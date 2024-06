María Jesús Ruiz rebasa líneas rojas con lo que verbaliza de Adara sin pudor en ‘De Viernes’

María Jesús Ruiz cargó duramente contra Adara Molinero en ‘De Viernes’ durante el debate que el programa dedicó al estreno de ‘Supervivientes All Stars’. La colaboradora le tachó de «caprichosa» por querer abandonar el concurso antes de empezar y, de forma desafortunada, puso en solfa su ataque de ansiedad.

«Yo he defendido muchísimo a Adara y creo que es una concursante maravillosa, pero en esta ocasión no me ha gustado para nada que se niegue a saltar del helicóptero», empezó diciendo la jienense, que sabe de buena tinta lo que es participar en el reality más extremo de la televisión.

«Y menos aún me ha gustado que digan que es un ataque de pánico. Señores, no le pongamos esa etiqueta porque un ataque de pánico tiene consecuencias visibles, hay temblores», prosiguió María Jesús Ruiz, cuestionando así ese estado tan delicado en el que se vio a la concursante.

«Los ataques de pánico son mentales y físicos», insistió la tertuliana, que fue frenada por Patricia Pérez: «Cada persona es un mundo». «Ataque de ansiedad o de pánico es un titular muy fuerte para tildar a una niña caprichosa que se simplemente ha cagado de medio», sentenció Ruiz sin cortapisas.

Por su lado, Rosa Benito también le rebatió, posicionándose con Adara y empatizando con su actitud: «Cuando una persona está decidida a ir a Supervivientes tiene una ilusión tremenda, pero es verdad que una vez que estás allí, que es lo que le pasó a Adara, te da un pánico tremendo y eso es algo que no se puede remediar. Y ella lo reconoce. Desde por la mañana estuvo llorando y ese pánico se apodera de uno. Y sé de lo que hablo».