Víctor Sandoval: «Somos presos políticos de Mediaset, TEN va a ser el número 1 en breve»

Víctor Sandoval es uno de los rostros más importantes del universo ‘Sálvame’. Ahora conocido como ‘Ni que fuéramos Shhh’, el spin-off del programa de Telecinco, que se puede seguir a través de las distintas vías de streaming por el Canal Quickie, y cada día también desde El Televisero.

Sin embargo, tras el éxito que han cosechado en Fabricantes Studio, la productora que Adrián Madrid y Óscar Cornejo fundaron tras la separación de Mediaset España, este sucedáneo de ‘Sálvame’ regresa a la televisión en abierto de toda España este lunes 3 de junio a TEN, el canal de la TDT. Una apuesta a bombo y platillo pues coincide con el regreso de Kiko Hernández y la entrevista bomba a Marta Riesco.

Para analizar todo lo que suceda durante las más de 4 horas de emisión que dure el primer programa, en lo que supone la vuelta a la televisión nacional en abierto del formato, en El Televisero hemos hablado en exclusiva con el colaborador Víctor Sandoval. ¿Por cuánto dinero aceptaría volver a Telecinco? ¿Cómo es su relación actual con Kiko Matamoros? ¿Considera realmente a Chelo una referente del colectivo LGTBIQ+?

Víctor Sandoval. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? He estado pensando estos días que cuando el programa es un éxito, tú estás y cuando el programa no tiene éxito, tú también.

VÍCTOR – En este caso, estoy súper a favor de obra. Pero, además, porque me apetecía. El tema Youtube lo he descubierto muy tarde, pero lo he descubierto antes que mis compañeros. Yo lo descubrí justo cuando salimos de Mediaset. Yo ya no podía ver televisión porque me ponía enfermo. O sea, echaba bilis y todo porque cuando te gusta el medio y has trabajado toda tu vida, ver que se está haciendo lo que no se tiene que hacer, pues te hierve la sangre.

Entonces me puse a bichear, y lo que más me enganchó fue Youtube y empecé a descubrir a los creadores de contenido de ahí. Hay algunos impresentables, absolutamente querellables, hay gente detestable, pero la gran mayoría es maravillosa, pero hay gente que es para meterles una querella, yo creo que hay uno a la que se la voy a meter.

No sé cuántas semanas lleváis ya, dos o tres en ‘Ni que fuéramos shhh’…

VÍCTOR – Yo llevo como tres años ya… Me duele el cuerpo de la intensidad.

Me ha gustado mucho esa relación que tienes con Kiko Matamoros. El canal Quickie, en principio, está ahora abarcando tres horas en streaming. Pero, en verdad a mí me encantaría ver, a lo mejor, en su prime time, un road trip tuyo con Kiko Matamoros. ¿Cómo sería eso?

VÍCTOR – Me muero, no puedo. Mira, te recuerdo… Kiko Matamoros, yo dije en una revista que era la mayor basura de España. Ya te lo digo yo antes de que tires de hemeroteca. Sí, él fue mi cruz durante toda mi separación. Él se posicionó al lado de quien no se tenía que posicionar, pero se posicionó.

Él y Makoke, y a mí me hicieron mucho daño. La verdad es que lo pasé fatal. Y todas esas declaraciones van de esa etapa. Luego, cuando ya le conoces fuera de los conflictos personales, es un encanto.

¿En el coche de qué habláis?

VÍCTOR – Procuro no hablar, porque si no, me pega dos tortas que me sacan de la ventana. Pero somos tan diferentes, que es lo que hace que seamos, pues eso de Pili Mili. Yo en el coche procuro no hablar, te lo juro. Y Kiko no duerme.

¿Y quién conduce?

VÍCTOR – El conductor. Te crees tú que va a conducir él. Entonces acabamos estrellados, nos pegamos una hostia en los túneles de El Pardo. Entre él que no ve y yo que soy nervioso, pues cualquiera conduce.

