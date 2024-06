Isa Pantoja señala lo que hay detrás del plantón de Adara Molinero a ‘Supervivientes’

Isa Pantoja ha puesto sobre la mesa una teoría muy pertinente sobre el histórico abandono de Adara Molinero en ‘Supervivientes All Stars’. Nunca antes una concursante había decidido declinar su participación justo antes de producirse el salto desde el helicóptero.

A pesar de que recibió la llamada de su madre Elena Rodríguez para insuflarle ánimos y que Jorge Javier Vázquez intentó convencerla con mucha psicología, la joven se ha negado a comenzar el concurso. Y el domingo, tal y como informa Mediaset, se decidirá si sigue o abandona definitivamente en una gala de nominaciones.

De todo ello se ha hablado en ‘Vamos a ver’ e Isa Pantoja ha dado su punto de vista. «Yo creo que le ha dado un ataque de pánico y de ansiedad, y eso sí que me lo creo totalmente, pero a mi eso de que no quiere estar porque es muy reciente, no, porque con más razón, si es reciente, tú sabes realmente cómo va a ser», ha sentenciado la colaboradora.

«Venía con mucha ilusión y me está superando. Tengo miedo y estoy entrando en pánico. Hace muy poco que he estado aquí y siento que no me he recuperado psicológicamente. Me he equivocado viniendo», fueron las palabras que pronunció Adara Molinero para justificar su insólita decisión.

«Además, entre que te dan el contrato y lo firmas, tienes un tiempo en pensarlo. Y que vayas, estás en la preconvivencia bien y de repente, el mismo día, digas que es que no puedes… a mi me hace pensar que se junta eso y yo, personalmente, creo que hay un poquito de algo más», ha deslizado Isa Pantoja.

«A ella lo que le pasa es que se ha visto con otras personas, que son grandes All Stars, porque es que hay semejantes bestias allí de buenos concursantes que son. Y yo creo que es por eso, que ahí no hay nadie que le vaya a bailar el agua«, ha aseverado la joven, señalando así el motivo, a su juicio, por el que Adara ha decidido plantar al equipo de ‘Supervivientes All Stars’.