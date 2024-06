Terelu Campos se planta de pleno en ‘De Viernes’ ante esta comprometedora pregunta de Alejandra Rubio

El pasado miércoles nos despertábamos con un bombazo en lo que a prensa del corazón se refiere: Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, anunciaba su embarazo vía exclusiva. La joven espera su primer hijo junto a Carlo Costanzia tras apenas cinco meses de relación, por lo que hay muchas preguntas en el aire.

A todas ellas ha intentado responder Terelu Campos esta pasada noche en ‘¡De viernes!’. La colaboradora se ha sentado en el plató del programa nocturno de Telecinco para hablar largo y tendido sobre el embarazo de su hija, y también sobre su, según dicen, mala relación con su consuegra, Mar Flores. Aunque hubo una pregunta que se negó rotundamente a contestar.

En un momento de la entrevista, que fue demasiado edulcorada y amable, Antonio Montero le hizo la única pregunta comprometida de la noche. «¿La revista se pone en contacto con ellos, ellos con la revista, tú le das el teléfono a la revista…?», quiso saber el colaborador. A lo que ella respondió categóricamente, sin perder la sonrisa: «Eso no te lo pienso contar ni muerta».

Terelu Campos confesaba que había sido lo peor de estos meses desde que su hija le contó que estaba embarazada: «Lo peor ha sido el silencio porque hay cosas que no te pertenecen. Mi hija nunca me ha pedido nada, es una mujer independiente. Me mantengo en la misma postura que cuando me preguntasteis cuando empezó a salir con Carlo. Es que yo no me he pronunciado porque no me pertenece».

Así se enteró Terelu Campos de que iba a ser abuela

Además, la hija de María Teresa Campos contó cómo se enteró de que iba a ser abuela: «Yo lo sé desde el momento que ella lo sabe. Ella está fuera de Madrid con un matrimonio amigo que yo conozco. Se fue a pasar unos días con ellos. Lo que me cuenta luego es que no se encuentra bien y el marido baja a la farmacia a comprar el test de embarazo. Ella se lo hace pensando que no iba a salir nada y así se enteró».

Una noche, mientras estaban cenando, Alejandra se lo contó a su madre. Así lo explica la propia Terelu Campos: «Estábamos con unas diferencias que nada tiene que ver con su relación y de pronto me dice ‘estoy embarazada’. Yo dije: ‘¿he escuchado estoy embarazada?’. Dije: ‘ah, vale’. Yo digo ‘bueno y cómo lo sabes, qué ha pasado’. Lo primero es: ‘¿y ahora qué?’. Lo segundo es: ‘Entiéndeme, soy tu madre pero yo no tengo nada que opinar ni nada que aconsejar. Tienes que comprenderme que yo no me sentiría cómoda diciéndole a mi hija, lo debes tener o no».

Los motivos que expuso la colaboradora para no entrometerse son los siguientes: «Primero porque, mi sensación, es que ellos lo tenían claro. Fue Alejandra sola a contármelo. Yo a Carlo lo conocí una semana o así después. Al final todos esos planteamientos sirven para poco. A lo largo de la vida hemos tenido amigos que han estado diez años juntos, se han casado y a los tres meses ha saltado todo por los aires. Yo he tenido amigos que han tenido un hijo y siguen juntos».

¡Terelu rompe su silencio!



¿Cómo se enteró de que iba a ser abuela?



🪩#DeViernes

🟣 Todos los viernes a las 22:00 en @telecincoes con @santiacostagallo y @bearchidona pic.twitter.com/a0aM9htfE4 — De viernes (@deviernestv) June 21, 2024

Los motivos que han llevado a Alejandra Rubio a vender la exclusiva de su embarazo

Por otro lado, Terelu Campos se mostró muy enfadada con quienes critican que su hija haya vendido la exclusiva de su embarazo. Sobre todo después de que la joven haya pedido en innumerables ocasiones que se respete su vida privada. Los colaboradores de los distintos programas que han abordado el asunto criticaron duramente la actitud de la joven, acusándola de incoherente y de mentir a los periodistas.

«A ver yo entiendo perfectamente que Adriana y Leti digan que no lo comprenden, que no entienden que mi hija venda una exclusiva después de decir que no quiere que se hable de ella, pero mi hija lo puso en una balanza y entendió que ahora ya no está ella sola y tenía que pensar en esa personita que viene y en sacarla adelante», la justificó Terelu.

«Yo creo que mi hija es muy consciente de lo que se le viene encima, pero no se puede decir hoy en día que Alejandra haya vivido de las exclusivas porque ella ha vivido de trabajar en la noche muy duramente. De estar hasta las cinco de la mañana trabajando y levantarse a las ocho de la mañana para ir a la universidad. Entiendo que no os parezca bien que haya dado esta exclusiva o incluso que no lo entendáis, pero nadie puede decir que mi hija viva de eso», sentenció la colaboradora.

Aunque no ha trascendido la cifra exacta, muchos apuntan a que la pareja podría haber cobrado en torno a los 85.000-100.000 euros por la exclusiva. Terelu Campos ha aprovechado su entrevista en ‘¡De viernes!’ para confesar que su hija concedió esta entrevista por motivos económicos. Y es que, cabe recordar, que muy pronto la joven se quedará sin uno de sus trabajos, pues en breve finalizará ‘Así es la vida’, el programa en el que colabora prácticamente a diario.