ya decía yo qué raro que me hayan echado a mí». De igual manera, no ha dudado en compartir su ilusión: «No puede haber un ‘All Stars’ sin una de las principales estrellas de ‘SV’. yo súper orgulloso de que hayan contado con ella. Estoy convencido de que lo va a hacer genial, de que lo va a dar todo».

La reacción de Kiko Jiménez a la participación de Logan Sampedro

Así pues, el presentador le ha confesado los pocos días que le quedan para estar junto a ella. También Jorge Javier le ha confirmado la participación de Logan. «Bien, es buen concursante en su momento. Dio mucho juego, ¿qué hago? ¿qué digo?», ha dicho visiblemente descolocado la pareja de Sofía Suescun. Finalmente, el exconcursante ha concluido asegurando: «Yo confío plenamente en ella».