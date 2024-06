Kiko Matamoros se levanta y dice un ‘hasta aquí’ en el nuevo ‘Sálvame’: «Cojo y me voy»

Desde que se estrenó ‘Ni que fuéramos Shhh’ uno de los colaboradores que ha cogido mayor protagonismo en esta etapa ha sido Víctor Sandoval. De hecho el que fuera presentador de ‘Mamma mía’ ha participado prácticamente en el 95% de los programas. Y desde el principio se ha notado que entre él y Kiko Matamoros hay tensiones. Pero este miércoles, todo se iba de las manos y Kiko Matamoros amenazaba con abandonar el programa.

Todo porque ninguno respetaba los turnos de palabra al hablar de Alejandra Rubio. Y es que los dos se quejaban tanto a María Patiño como al director por no poder concluir sus argumentos pues el otro le interrumpía y no decían nada.

¡Que te calles!», le soltaba Kiko a su compañero. «A mí no me grites», espetaba Víctor Sandoval levantándose dirigiéndose hacia David Valldeperas para pedir que Kiko Matamoros dejara de gritarle. «A mí no e grita más este señor», aseveraba. «Es la última vez que contesto a este señor en toda mi vida», contestaba Kiko mientras Víctor Sandoval trataba de hacerle burla.

Harto de todo lo que estaba viviendo, Kiko Matamoros se levantaba de su asiento y decía que se iba. «¡Me voy!», soltaba el colaborador. «Pues vete», le espetaba Víctor Sandoval a su compañero. Y es que Sandoval también se quejaba de que no le dejaran hablar nunca y le cortaran todo el rato. Y después, era Víctor Sandoval el que también se marchaba y se dirigía hacia el director. «A mi estas amenazas, nada. Me estoy poniendo que me va a dar un infarto«, recalcaba Sandoval.

– Victor y Kiko Matamoros se enfrentan.

– Ambos abandonan el plató 🤭

– Patiño se queda shocked 😳

– Belén se parte el culo 🤣

– Valldeperas se enfada

– Escaleto grabándolo todo

– Chema pensando qué hago aquí



NO SON LA MEJOR FAMILIA,

El ultimátum de Kiko Matamoros por su bronca con Víctor Sandoval

Tras haberse quitado incluso el micrófono, Kiko Matamoros era contundente y dejaba claro que él se ha implicado en este programa como nadie. «Me he implicado de hoz y de coz en este proyecto, respeto a todos los compañeros. Y en el convencimiento de que esto es algo bueno, interesante y un proyecto que está en desarrollo y en crecimiento, en el que creo que puedo aportar algo, y por la amistad que me une a la gente que pilota esto y el cariño que les tengo, me implico», destacaba.

«Pero yo no me voy a implicar a cualquier precio y a cualquier precio es, para empezar, no vengo aquí por el dinero que se me paga, porque si no, no vendría. En la vida hay cosas que te compensan relativamente, a lo mejor es más fácil que coja la puerta y me vaya y no vuelva», añadía el colaborador de ‘Ni que fuéramos’.