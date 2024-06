El comunicado de Kiko Matamoros y su irrevocable decisión con su puesto en ‘Ni que fuéramos’

Parece que el futuro de Kiko Matamoros como colaborador de ‘Ni que fuéramos’ pende de un hilo. O por lo menos, tendrá que reducir su presencia después de su decisión de no coincidir jamás en un plató de televisión con Víctor Sandoval después de lo sucedido este viernes.

Y es que después de que en los últimos días, los dos colaboradores hayan vivido momentos de gran tensión, Kiko Matamoros ha decidido abandonar el plató tras una nueva discusión con él después de que Sandoval le dijera que estaba harto de que tirara por tierra su credibilidad.

«Yo no vengo aquí a esto, yo vengo a hacer un programa, no a promocionarte», le soltaba Kiko Matamoros a Víctor Sandoval provocando que tanto María Patiño como Belén Esteban intentaran calmar las aguas. «Esto es asqueroso, este chico necesita promoción, yo paso, me voy a mi casa«, aseveraba Kiko. «Esto no lo voy a tolerar, que me denigre de esta manera y me humille… no lo voy a tolerar, le demando«, sostenía por su parte Víctor Sandoval.

Pero lo peor vino después cuando durante una de las publicidades de ‘Ni que fuéramos’ en TEN mientras los espectadores de YouTube, Twitch y El Televisero los veían, Víctor Sandoval no se cortaba al tachar a Kiko Matamoros de «acosador». Todo mientras el colaborador se encontraba en un despacho de las oficinas de Fabricantes Studio.

«Esto es un bullying, no le quereís poner nombre no se lo pongas, pero yo se lo pongo», recalcaba Víctor Sandoval ante Escaleto. «Cuando él salga yo me iré, a mi vetos como la cadena de enfrente no. No podemos llamar a una persona maltratador y luego sentarla, si lo hicimos con Rocío, no se puede hacer ahora conmigo», sentenciaba el colaborador haciendo que Escaleto le llamara la atención. «Estás errando en el vocabulario», le decía el redactor. «No, entiendo que vuestros intereses van por otro lado, pero el vocabulario es el que hay. Si una persona es un maltratador como Antonio David, yo puedo llamarselo a otra persona que se llame de otra manera», insistía Sandoval.

Kiko Matamoros anuncia que demandará a Víctor Sandoval

Lejos de quedarse ahí, Víctor Sandoval denunciaba las vejaciones que sufría por parte de Kiko mientras que Escaleto le decía que estaba exagerando lo que estaba diciendo. A la vuelta de la publicidad, Kiko Matamoros lanzaba un últimatum a la dirección. «Mi decisión es firme, me quedo aquí porque el programa hoy está en cuadro. Pero no voy a admitir faltas de respeto ni victimismos baratos. Yo le voy a denunciar por las acusaciones que ha hecho de un delito«, aseguraba. «No voy a coincidir en mi vida con él en un plató, si quieren que venga dos días y él tres lo haré o lo que sea», añadía.

«Mi decisión es firme y definitiva, no habrá cumbre por la paz @CanalQuickie ni otro tipo de zarandajas. No voy a volver a coincidir en un plató con @sandovalizate .Que se victimice y se lucre a costa de otro«, publicaba a modo de comunicado en su cuenta de «X».