El comunicado de la hija de José Luis Gil tras las alarmas por su estado: «Aquí seguimos, vivo»

La salud de José Luis Gil sigue preocupando a todos sus amigos y seguidores desde que en noviembre de 2021 sufriese un ictus que le apartó del mundo de la interpretación. Desde entonces, su hija menor, Irene, se ha convertido en la portavoz de su familia y de cuando en cuando, va dando la última hora sobre su estado.

El pasado mes de marzo, la joven publicó en sus redes sociales una fotografía junto a su padre, asegurando que toda la familia seguía «sosteniéndole su mano». Además, pidió «por favor» a los medios de comunicación que no difundieran noticias «sin ninguna certeza», ya que hacían «mucho daño». «Seguimos sin cambios, trabajando por estar cada día mejor. A todos los que os habéis preocupado, gracias. Es un honor saber lo mucho que le queréis y respetáis. Feliz Semana Santa a todos», escribió entonces.

Desde aquel 22 de marzo, no habíamos vuelto a tener noticias de José Luis Gil, hasta ahora. Y es que Irene ha vuelto a publicar una nueva instantánea en la que aparece posando junto a su padre. La joven se ha visto obligada a compartir esta foto debido a que, lamentablemente, han vuelto a surgir rumores sobre un empeoramiento en la salud del protagonista de ‘La que se avecina’.

La hija de José Luis Gil da la última hora del estado del actor

«Parece que vuelven los rumores, ¡aquí seguimos, vivo! Orgulloso de su nieta, no me extraña, es una crack. Contento por la tregua que nos está dando este verano, el calor no es lo suyo, es más bien de lluvias y tormentas. Feliz verano a todos», ha escrito Irene en su cuenta de Instagram.

Las reacciones no se han hecho esperar. Numerosos compañeros de su padre, así como cientos de seguidores anónimos, se han alegrado de estas buenas noticias. Como Cristina Castaño, que le ha dejado emociones de corazón. «Mucho ánimo y mucha fuerza»; «Los seguidores de ‘La que se avecina’ queremos mucho a tu padre»; «No te imaginas cuánto me alegro de ver a este nuestro presidente», han sido solo algunos de los mensajes que ha recibido la publicación.