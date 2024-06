Audiencias | Viernes negro en Telecinco con ‘Así es la vida’ y ‘TardeAR’ en estado muy crítico

Tarde muy negra para Telecinco este viernes con los catastróficos resultados de audiencia que obtuvieron ‘Así es la vida’ y ‘TardeAR‘. Solo ‘Reacción en cadena’ con los Mozos de Arousa logró levantar la franja en el tramo de 20:00 a 21:05 horas.

El programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz se desplomó a uno de sus peores datos históricos con un 7,6% de cuota y apenas 700 mil espectadores. Enfrente, Antena 3, su competidor directo, reinó con un gran 12,7% y más de 1,2 millones de seguidores gracias a la exitosa serie ‘Sueños de libertad’.

A continuación, las malas herencias recibidas y el poco interés generado provocaron que ‘TardeAR’ bajara al unidígito nuevamente. Es la segunda vez que ocurre esta semana. El magacín de Ana Rosa Quintana, esta vez presentado por Frank Blanco, marcó un mal 9,5% y demostró que, a pesar de llevar más de ocho meses en emisión, no hay ningún tipo de consolidación.

No obstante, conviene destacar que de este rendimiento tan exiguo del programa de Telecinco no se beneficiaron las ofertas rivales. ‘La Promesa’, después de encadenar grandes datos esta semana, bajó a un 10,7% y Sonsoles Ónega no pasó del 11,3%. Aun así, se impuso en casi dos puntos, con la ausencia de publicidad como gran baza.

Como vemos, Telecinco permaneció en el temido unidígito durante toda la tarde, hasta que llegó el ya más que asentado concurso ‘Reacción en cadena’. El game show que presenta Ion Aramendi elevó las paupérrimas cifras de los formatos antecesores a un buen 12,1% y dejó un buen arrastre a ‘Informativos Telecinco’, segunda opción con un 11,1%.

En toda esta bajada general, y especialmente acusada para el canal de Mediaset en la sobremesa y tarde, mucho tuvo que ver el partido de tenis de Roland Garros. La victoria de Alcaraz en la semifinal, que se prolongó durante más de cuatro horas, fue lo más visto de la TDT con 400 mil espectadores.

En prime time, Telecinco revirtió esa mala tarde con el potente dato de ‘De Viernes’, que firmó máximo anual con un 12,6% de share y casi un millón de televidentes gracias a la entrevista realizada a Ángel Cristo. No obstante, ‘Tu cara me suena’ le ganó por goleada con un 19,9%.