Me gusta mucho que no te callas nada y he estado viendo el programa en el que has estado con Soy una pringada, y has criticado que Chelo, en los primeros «orgullos», no estaba. Sin embargo, Alaska sí…

VÍCTOR – No lo entiendo. A mí, si se me explica, lo entiendo, pero se me tiene que explicar. «Es que es muy transgresora, ha abierto muchas puertas». Como no sean las de su casa, ¿cuál? Vamos a ver, los que estábamos, estábamos. Y mira que yo nunca fui referente de nada porque soy lo que los gays no quieren. O sea, yo soy la típica marica mala, que decían, la de cuarto oscuro, porque era un gay, como todos. De los que salían a tomarse sus copas después del colegio, te quitabas el uniforme y te ibas al Alboroto, que eran los bajos del Black and White, a mariconear y a chupar algún…

En fin, y a comerte algún caramelo y luego al Rímel, que estaba al lado, y era el único que había de tarde. Porque los cuartos oscuros eran de noche, pero de tarde estaba el Rímel. El decirlo con naturalidad ofende a las maricas finas, a las que van de hetero, a las que van de «yo no», dejan a la novia y luego zasca por todos los orificios. Y eso a mí me ha generado muchos problemas con ese tipo de personas que, por desgracia, son las que han movido muchas veces, tanto la prensa LGTBIQ+ ahora, como los que manejaban un poco los hilos socialmente por donde tenían que ir las cosas.

¿Y ahí metes a Chelo?

VÍCTOR – No, Chelo no existía. Chelo era Chelo, no tenía ni novia. Por eso te digo, yo siempre he sido visible. Nunca he salido del armario porque no he estado en ningún armario. Yo tenía burros en casa. Entrabas y veías lo que había.

Soy un maricón molesto porque tengo mucha pluma, porque no la puedo reprimir, lo siento. Voy a más, ya lo he dicho. Cada vez tengo más. No lo sé por qué, debe ser con la edad. Uno se hace viejo…

¿No fue Ana Rosa la que dijo que movías mucho las manos?

VÍCTOR – Sí, sí, pero porque yo soy muy de tocar. Entonces ella me dijo «átate las manos». Y me acuerdo que hasta en un ‘Homo zapping’ lo sacaron, porque chocó en esa época, pero te recuerdo que no había homosexuales en televisión. Yo fui el primero que en Telemadrid hice un programa como maricón y chocó.

Luego ya cogieron a Boris, que era mi antagonista, la fina. Yo era la ordinaria y el otro la fina. Todo el mundo quería ser como Boris y nadie quería ser como yo. No me importa, estoy feliz.

Hablando de esta nueva etapa, justo se ha aprobado en el Congreso la amnistía. ¿Dirías que sois presos políticos de la cadena de enfrente?

VÍCTOR – Absolutamente. Pero yo no quiero la amnistía para mí.

¿No quieres que os amnistíe Telecinco?

Para nada. Esa es su condena, el no tenerme. No, ojalá me lo pudiese permitir. En este momento no me lo podría permitir, pero ojalá me lo pudiese permitir, el ser su condena, el decir «no a la amnistía».

Por ejemplo, yo estoy en Telemadrid, entra Esperanza Aguirre y me despide. Cuando yo me entero que me va a despedir, cojo yo con todos mis cojones y me despido yo. Digo «No, yo no continúo contigo». Tuve que indemnizar a la cadena. Tenía dinero suficiente como para pagar a la cadena y decir «Ahora te quedas tú con el plato de buen justo, ahora, los últimos programas, te los comes». Pero ahora no lo puedo hacer, pero yo soy una persona que para eso, tengo muchos huevos.

Imagínate que viene ahora, la cadena de enfrente con una oferta para que estés con Ana Rosa. ¿Qué harías? ¿La rechazas o la coges?

VÍCTOR – Tendría que ver la oferta.

3000 euros el día, por ejemplo.

VÍCTOR – No. Más. Con 3.000 euros para nada.

¿7000 euros?

