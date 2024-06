‘Mañaneros’ reprende así a Terelu Campos por saltar a ‘De Viernes’: «A TVE no viene»

No hay lugar a dudas de que la noticia del embarazo de Alejandra Rubio está copando todos los titulares y debates de las tertulias del corazón en todas las cadenas. Este viernes, Terelu Campos romperá su silencio en ‘¡De Viernes!’ en Telecinco. Algo que ha hecho que algunos de sus compañeros de ‘Mañaneros’ en TVE hayan arremetido contra ella.

Y es que el hecho de que Terelu Campos haya decidido hablar del embarazo de su hija previo pago de dinero en ‘¡De Viernes!’ después de que siempre haya asegurado que de su hija ella no hablaba ha cabreado bastante a algunos colaboradores por su doble moral.

Así, ‘Mañaneros’ no dudaba en señalar el giro de las Campos recorando como Alejandra Rubio siempre había dicho que ella no hablaba de su vida privada así como todas las veces que Terelu Campos dijo a la prensa y al propio Jaime Cantizano en el espacio de TVE que ella no tenía nada que decir ni hablar sobre la relación de su hija con Carlo Costanzia.

Tras ello, ‘Mañaneros’ recuperaba también unas imágenes de Europa Press en el año 2022 en las que un reportero le preguntaba a Terelu Campos que pensaría si Alejandra Rubio le hiciera abuela. La colaboradora reaccionaba entre bromas diciendo que la mataría y que ella sería una abuela independiente.

«Cuando los quioskos nos informaron de la relación entre Alejandra y Carlo, Terelú dijo que no tenía ganas de hablar y es más prometió guardar silencio. Jamás dijo y jamás según la RAE significa nunca, en ningún tiempo, ni pasado, ni presente ni futuro. Para ella si alguien podía hablar solo era el tiempo. En los últimos meses en nuestro plató dijo que no iba a hacer declaraciones sobre su hija. Tajante, rotunda, categórica, vamos que no hay duda», destacaba un redactor en un vídeo.

Pepa Jiménez, rotunda contra Terelu en ‘Mañaneros’

«¿Y hasta cuando va a estar callada? Es que no doy crédito», soltaba Lydia Lozano en ‘Mañaneros’ a modo de dardo. «Pero te llega tu hija embarazada y ¿tú que haces? Pues tirar para adelante y apoyarla en lo que pueda», le replicaba Alberto Guzmán. «Ir a la tele a cobrar», apostillaba por lo bajo Pepa Jiménez.

«Terelu Campos que hemos visto ahí un montón de vídeos diciendo que no iba a hablar de su hija, te lo ha dicho a ti en el plató. Yo pensé que Terelu iba a venir aquí a contárnoslo, a contarnos que está feliz porque es una gran noticia que va a ser abuela, pues no, aquí no va a venir. A esta casa no viene a contar nada, ¿por qué? Porque lo ha vendido. Porque vendió también cuando su sobrino hizo una exclusiva poniendo mal a su madre. Porque le han encontrado la facilidad del dinero fácil», soltaba Pepa Jiménez sin pudor.

Pero Pepa Jiménez era mucho más dura. «Pan para hoy y hambre para mañana. Esta familia se dedica a vender exclusivas de todo», proseguía diciendo la colaboradora de ‘añaneros’. «Que si luego lo reconoces me parece totalmente respetable», aseveraba Guzmán. «Pero luego no te quejes cuando te siguen o cuando decimos algo que no nos gusta. No, ¿aquí vale todo? Pues que haga lo que quiera, que venda su vida, que venda la vida de su nieto. Me da igual pero luego que se atenga a las consecuencias», sentenciaba Pepa.