El trabajo de Terelu Campos en ‘Mañaneros’ en TVE en peligro tras su salto a Telecinco

El pasado viernes, veíamos como Pepa Jiménez y algunos colaboradores de ‘Mañaneros’ eran contundentes con el hecho de que Terelu Campos fuera a romper su silencio sobre el embarazo de su hija en ‘De Viernes’ en Telecinco y no en el programa en el que colabora de forma habitual en TVE.

«Yo pensé que Terelu iba a venir aquí a contárnoslo, a contarnos que está feliz porque es una gran noticia que va a ser abuela, pues no, aquí no va a venir. A esta casa no viene a contar nada, ¿por qué? Porque lo ha vendido. Porque vendió también cuando su sobrino hizo una exclusiva poniendo mal a su madre. Y porque le han encontrado la facilidad del dinero fácil», soltaba Pepa Jiménez en el espacio de TVE.

Tras hacerse eco de ello, en ‘Ni que fuéramos’ ya dejaban caer que en TVE estarían cabreados con Terelu Campos por traicionarles y hablar antes en Telecinco y que le podrían despedir si se negaba a ir a ‘D Corazón’ este fin de semana. Y quizás por eso, Terelu no dudó en aparecer el sábado en el espacio que presenta Anne Igartiburu y Jordi González.

Este lunes, en el espacio que presenta María Patiño han vuelto a cuestionar el futuro de Terelu Campos en la cadena pública. Parece que su puesto en ‘D Corazón’ no peligra pero la duda ahora está puesta en su trabajo en ‘Mañaneros’, el espacio que conduce Jaime Cantizano en las mañanas de La 1.

«Yo dije que TVE, yendo Terelu a Mediaset, la echarían. Me sorprendió», reconocía Belén Esteban. «En ‘Mañaneros’ estaban cabreados como una moto porque Jaime Cantizano y los compañeros se pronunciaron en directo«, añadía por su lado María Patiño.

«Lo que no puede ser es que yo esté trabajando aquí y pase algo de mi vida y te diga ‘mira, de este tema no voy a hablar’. Y luego te enteres de que me ha contratado la cadena de enfrente. Pero la culpa la tiene RTVE. ¿Por qué no la echan? A tomar por culo», proseguía diciendo Kiko Matamoros sobre Terelu Campos.

‘Ni que fuéramos’ deja en el aire el futuro de Terelu Campos en TVE

Tras ello, ‘Ni que fuéramos’ ha aprovechado que Lydia Lozano estaba en el plató para preguntarla por si Terelu Campos iba a volver a ‘Mañaneros’. «Lo que sé es que estaba todo en interrogación«, aseveraba la colaboradora dejando claro que a ella le parecía fatal lo que había hecho su compañera.

«¿Pero cuándo está convocada?», le preguntaban a Lydia y ella respondía que en principio Terelu tendría que ir este martes al espacio de TVE. «Me han dicho que si mañana no va a ‘Mañaneros’ es porque el miércoles sale una portada«, añadía.

Cabe recordar que Terelu Campos ya tuvo problemas con la dirección de ‘Mañaneros’ y llegó a ser despedida al considerar que no aportaba nada al programa. Sin embargo, la hija de María Teresa Campos volvía a colaborar junto a Jaime Cantizano.