VÍCTOR – No. Con 30.000 al día, sí. Mira, me pasó lo mismo con ‘Supervivientes’. Me pagaban 10.000 euros y dije que no. Me sacaron 14.000 y dije que no. Yo no quería ir, claro. Me llaman y me dice ¿por cuánto vienes? Pues yo dije 20.000 euros y dijeron vale. Me cagué en todo lo que se meneaba.

Vamos, que a este paso te ficharían en ‘TardeAR’ por 50.000 al día.

VÍCTOR – Si ellos quieren… Pero yo no voy a cambiar. No creo que les dé tiempo a ficharme.

¿Por qué?

VÍCTOR – A buen entendedor… Yo te digo que no hay tiempo. O para ella no hay tiempo o para mí no hay tiempo. Igual no hay tiempo, igual ya estoy fichado.

Hablando de ‘Supervivientes All Stars’…

VÍCTOR – No, no. Yo, para hacer teatro, lo hago en un escenario. Yo, para hacer teatro, que esa gente se crea que es así, pasando hambre, con los bichos, durmiendo ahí, encima que te digan lo que tienes que hacer, por dónde tienes que ir… Porque una cosa es que yo me desmayase sin que hubiese cámara, por desgracia, porque estaban en otra cosa y nadie sabía que me iba a desmayar, que eso es una cosa puntual, que nadie me dice «Desmáyate ahora o tírate por un puente». No, fue que no se grabó y, claro, el testimonio lo querían tener.

Eso no es que estén manipulando el concurso, para nada. Eso es simplemente que quisieron recoger una acción, que además se nota mucho, porque la cámara está al lado de donde yo me he caído. Sube Yurena por la escalera, ¿cómo va a subir por la escalera? Me hubiera socorrido el cámara. Una cosa es eso y otra cosa es que te digan lo que tienes que hacer. «Ahora te vas ahí, le haces bullying a la otra, la pones…» Eso no se puede hacer.

¿Y al GH VIP: All Stars? Si hubiera.

VÍCTOR – Si es con Belén, sí. Sin Belén no. Ya cometí el error del ‘Secret Story’, que no fui con ella, fue ella primero y después fui yo. Y no, solo no.

Ha soltado la bomba Terelu contra vosotros.

VÍCTOR – La he visto. Reconozco que yo no la he llamado y yo no me he preocupado por ella, lo reconozco. No puedo decir que no tiene razón en eso porque en lo que a mí me afecta, lo reconozco. Ella también tiene que reconocer que tampoco nos ha deseado suerte. Entonces, los dos hemos cometido un error, por mi parte y por la suya.

Pero conociendo a Belén, ¿no crees que Terelu, con esa declaración, abre una crisis diplomática?

VÍCTOR – No es una crisis diplomática, es una guerra. Se ha abierto una guerra, pero ayer ya se abrió otra guerra.

Tú que te mojas en todo, absolutamente. Te voy a decir nombres, para que me des tu opinión. Son nombres que han pasado por la historia de ‘Sálvame’, ¿vale? Por ejemplo, Ylenia.

VÍCTOR – Yo la quería muchísimo, la quiero mucho, pero no he vuelto a saber de ella, pero yo tenía mucha complicidad con ella.

Aída Nízar.

VÍCTOR – Me encanta, me gusta la gente con carácter, no me gusta la gente aplatanada. Aquí no la vería porque esto es muy pequeño para ella, hay muchas cosas que se pueden romper.

Karmele.

VÍCTOR – Karmele es demasiado espesa. No veo yo a Karmele aquí.

Paz

VÍCTOR – Pues sí, yo se la vería perfectamente aquí. Además, me lo pasaría muy bien con ella. Le tengo mucho cariño.

Pablo Motos.

VÍCTOR – No le conozco, pero es de mi estatura. Creo que también es pequeñito, o sea, que es fenomenal.

Susanna Griso.

VÍCTOR – Me encanta, es como Raffaella Carrá. Cuando estaba en Antena 3, yo decía mi Raffaella. Me cae súper bien, Susana.

Rosa Benito.

