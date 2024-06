El llamamiento de María Verdoy sobre la última hora de Adara en ‘Supervivientes All Stars’

Este domingo, ‘Socialité’ ha adelantado su hora de emisión en Telecinco y ha recortado su duración debido a la emisión en abierto del GP de España de Fórmula 1. Entre sus contenidos, María Verdoy y Antonio Santana han abordado la última hora sobre Adara Molinero y su decisión de si saltará del helicóptero y se incorporará al equipo de ‘Supervivientes All Stars’ o si tira la toalla.

Así, tras conectar con Laura Roigé, la redactora explicaba que este domingo en la segunda gala que conducirá Jorge Javier Vázquez conoceremos el futuro de Adara en el reality y su decisión. ‘Socialité’ recordaba lo que pasó el pasado jueves y hablaba con Álvaro Saval, psicólogo experto en situaciones límite dejaba entrever que el hecho de reencontrase con Bosco también podría haberle generado más nervios provocando que su ataque de pánico se recrudeciera.

«Es posible que el hecho de haber iniciado una relación recientemente y tener ahora que compartir espacio con una relación previa que hace poco tiempo que ha terminado suponga un añadido más a la decisión de no participar por miedo, por preocupación por inseguridad, por no saber que puede pasar», sostiene el psicólogo que ha hablado con ‘Socialité’.

Tras hacerse eco también del mensaje de apoyo que ha enviado Álex Ghita, el novio de Adara Molinero, Antonio Santana se preguntaba si le podía afectar en serio su reencuentro con Bosco. «¿En serio le puede afectar tanto? Porque a Sofía no le afecta nada», aseveraba el presentador aludiendo al reencuentro de Sofía con Logan. «Pero estamos hablando de dimensiones diferentes», le corregía María Verdoy.

«Ojo con de verdad juzgar a Adara por esto», recalcaba María Verdoy a lo que Antonio Santana se defendía diciendo que nadie juzga. «No, lo digo por todas las críticas que yo he leído y he visto. Se ha sido muy duro con Adara cuando un ataque de pánico no es ‘no me da la gana hacer esto o no me apetece’. Estamos hablando de salud mental y hay que ir con muchísimo cuidado», advertía la presentadora hablando indirectamente de la crítica que le hizo María Jesúz Ruiz en ‘¡De Viernes!’.

«Yo de hecho hablé con Adara justo antes de que cogiera ese avión a Honduras y se iba con ganas impresionantes así que confío en que pueda superarlo y sino no pasa nada», terminaba diciendo María Verdoy. «Es que a cada persona le afectan las cosas de diferente manera», apostillaba Santana antes de que Laura Roigé recordara que Adara siempre lo ha dado todo en los realitys en los que ha participado.