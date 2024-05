Torito revela en ‘Zapeando’ la razón real de su salida de Telecinco: «Empezaron a tratarme mal»

Quique Jiménez, conocido popularmente como ‘Torito‘, celebraba este lunes su primer aniversario como colaborador de ‘Zapeando’, donde dice estar muy feliz. Sobre todo después de la mala racha que pasó tras su salida de Mediaset, en el año 2022. Con motivo de su aniversario en el programa de laSexta, el colaborador ha revelado los verdaderos motivos de su salida del grupo de comunicación.

«Hoy cumplo un año aquí. No debería hablar de esto pero lo voy a decir: Yo tomé la decisión más difícil de mi vida, que era dejar Mediaset España después de 20 años. Lo dejé de un día para otro porque empezaron a tratarme mal y me fui. Llegué aquí súper desmotivado, era muy difícil hacer reír cuando tu corazón quiere llorar», empezaba diciendo Torito, a punto de romperse de la emoción.

Tras un cariñoso abrazo de todos sus compañeros, el colaborador ha dejado una profunda reflexión desde el programa de La Sexta: «Con esto quiero decir que si estáis en un trabajo y no os respetan y no os sentís bien tratados (no tengáis miedo), aunque vayáis a un sitio aunque no cobréis tanto, como es mi caso… En serio, muchas gracias», ha manifestado, al borde de las lágrimas.

Torito, muy agradecido a sus compañeros de ‘Zapeando’

Para quitarle un poco de hierro a la situación, Torito ha explicado, entre risas, cómo había pensado en celebrar su primer aniversario en ‘Zapeando’: «Iba a traer rúcula, que sois muy de régimen, pero no me apetecía celebrarlo así. Este programa me ha dado mucha vida, venía de una situación complicada y me habéis dado muy buen rollo».

Además, ha querido agradecer a sus compañeros lo cariñosos que han sido siempre con él desde su llegada al programa vespertino de laSexta. «¿Tú sabes lo que es llegar a un programa y que todo el mundo te cuide?», ha preguntado Torito. «A este programa me costó siete meses entrar. ¡Anda que no di por culi a Antena 3!», sentenciaba el colaborador, al tiempo que sacaba un gran tarro de gominolas para compartirlas con todo el equipo.

Fue en junio de 2022 cuando el dicharachero reportero de ‘Viva la vida’ anunciaba en este programa su marcha del mismo: «Este domingo se emitirá mi último reportaje para ‘Viva la vida’. Es un reportaje muy especial. He decidido bajarme del velero antes de que llegue a puerto, ya que el viento que soplaba por parte del patrón en ocasiones no era a favor». Unas palabras con las que ponía fin a su relación con el espacio presentado por Emma García, y que poco después sería sustituido por ‘Fiesta’.

Posteriormente, Torito reconoció en una entrevista que el verdadero origen de su marcha del programa se debió a desavenencias con el director del formato, Raúl Prieto. «Básicamente me fui por desencuentros con el director. Quería reducirme aún más la sección, cuando ya duraba muy poco, y funcionaba en audiencia desde el 2017. Pero no podía obligarle a que le gustara lo que yo hacía allí», lamentó entonces.