VÍCTOR – Me encanta. Ahora ha montado alguien un pollo, uno que está aburrido en casa y no tiene profesión, ha montado un pollo, una persona que no nos ve nunca, pero solamente habla de nosotros. Saca su dinero gracias a nosotros, que somos basura ¿verdad? pues comes mierda.

O sea, que yo a Rosa la quiero mucho, a pesar de que digan que yo he dicho cosas de ella, no he dicho absolutamente nada, que pongan el programa y que lo vean. No puedo decir nada de gente que quiero, nada malo de gente que quiero. Y a Rosa yo la quiero.

Marta Riesco.

VÍCTOR – No la conozco, apenas la he visto dos o tres veces, no tengo opinión.

Es mi gran apuesta para el estreno en TEN…

VÍCTOR – Yo no tengo opinión, me encantaría, si quiere venir, que venga. Yo no tengo ningún problema. Ahora, a ver. Hay una cosa que la gente no piensa. ‘Ni que fuéramos’, vale. Pero ‘Ni que fuéramos’, ¿qué? Que lo han quitado. ¿Cómo era ‘Sálvame’? ¿Quién aguantaba ahí más de tres días? Venid. Vais a saber lo que es trabajar intensamente. Porque aquí se trabaja muy intensamente, no muy intensamente en una redacción, sino a nivel emocional. A nivel emocional, esto es un máster en sentimientos. A ver quién lo aguanta. Pero si viniese Marta, verás cómo no lo aguanta.

Bueno, pero por lo menos algún ‘Ni que fuéramos Deluxe’ que nos dé.

VÍCTOR – Uy, ojalá hubiese eso. Ahora que estamos en Ten. Ay, Dios mío, ojalá.

VÍCTOR – A mí me gustaría que TEN se convirtiese en una cadena como era media seta entonces, o sea, que tuviéramos el Mediafest, que tuviéramos las cocinas, que tuviéramos una cadena de corazón, pero no de corazón, porque realmente tampoco es corazón, pero que no haya política. De entretenimiento y de política, que no haya tema social.

Me da igual el maltrato, el no maltrato… Me da igual Ayuso, Pedro Sánchez, Zapatero, el Rajoy. Me dan igual. Solo quiero divertirme, pasármelo bien, que la gente tenga una sonrisa. Me gustaría que esa cadena no se politizase y que fuese todo entretenimiento. Aunque libre nunca somos. Porque si yo digo lo que pienso, me despiden. De cualquier sitio, porque no puedes decir «Tú eres fea». Porque faltas al respeto, ¿no?

Eso es ser libre, es educación.

VÍCTOR – No, es libertad también, porque hay muchas veces que te dan unas ganas de decir cuatro cosas.

Pero bueno, soñando, con el salto a TEN, también podemos soñar los que os seguimos, que a lo mejor el plató pueda crecer.

VÍCTOR – Como no tiremos este muro… Hombre, ya pensando mucho, pero yo pienso que esto es de Mediapro, y Mediapro, enfrente de la cadena de enfrente, también tienen unos platós donde se hacían ‘Siete vidas’, ‘Médico de familia’… Todo eso… que son bárbaros.

Entonces, quizá ese plató que podría tener público, porque aquí público no podrías tener, que podrías tener público, que podrías tener hasta decorados flipantes, que podrías hacer todo tipo de programas, a lo mejor es el sitio idóneo para empezar a crecer TEN y que TEN esté al lado de FIVE. Entonces, claro, sería ten y five frente a frente.

Es que fíjate, no sé por qué me da a mí el punto de que TEN va a ser el número 1 en breve. Y que es una cadena que nadie la ha echado cuenta y que de repente por supuesto, que va a superar a La Sexta y que va a superar a Cuatro, eso lo tengo clarísimo, pero yo creo que puede ponerse difícil, tanto para Antena 3, para La 1 y para Telecinco. Depende de ustedes.

¿Cuál sería el éxito de ‘Ni que fuéramos’?

VÍCTOR – El éxito simplemente es que haya una sola persona que disfrute viéndonos. Con que haya una, ya es un éxito. Lo peor sería que a nadie le gustase, pero con que haya una sola persona que hagamos feliz, para mí es un éxito.

