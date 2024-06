Kiko Matamoros dice ‘basta ya’ y abandona ‘Ni que fuéramos’: «Esto es asqueroso»

Hace dos días, Kiko Matamoros y Víctor Sandoval tenían un fuerte desencuentro tras el que el primero decidía levantarse de su asiento harto de escuchar a su compañero. Este viernes, los dos han vuelto a tener un enfrentamiento y Kiko ha decidido abandonar definitivamente el programa.

Una vez más todo se producía en pleno debate sobre la actitud de Alejandra Rubio al hablar de la entrevista de Terelu Campos a Carlo Costanzia que se producirá este viernes en ‘De Viernes’. En pleno debate, Víctor Sandoval no dudaba en cuestionar lo que había dicho Alejandra de su novio en la entrevista en el podcast de Pilar Vidal.

«La niña en la entrevista de Pilar Vidal lo que dice de él es como si fuera Séneca. Dice que es ‘la persona más culta que conozco, es un músico excelente, un escritor fantástico, un actor maravilloso», sostenía Víctor Sandoval. «No dice que sea la persona más culta», le replicaba Kiko Matamoros.

«Es mentira, no dice eso», insistía el colaborador provocando que Víctor Sandoval enfureciera y le amenazara. «Deja de tirar por tierra mi credibilidad y mus argumentos», le pedía Víctor. «Tu credibilidad la tiras tu mismo», le soltaba Kiko. «Centremonos en Terelu, por favor», les pedía el director sabiendo que la cosa se podía ir de madre.

Pero Víctor Sandoval seguía en sus trece de atacar a Kiko Matamoros. «Yo no vengo aquí a esto, yo vengo a hacer un programa, no a promocionarte», aseveraba el colaborador. «No, de promoción estás tú», le replicaba Sandoval mientras María Patiño trataba de hablar. «Oye por favor queréis escuchar a la presentadora, que me voy a cabrear yo también», destacaba Belén Esteban.

Justo entonces Kiko Matamoros le levantaba de su asiento y se iba del plató. «Esto es asqueroso, este chico necesita promoción, yo paso, me voy a mi casa«, sostenía el colaborador mientras María Patiño trataba de seguir con el debate que tenían sobre Terelu y Carlo Costanzia.

«Esto no lo voy a tolerar, que me denigre de esta manera y me humille… no lo voy a tolerar, le demando«, se escuchaba decir por su parte a Víctor Sandoval antes de que tanto María Patiño como David Valldeperas le pidieran que se callara y se dejara de guerras absurdas.

«Me molesta que no tratemos los temas que hay de tratar, cuando digo ‘basta’ es ‘basta’. Te lo dije el otro día. Este no es el tema que nos ocupa», le soltaba el director. «Yo ahora mismo la situación me da muchísima pena, porque estamos haciendo un equipo cojonudo y hemos hecho un esfuerzo maravilloso. Me dan ganas de llorar», opinaba Patiño.