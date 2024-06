La indirecta muy directa de Terelu Campos desde ‘D Corazón’ por su entrevista en ‘De Viernes’

Terelu Campos se ha convertido, sin ella buscarlo, en la protagonista de la semana. Todo a raíz de que el pasado miércoles su hija Alejandra Rubio anunciase que está embarazada de Carlo Costanzia. Cuando todos pensábamos que la periodista rompería su silencio en TVE, la cadena en la que ahora colabora, ‘¡De viernes!’ (Telecinco) daba la sorpresa al anunciar su primera entrevista con Terelu tras salir a la luz que va a ser abuela.

Tras varias pullitas por parte de sus compañeros de ‘Mañaneros’, este sábado 22 de junio, la colaboradora ha reaparecido en ‘D Corazón’, donde también participa, para responder a todas las preguntas sobre la noticia de la semana. El espacio conducido por Anne Igartiburu y Jordi González ha arrancado la entrega con un plano del sofá vacío, y dejando en el aire la presencia de la hija de María Teresa Campos.

«Este hueco en el sillón es de Terelu Campos, pero ya veis que está vacío. Como cada fin de semana hemos contado con ella para comentar las noticias relevantes de la crónica social, hasta que la noticia ha sido ella», comenzaba diciendo una voz en off, quien proseguía: «Ya sabéis que a Terelu ser la protagonista de la actualidad se le hace bola. Ha vuelto a pasar, porque cuando nos encontramos la exclusiva del embarazo de su hija, ella tiene que enfrentarse a la realidad de ser el centro de todo. Alejandra y su novio han puesto tierra de por medio. Así que ahora le toca a ella dar la cara. ¿Estará preparada para ocupar su espacio en nuestro salón y estrenarse con nosotros como abuela?».

La pullita de Terelu Campos a quienes criticaron su entrevista en Telecinco

El misterio se resolvía unos segundos después, cuando el magacín de La 1 mostraba a la colaboradora por los pasillos de las instalaciones y dirigiéndose hacia el plató. Una vez allí, le han recibido Anne y Jordi, pidiendo «darle un poco de misterio a la cosa» y sin hacer alusión alguna a su entrevista en ‘¡De Viernes!’. «Estoy muy contenta de estar aquí, ya lo sabéis», ha reconocido Terelu Campos, lanzando una pullita a todos los que no entendieron que sentara en Telecinco antes que en la cadena en la que ahora colabora.

Durante la entrevista, no ha dicho nada que no hubiera dicho unas horas antes en el programa nocturno de Telecinco. También aquí ha contado cómo se enteró del embarazo de su hija, de cuál fue su reacción, y los motivos por los que Alejandra y Carlo han decidido dar una exclusiva en la revista ‘¡Hola!’. También le han preguntado por su consuegra, Mar Flores, y por Gustavo, el que fuera chófer y mano derecha de su madre.

Tras dar paso a otras noticias de actualidad, hacia el final del programa han retomado el asunto. Ha sido entonces cuando se ha podido ver a una Terelu Campos muy emocionada, ya que el equipo le ha mostrado unas imágenes generadas por IA que anticipan cómo podría ver el rostro de su futuro nieto o nieta. Unas imágenes con las que la colaboradora no ha podido evitar las lágrimas.

Así será el futuro hijo o hija de Alejandra y Carlo según la IA

Lo primero que ha podido ver la hermana de Carmen Borrego es la imagen de su posible nieto e inmediatamente se ha llevado las manos a los ojos, muy emocionada al imaginar cómo sería el bebé que está en camino. Desde el programa han querido explicar que la Inteligencia Artificial lo que hace es seleccionar determinados rasgos tanto del padre como de la madre. A partir de ahí se van haciendo similitudes que podrían dar una ligera idea de cómo sería.

Tras el niño, han querido mostrarla cómo sería en el caso de que fuera una niña. Nuevamente, Terelu Campos se ha llevado las manos a la cara, intentando contener las lágrimas. A continuación, y una vez pasada la emoción, la periodista ha recordado cómo fue el embarazo y el parto de Alejandra: «Me recompongo. Mi madre estuvo en mi parto y para mí fue muy importante».

«Hubo un momento en que mi doctora me dijo que me incorporase y de pronto me encontré con alguien que hacía así», explicaba, mientras hacía aspavientos con sus manos. «Ese momento es mágico. Cuando la cogí y me miró, me cagué de miedo, me miró desafiante», recordaba entre risas.