Tú eres muy amigo de Alaska. ¿De Mario también?

VÍCTOR – Claro, es su marido. No, hablo con ella y al otro lo ignoro, no (risas). Como mi amistad con Alaska no es de un día ni de dos, es desde pequeños. Pues claro, yo cada novio que ha tenido, yo lo he juzgado. A algunos mal y Mario me dio mucho miedo. Yo soy muy posesivo, pero ahora para mí es lo mejor que le ha pasado, lo mejor que le ha pasado. La cuida muchísimo, son 25 años ya… Además, Alaska no se ha casado solo con Mario. Se ha casado con toda la familia de Mario, que la cuidan muchísimo y la quieren con locura. Y para mí es una tranquilidad también. Porque su mamá ya es muy mayor, acaba de cumplir 95, y yo me quedo más tranquilo sabiendo que tiene toda esa familia que la quiere tanto.

Mario Vaquerizo se moja mucho en política y tiene otra ideología que tú…

VÍCTOR – Ya, pero yo no tengo ideología. Yo no soy ni rojo, ni azul, ni verde, ni amarillo, soy Rosa. Entonces, yo, con quien más he trabajado, fíjate, ha sido con el Partido Popular, en la época de Ruiz Gallardón, es con quien más he trabajado, pero claro, el trabajo no tiene que ver con la política. Ha coincidido esa etapa.

Sin embargo, yo soy muy amigo personal de los hijos de Felipe González, de ese entorno. Entonces, claro, Felipe González es muy de derechas, igual también va todo en lo mismo. Yo no tengo color. Cristina Cifuentes la adoro. A Trinidad Jiménez la adoro. Yo soy de personas, no de partidos.

El ídolo de Mario es Ayuso…

VÍCTOR – No la conozco. Pero no me gusta, por ejemplo, lo de la fruta no me gusta. Hay cosas que no me gustan, igual que hay cosas que me parecen muy graciosas, las caras que pone eso, me hace muchísima gracia, la considero un personaje que te cagas, pero hay cosas que no me gustan, por ejemplo, es que eso no procede. ¿Sabes? Porque es que yo muchas veces he hecho lo mismo.

Y hay personajes a los que les he dicho: «Parece una bombona de butano» y les he hecho daño. Y luego he tenido que pedir perdón, aunque sea una gilipollez, porque está muy gorda, pareces una bombona de butano. Pero si a esa persona la he ofendido, no quiero. Y yo sé que ella con eso ofende a mucha gente. Por eso no me gusta, pero no por otra cosa.

Una conversación tuya con Mario, ¿cómo sería esto?

VÍCTOR – La tenemos continuamente. Y hemos hablado de política mucho.

Víctor, lo he pensado estos días, lo que te decía del road trip con Kiko, ¿vosotros habéis tenido alguna noche de amor? ¿O te gustaría? (risas)

VÍCTOR – Te soy sincero y no.

¿Y a ti te gustaría?

VÍCTOR – No. No, no.

¿Qué esconde esa sonrisa?

VÍCTOR – Esconde que seguramente estaría haciendo algo y él diría gritando «¡Así no! ¡Puedes abrir más la boca!» O algo así. Prefiero que no.

Víctor, os deseamos mucha suerte en esta etapa, en TEN, y que sigáis petándolo.

VÍCTOR – No es una cuestión nuestra, es una cuestión del público. Yo hago lo mismo desde hace 14 años. Si estás viendo, te he dicho lo mismo. Exactamente igual en un sitio más pequeño. Por eso te digo que la gente que quiera venir, que se lo piensen.

¿Quién te gustaría antes, Terelu o Potota?

VÍCTOR – Terelu. Sin duda, Terelu es mucho más más compañera. Potota, compañera, mucho no es. Está acostumbrada a ser más jefa y se la nota. Ella siempre ha sido más jefa. Sí. Y eso lo arrastra. Entonces, es más jefa. Tiene un carácter…