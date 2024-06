María Patiño clama contra la «superioridad moral» de Ana Rosa por lo que hizo en ‘TardeAR’

Este jueves, Ana Rosa Quintana protagonizó un bochornoso momento al atacar a un reportero de ‘Y ahora Sonsoles’ por supuestamente colarse y tratar de boicotear un directo de su reportera. Un polémico asunto que han abordado este viernes en ‘Ni que fuéramos’ donde María Patiño se ha pronunciado alto y claro.

Pero pongamos en contexto lo que pasó. Ana Rosa Quintana conectaba con una reportera de ‘TardeAR’ para entrevistar en directo a las víctimas de un jefe que les había grabado mientras ellas iban al baño. Al poco de arrancar el directo, se abrió el plano y se pudo ver como justo a su lado había un reportero de ‘Y ahora Sonsoles’ con otra de las afectadas pegado a las que estaba entrevistando la reportera de Telecinco.

Al verlo, Ana Rosa Quintana no dudó en arremeter contra el reportero de Sonsoles Ónega. «Hay un compañero ahí que es de otra cadena. Le ruego que se salga del plano porque esto yo no lo he visto nunca. Si se quiere hacer famoso, está bien, pero me parece que hay determinadas actitudes y determinadas prácticas que yo no he visto en todos los años de mi carrera. No todo vale, compañeros», sentenciaba la presentadora de ‘TardeAR’.

Este viernes, ‘Ni que fuéramos Shhh’ ha abordado la polémica guerra entre Ana Rosa y Sonsoles Ónega con el subdirector de El Televisero, Pedro Jiménez así como otros testimonios sobre las explicaciones que han dado desde Atresmedia y Unicorn Content. Y tras ello, María Patiño ha querido manifestarse.

María Patiño, rotunda sobre la actitud de Ana Rosa

Ya el jueves, María Patiño había dado su apoyo a Ana Rosa Quintana a través de su cuenta de «X». No obstante, este viernes, la presentadora del programa que produce Fabricantes Studio en Canal Quickie y Ten ha sido bastante crítica con la presentadora de Telecinco por uno de sus comentarios hacia el reportero de ‘Y ahora Sonsoles’.

«Cuando llegué a mi casa y vi el comentario de Ana Rosa, me di cuenta de que había metido la pata yo. Aun teniendo Ana Rosa la razón, no puedes hablar desde esa superioridad moral. Ninguno de esos reporteros sale beneficiado de esa situación», destacaba Patiño.

Tras ello, María Patiño ha sido especialmente dura contra Ana Rosa por lo que dijo de que el reportero de Sonsoles quería ser famoso. «Creo que Ana Rosa se equivocó. No conozco a ningún reportero que en una situación tan ridícula se quiera hacer famoso a costa de nadie. Entonces Ana Rosa estuvo fuera de lugar. Si ella considera que es tan importante como para que un reportero vaya a utilizar su imagen para ser famoso, está bastante desubicada. Me parece una falta de respeto absoluto al reportero», añadía la presentadora.